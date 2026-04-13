Rendkívüli fejlesztést mutatott be a Roszatom – a Paks II. projektben is alkalmazható lesz

Sikerrel zárult az új, balesetálló nukleáris üzemanyag ötéves tesztüzeme Rosztovban – derült ki a Roszatom közleményéből. A MOX-üzemanyag balesetálló változatát a zárt nukleáris üzemanyagciklus-technológiához fejlesztették ki. A projekt jelentőségét az adja, hogy Oroszországban első alkalommal kezdett működni egy kereskedelmi üzemben termelő nagy teljesítményű reaktor ezzel az üzemanyaggal.

Igazi áttörés a Roszatom innovációja

A stratégiai cél, hogy ne csak az innovatív gyors neutronos reaktorokat, hanem a ma működő hagyományos, könnyűvizes termikus neuronos reaktorokat is integrálni tudják a jövőben a zárt üzemanyagciklusba – írja a Magyar Építők.

Mivel a MOX-üzemanyag balesetálló változata az épülő Paks II. Atomerőmű számára is alkalmas, így a magyar erőmű is részese lehet a jövőben az üzemanyagciklus zárásának: tehát olyan üzemanyagot is használhat, amit a kiégett nukleáris üzemanyag, például a Paksi Atomerőmű üzemanyagának majdani újrafeldolgozásával állítanak elő.

A Roszatom első kevert urán-plutónium üzemanyaga a VVER reaktorokhoz kifejlesztett REMIX üzemanyag volt (az angol „regenerált keverék” szóból). A MOX üzemanyag használata a VVER reaktorokban teljesen új lehetőségeket nyit meg. Az üzemanyag plutóniumtartalma ugyanis többszöröse a REMIX üzemanyagénak, és dúsított urán helyett szegényített uránt tartalmaz.

Mindez lehetővé teszi az üzemanyag-gyártási költségek optimalizálását, a regenerált hasadóanyagok rugalmasabb felhasználását és a világon felhalmozott szegényített uránkészletek hasznosítását.

A Roszatom szakembereinek számításai szerint, ha egy VVER üzemanyag-kazetta 25%-ban MOX üzemanyagot és a fennmaradó 75%-ban standard dúsítású urán üzemanyagot (U 235) tartalmaz, beleértve a regenerált üzemanyagot is, akkor a plutóniumtartalmát tekintve egyenértékű lesz a teljes egészében urán-plutónium üzemanyagot tartalmazó REMIX üzemanyag-kazettával.

A TVEL, a Roszatom nukleáris üzemanyaggyártó részlegének szakemberei szerint a VVER-1200 reaktorokkal szerelt új erőművekre vonatkozó számítások azt mutatják, hogy a heterogén REMIX üzemanyag használata több mint 20 százalékkal csökkenti a természetes uránszükségletet az atomerőmű teljes üzemidejére vetítve.