Fontos változást jelentett be a fapados légitársaság – rengeteg magyart érint

Változtat a check-in rendszerén az egyik európai fapados légitársaság, hogy utasainak több ideje maradjon a szükséges ellenőrzéseken való áthaladásra. A Ryanair a változtatástól azt várja, hogy csökkenni fog a késések és a lekésett járatok száma. A tájékoztatás szerint az intézkedés elsősorban arra a mintegy 20 százaléknyi utasra vonatkozik, akik feladott poggyásszal utaznak.

Az online cheki-int használókat nem érinti a Ryanair változtatása. / Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A Ryanair felgyorsítja a poggyászfeladó automaták telepítését

A légitársaság ezzel párhuzamosan gyorsítja az önkiszolgáló poggyászfeladó automaták telepítését: októberre a hálózat több mint 95 százalékán elérhetővé válnak ezek a rendszerek, amelyek az applikációval integrálva gyorsabb ügyintézést tesznek lehetővé.

A Ryanair hangsúlyozza, hogy az induló utasok többsége – akik online check-int használnak és nem adnak fel poggyászt – nem érintett a változásban, továbbra is közvetlenül a biztonsági ellenőrzéshez és a beszállókapuhoz mehetnek a repülőtérre érkezés után.