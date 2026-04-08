„Vérdíj" jár, ha lebuktatják az utasokat – így vadászik ránk a Ryanair

Új módszerrel szorítja vissza a szabályszegő utasokat a Ryanair, a légitársaság pénzt ad a reptéri dolgozóknak minden egyes túlméretes kézipoggyász „lebuktatásáért” – írja a The Times. A cég vezérigazgatója, Michael O’Leary szerint az intézkedés látványosan működik. Kétségtelen, hogy az utasok egyre nagyobb kézipoggyászokkal merészkednek fel a járatokra, a kis hátizsákok egyre nagyobbak, de ezeket már nem lehet ingyenesen felvinni a gépre. A fapadosok pont ettől vonzóak, a bőrönd ugyanis nagyon megdrágítja a repülőjegyet.

A Ryanair bekeményített, elegük lett a szabályszegő potyázókból. Mióta bevezették a jutalékos rendszert, jelentősen csökkent azok száma, akik a megengedettnél nagyobb táskával próbálnak felszállni a gépekre.

Pénzt kapnak a lebuktatók a Ryanair döntése értelmében

A dolgozók jelenleg nagyjából 2,5 eurót kapnak minden egyes kiszűrt szabálytalanság után, ráadásul a korábbi havi felső limitet is eltörölték, így még inkább érdekeltté váltak az ellenőrzésben. A döntés nem volt eredménytelen, ugyanis a szabályt megszegő utasok aránya ötödére esett vissza.

A Ryanair továbbra is szigorúan veszi a kézipoggyász méretét: az utasok csak egy kisebb táskát vihetnek fel ingyenesen a fedélzetre, amelynek bele kell férnie az ellenőrző keretbe. Ha ez nem sikerül, a csomagot a raktérbe teszik, és akár 75 fontnak megfelelő pótdíjat is felszámíthatnak.

A vállalat vezetése szerint a szigor nem öncélú, hanem a fedélzeti helyhiány miatt szükséges, és a legtöbb utas már alkalmazkodott a szabályokhoz. Ugyanakkor fogyasztóvédelmi szervezetek bírálják a gyakorlatot, mert szerintük sok esetben apró eltérések – például kilógó kerék vagy cipzár – miatt is büntetést szabnak ki.

O’Leary mindenesetre kitart a rendszer mellett, és úgy véli, hogy a szigorú ellenőrzés visszatartja azokat, akik megpróbálnák kijátszani a szabályokat, így hosszabb távon minden utas számára kiszámíthatóbbá válik az utazás – írja a brit portál.