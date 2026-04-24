A rabszolgák alapította ország most lepacsizott a Shell-lel

Sierra Leone országát korábban rabszolgák alapították, s bár területe értékes ásványkincsekkel rendelkezik – például gyémánttal –, a Covid-világjárvány alatt jelentős adósságnövekedést szenvedett el, és megtorpantak a szegénység enyhítésére korábban elindított gazdasági folyamatok. Most – derül ki az Africanews cikkéből – az ország olajkincsének kiaknázása felé fordul a figyelem a Shell-lel kötött megállapodás alapján: kormányzati tisztviselők szerint a Shell feltáró munkája révén csökkenthető a befektetői kockázat, akik így nagyobb hajlandósággal vihetik pénzüket Sierra Leone-ba az olajiparba, egyúttal megnyílhat az út további kutatások előtt.
A tengeren kutakodhat a Shell
A mostani megállapodás egy tavalyi egyezséget követ, amelyet az olasz Eni vállalattal írtak alá, miközben Sierra Leone igyekszik nagy nemzetközi szereplőket bevonzani energiaszektorába. A Shell hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem jelent automatikus fúrási kötelezettséget, ugyanakkor fontos lépés annak felmérésében, hogy az ország jelentős, eddig kiaknázatlan erőforrásokkal rendelkezhet.
„Ez a Shell-lel kötött megállapodás mérföldkő Sierra Leone számára abban, hogy felelősen feltárja természeti erőforrásainak értékét. Erős és hiteles jelzést küld a globális befektetői közösség felé, hogy Sierra Leone nyitott az üzleti lehetőségekre, átláthatóságra, stabilitásra és erős kormányzásra építve” – mutatott rá Julius Maada Bio államfő közleményében.
A kormány hozzátette, hogy a kutatási program
- szeizmikus adatok értelmezését,
- felszín alatti modellek kidolgozását, valamint
- úgynevezett potenciáltérképezést is magában foglal.
A megállapodás emellett keretet teremt a jövőbeni kiteremlési engedélyekhez köthető lehetőségekben való részvételhez is. „A Shell rendszeresen működik együtt kormányokkal nem kötelező érvényű egyetértési megállapodások keretében, hogy hozzáférjen adatokhoz és felmérje a lehetőségeket. Az ilyen együttműködések nem jelentenek kötelezettségvállalást a továbblépésre, és minden jövőbeli lépés belső irányítási, szabályozási és átvilágítási folyamatokhoz kötött” – közölte a vállalat szóvivője.
Értékes olajkincsen ül az ország
Sierra Leone jelenleg nem termel sem olajat, sem földgázt, de célja, hogy Nyugat-Afrika egyik szénhidrogén-kutatási központjává váljon. A szomszédos országokban – például Elefántcsontparton, Ghánaban és Szenegálban – az elmúlt évek jelentős felfedezései olajexportálóvá tették ezeket az államokat.
Ezek a teljesítmények pedig várhatóan felértékelődnek az iráni háború okozta energiaválságban.
Mindez egy olyan időszakban történik, amelyet az iparág egyes szereplői „kutatási reneszánszként” írnak le, miközben az olaj- és gázipari nagyvállalatok új területek után kutatnak Afrikában.
Sierra Leone történetében eddig nyolc kutatófúrás történt, amelyek közül négy nem bizonyult kereskedelmileg életképesnek; ezek az 1980-as évekre nyúlnak vissza.
Kormányzati becslések szerint Sierra Leone olajkészlete elérheti a 44 milliárd hordót, amelynek mintegy fele gazdaságosan kitermelhető lehet.
A fúrási tevékenységet az elmúlt években visszavetette a koronavírus-járvány, az Ebola-járvány, az energiatranszformációs narratívák, valamint a mélytengeri kitermelés gazdasági kihívásai – áll az S&P Global értékelésében. Pedig Sierra Leone nyersolaja értékes, mivel könnyű és alacsony kéntartalmú, így összehasonlítható Nigéria Qua Iboe exportminőségével.
