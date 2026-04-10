Meghökkentő dolgot kér utasaitól a fapados légitársaság – hatalmas a felháborodás

A Ryanair szokatlan felhívást intézett utasaihoz: arra kérik őket, hogy ne viseljenek a gépek fedélzeten egy bizonyos ruhadarabot, pontosabban kiegészítőt. A kérés kisebbfajta kommentháborút indított el.
A Ryanair – közeledvén a melegebb, nyaralási időszak – egy furcsa felhívást intézett az utasokhoz a Facebookon. A közleményben ez áll: „Felhívjuk figyelmüket: Ne gondolják, hogy menő dolog napszemüveget viselni a fedélzeten.”

Ryanair plane is seen at London Gatwick Airport in Crawley, Great Britain on July 11, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto)
A Ryanair nem szereti, ha az utasok napszemüveget viselnek 
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A kommentelők támadják a Ryanairt

Az Express felidézi, hogy a bejelentésre reagálva egy kommentelő így nyilatkozott: „Ez nagy csapás lesz Tom Cruise-nak – gondolom, akkor lemondja az összes Ryanair-foglalását” – a bejegyzésben a hollywoodi sztár látható napszemüvegben, ahogy Mavericket alakítja a Top Gunban.

„A Ryanair gépek belső kialakításának elviseléséhez attól tartok, szűrőre van szükség” – kuncogott egy másik utas a Facebook-bejegyzésre reagálva.

Olyan is volt, aki így vélekedett: 

Ha a „sofőrnek” elég jó, akkor az utasoknak is elég jó.

A Ryanairrel kapcsolatos további hír, hogy a fapados légitársaság közzétette azon tárgyak tiltólistáját, amelyek nem csomagolhatók a bőröndökbe és a kézipoggyászba. A tiltott tárgyak között vannak a lőfegyverek és egyéb, lövedéket kilövő eszközök, illetve, amelyek képesek vagy képesnek tűnnek súlyos sérülést okozni valamilyen lövedék kilövésével.

Arról is beszámoltunk, hogy a légitársaság új módszerrel igyekszik kiszűrni a szabályszegő utasokat, pontosabban azokat, akik az előírtnál nagyobb méretű poggyászokat próbálnak feljuttatni a gépeikre. Pénzt adnak ugyanis a reptéri dolgozóknak, ha kiszúrják a túlméretes kézipoggyászokat. A szigor máris látványos eredményt hozott, miközben a figyelmetlen utasokra komoly büntetés várhat.

A vállalat vezetése szerint nem öncélú intézkedésről van szó, hanem a fedélzeti helyhiány miatt szükséges, és a legtöbb utas már alkalmazkodott a szabályokhoz. Ugyanakkor fogyasztóvédelmi szervezetek bírálják a gyakorlatot.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról