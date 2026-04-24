A rabszolgák alapította ország most lepacsizott a Shell-lel

Sierra Leone országát korábban rabszolgák alapították, s bár területe értékes ásványkincsekkel rendelkezik – például gyémánttal –, a Covid-világjárvány alatt jelentős adósságnövekedést szenvedett el, és megtorpantak a szegénység enyhítésére korábban elindított gazdasági folyamatok. Most – derül ki az Africanews cikkéből – az ország olajkincsének kiaknázása felé fordul a figyelem a Shell-lel kötött megállapodás alapján: kormányzati tisztviselők szerint a Shell feltáró munkája révén csökkenthető a befektetői kockázat, akik így nagyobb hajlandósággal vihetik pénzüket Sierra Leone-ba az olajiparba, egyúttal megnyílhat az út további kutatások előtt.

A tengeren kutakodhat a Shell

A mostani megállapodás egy tavalyi egyezséget követ, amelyet az olasz Eni vállalattal írtak alá, miközben Sierra Leone igyekszik nagy nemzetközi szereplőket bevonzani energiaszektorába. A Shell hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem jelent automatikus fúrási kötelezettséget, ugyanakkor fontos lépés annak felmérésében, hogy az ország jelentős, eddig kiaknázatlan erőforrásokkal rendelkezhet.

„Ez a Shell-lel kötött megállapodás mérföldkő Sierra Leone számára abban, hogy felelősen feltárja természeti erőforrásainak értékét. Erős és hiteles jelzést küld a globális befektetői közösség felé, hogy Sierra Leone nyitott az üzleti lehetőségekre, átláthatóságra, stabilitásra és erős kormányzásra építve” – mutatott rá Julius Maada Bio államfő közleményében.

A kormány hozzátette, hogy a kutatási program

szeizmikus adatok értelmezését,

felszín alatti modellek kidolgozását, valamint

úgynevezett potenciáltérképezést is magában foglal.

A megállapodás emellett keretet teremt a jövőbeni kiteremlési engedélyekhez köthető lehetőségekben való részvételhez is. „A Shell rendszeresen működik együtt kormányokkal nem kötelező érvényű egyetértési megállapodások keretében, hogy hozzáférjen adatokhoz és felmérje a lehetőségeket. Az ilyen együttműködések nem jelentenek kötelezettségvállalást a továbblépésre, és minden jövőbeli lépés belső irányítási, szabályozási és átvilágítási folyamatokhoz kötött” – közölte a vállalat szóvivője.