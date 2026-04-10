Meghökkentő dolgot kér utasaitól a fapados légitársaság – hatalmas a felháborodás

A Ryanair – közeledvén a melegebb, nyaralási időszak – egy furcsa felhívást intézett az utasokhoz a Facebookon. A közleményben ez áll: „Felhívjuk figyelmüket: Ne gondolják, hogy menő dolog napszemüveget viselni a fedélzeten.”

A kommentelők támadják a Ryanairt

Az Express felidézi, hogy a bejelentésre reagálva egy kommentelő így nyilatkozott: „Ez nagy csapás lesz Tom Cruise-nak – gondolom, akkor lemondja az összes Ryanair-foglalását” – a bejegyzésben a hollywoodi sztár látható napszemüvegben, ahogy Mavericket alakítja a Top Gunban.

„A Ryanair gépek belső kialakításának elviseléséhez attól tartok, szűrőre van szükség” – kuncogott egy másik utas a Facebook-bejegyzésre reagálva.

Olyan is volt, aki így vélekedett:

Ha a „sofőrnek” elég jó, akkor az utasoknak is elég jó.

