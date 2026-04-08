„Vérdíj" jár, ha lebuktatják az utasokat – így vadászik ránk a Ryanair

Próbálkozott már picit nagyobb kézipoggyásszal? Megúszta? Nem lesz ez mindig így, ugyanis a Ryanair új módszerrel szorítja ki a szabályszegő utasokat. Pénzt ad a reptéri dolgozóknak, ha kiszűrik a túlméretes kézipoggyászokat. A szigor máris látványos eredményt hozott, miközben a figyelmetlen utasokra komoly büntetés várhat.
Új módszerrel szorítja vissza a szabályszegő utasokat a Ryanair, a légitársaság pénzt ad a reptéri dolgozóknak minden egyes túlméretes kézipoggyász „lebuktatásáért” – írja a The Times. A cég vezérigazgatója, Michael O’Leary szerint az intézkedés látványosan működik. Kétségtelen, hogy az utasok egyre nagyobb kézipoggyászokkal merészkednek fel a járatokra, a kis hátizsákok egyre nagyobbak, de ezeket már nem lehet ingyenesen felvinni a gépre. A fapadosok pont ettől vonzóak, a bőrönd ugyanis nagyon megdrágítja a repülőjegyet.

ryanair, WizzAir Airbus A321neo passenger aircraft spotted flying and landing in Eindhoven Airport in the Netherlands while other Boeing and Airbus jets of the low cost carries Ryanair and Transavia are parked at the airport. The A321 neo airplane has the registration tail number HA-LGH, powered by 2x PW jet engines. Wizz Air is a Hungarian ultra low cost carrier, based in Budapest Hungary, operating a fleet of 242 planes and serving more than 200 destinations. Eindhoven, Netherlands on October 29, 2025 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
A Ryanair vadászik a megengedettnél nagyobb kézipoggyászokra/Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

A Ryanair bekeményített, elegük lett a szabályszegő potyázókból. Mióta bevezették a jutalékos rendszert, jelentősen csökkent azok száma, akik a megengedettnél nagyobb táskával próbálnak felszállni a gépekre.

Pénzt kapnak a lebuktatók a Ryanair döntése értelmében

A dolgozók jelenleg nagyjából 2,5 eurót kapnak minden egyes kiszűrt szabálytalanság után, ráadásul a korábbi havi felső limitet is eltörölték, így még inkább érdekeltté váltak az ellenőrzésben. A döntés nem volt eredménytelen, ugyanis a szabályt megszegő utasok aránya ötödére esett vissza.

A Ryanair továbbra is szigorúan veszi a kézipoggyász méretét: az utasok csak egy kisebb táskát vihetnek fel ingyenesen a fedélzetre, amelynek bele kell férnie az ellenőrző keretbe. Ha ez nem sikerül, a csomagot a raktérbe teszik, és akár 75 fontnak megfelelő pótdíjat is felszámíthatnak.

A vállalat vezetése szerint a szigor nem öncélú, hanem a fedélzeti helyhiány miatt szükséges, és a legtöbb utas már alkalmazkodott a szabályokhoz. Ugyanakkor fogyasztóvédelmi szervezetek bírálják a gyakorlatot, mert szerintük sok esetben apró eltérések – például kilógó kerék vagy cipzár – miatt is büntetést szabnak ki.

O’Leary mindenesetre kitart a rendszer mellett, és úgy véli, hogy a szigorú ellenőrzés visszatartja azokat, akik megpróbálnák kijátszani a szabályokat, így hosszabb távon minden utas számára kiszámíthatóbbá válik az utazás – írja a brit portál. 

 

