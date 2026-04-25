Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
légitársaság

Légitársaságot menthet Donald Trump – tizennyolcezer munkahelyet óvna meg az elnök

18 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump amerikai elnök azt közölte, hogy nem hagyományos kormányzati mentőcsomag alkalmazásával, hanem egy adófizetői forrásból finanszírozott felvásárlásban látja a megoldást a jelentős piaci szereplőnek számító ultradiszkont Spirit Airlines megmentésére – ezt az elképzelést korábban többen kritikusan fogadták. Trump elnök megerősítette: valóban állami forrásból vásárolná fel a Spirit Airlinest, majd haszonnal továbbadná akkor, ha az üzemanyagárak mérséklődnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
légitársaságSpirit AirlinesDonald Trumpcsőd

Donald  Trump nemrég az Ovális Irodában tartott megbeszélésen beszélt arról, hogy pénzügyi segítséget nyújtana a Spirit Airlines légitársaságnak, lényegében szövetségi felvásárlás formájában. Az amerikai elnök szerint a stratégia a csődbe jutott légitársaság felvásárlását, működésének stabilizálását, majd az üzemanyagárak csökkenése utáni értékesítését célozná.

Donald Trump amerikai elnök szerint a szövetségi kormánynak felvásárlással kellene megmentenie a Spirit Airlines fapados légitársaságot
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A Spirit Airlines mellett a munkahelyeket is megmentené Donald Trump

„Gondolkodunk rajta, hogy segítünk nekik, akár kimentjük, akár megvásároljuk őket. Szerintem inkább megvesszük” – fogalmazott az elnök a Fox Business cikke szerint a már évek óta nehéz helyzetben lévő Spirit Airlines kapcsán. A vállalat csődközeli helyzetével az Origo oldalán is foglalkoztunk. Trump szerint viszont most adott a lehetőség, hogy a szövetségi kormány szavai szerint „adósságmentesen jusson hozzá. Vannak jó repülőgépeik, értékes eszközeik, és amikor az olaj ára lemegy, nyereséggel eladjuk.”

A kijelentések egy olyan időszakban hangzottak el, amikor egy lehetséges, 

mintegy 500 millió dolláros hitelről szóló mentőcsomag is napirenden van, amelyet a kerozinválság miatt nehéz helyzetbe kerülő légitársaságok használhatnának fel. 

Az Egyesült Államok belföldi légi közlekedése komoly kihívásokkal kezdheti a nyári szezont, a Fox egy másik cikke szerint az üzemanyag problémák miatt a jegyárak a nagy légitársaságoknál akár 20 százalékkal is emelkedhetnek. A tervezett hitelprogram célja több ezer amerikai munkahely megőrzése, illetve a Spirit Airlines kormányzati megmentésével maradhatna a légi piac egyik szereplője, hozzájárulva a verseny megmaradásához. 

A Spirit Airlines jelenleg csődeljárás előtt áll, Trump szerint viszont a kormányzati beavatkozás a céget és így a munkahelyeket is megmentheti.

A Spirit Airlines évek óta nehéz helyzetben van, most újra csődeljárás elé néz
Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Spirit Airlines évek óta egyre súlyosbodó pénzügyi nehézségekkel küzd, amelyek a vállalat esetleges felszámolása felé sodorják. A problémákat más vállalatokkal megpróbált, ám sikertelen egyesülési kísérletekkel próbálták áthidalni, folyamatosan faragva a működési költségeken. A mostani, iráni háborúhoz kapcsolódó áremelkedési hullámmal azonban a jelek szerint már nem bír el a vállalat.

Trump szerint a terv az lenne, hogy egy „hozzáértő embert” nevezzenek ki a légitársaság élére, aki rendbe teszi a működést, majd kivárják az olajárak csökkenését, és ezt követően értékesítik a céget, amikor az ismét értékes eszközzé válik. Szerinte a cég megmentése jót tenne a piaci versenynek is.

A Spirit Airlines jelenleg mintegy 18 ezer munkavállalót foglalkoztat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!