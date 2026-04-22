Fontos változást jelentett be a fapados légitársaság – rengeteg magyart érint

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos

Ryanair

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egyik piacvezető fapados légitársaság november 10-től módosítja reptéri folyamatait, eszerint az utasfelvétel és poggyászfeladás már a menetrend szerinti indulási idő előtt 60 perccel bezár, a jelenlegi 40 perc helyett. A Ryanair ezzel több időt kíván biztosítani az utasoknak a biztonsági és útlevél-ellenőrzésen való áthaladásra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ryanairfapadoslégitársaság

Változtat a check-in rendszerén az egyik európai fapados légitársaság, hogy utasainak több ideje maradjon a szükséges ellenőrzéseken való áthaladásra. A Ryanair a változtatástól azt várja, hogy csökkenni fog a késések és a lekésett járatok száma. A tájékoztatás szerint az intézkedés elsősorban arra a mintegy 20 százaléknyi utasra vonatkozik, akik feladott poggyásszal utaznak.

ryanair
Az online cheki-int használókat nem érinti a Ryanair változtatása. / Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A Ryanair felgyorsítja a poggyászfeladó automaták telepítését

A légitársaság ezzel párhuzamosan gyorsítja az önkiszolgáló poggyászfeladó automaták telepítését: októberre a hálózat több mint 95 százalékán elérhetővé válnak ezek a rendszerek, amelyek az applikációval integrálva gyorsabb ügyintézést tesznek lehetővé.

A Ryanair hangsúlyozza, hogy az induló utasok többsége – akik online check-int használnak és nem adnak fel poggyászt – nem érintett a változásban, továbbra is közvetlenül a biztonsági ellenőrzéshez és a beszállókapuhoz mehetnek a repülőtérre érkezés után.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!