Légitársaságot menthet Donald Trump – tizennyolcezer munkahelyet óvna meg az elnök

Donald Trump nemrég az Ovális Irodában tartott megbeszélésen beszélt arról, hogy pénzügyi segítséget nyújtana a Spirit Airlines légitársaságnak, lényegében szövetségi felvásárlás formájában. Az amerikai elnök szerint a stratégia a csődbe jutott légitársaság felvásárlását, működésének stabilizálását, majd az üzemanyagárak csökkenése utáni értékesítését célozná.
A Spirit Airlines mellett a munkahelyeket is megmentené Donald Trump
„Gondolkodunk rajta, hogy segítünk nekik, akár kimentjük, akár megvásároljuk őket. Szerintem inkább megvesszük” – fogalmazott az elnök a Fox Business cikke szerint a már évek óta nehéz helyzetben lévő Spirit Airlines kapcsán. A vállalat csődközeli helyzetével az Origo oldalán is foglalkoztunk. Trump szerint viszont most adott a lehetőség, hogy a szövetségi kormány szavai szerint „adósságmentesen jusson hozzá. Vannak jó repülőgépeik, értékes eszközeik, és amikor az olaj ára lemegy, nyereséggel eladjuk.”
A kijelentések egy olyan időszakban hangzottak el, amikor egy lehetséges,
mintegy 500 millió dolláros hitelről szóló mentőcsomag is napirenden van, amelyet a kerozinválság miatt nehéz helyzetbe kerülő légitársaságok használhatnának fel.
Az Egyesült Államok belföldi légi közlekedése komoly kihívásokkal kezdheti a nyári szezont, a Fox egy másik cikke szerint az üzemanyag problémák miatt a jegyárak a nagy légitársaságoknál akár 20 százalékkal is emelkedhetnek. A tervezett hitelprogram célja több ezer amerikai munkahely megőrzése, illetve a Spirit Airlines kormányzati megmentésével maradhatna a légi piac egyik szereplője, hozzájárulva a verseny megmaradásához.
A Spirit Airlines jelenleg csődeljárás előtt áll, Trump szerint viszont a kormányzati beavatkozás a céget és így a munkahelyeket is megmentheti.
A Spirit Airlines évek óta egyre súlyosbodó pénzügyi nehézségekkel küzd, amelyek a vállalat esetleges felszámolása felé sodorják. A problémákat más vállalatokkal megpróbált, ám sikertelen egyesülési kísérletekkel próbálták áthidalni, folyamatosan faragva a működési költségeken. A mostani, iráni háborúhoz kapcsolódó áremelkedési hullámmal azonban a jelek szerint már nem bír el a vállalat.
Trump szerint a terv az lenne, hogy egy „hozzáértő embert” nevezzenek ki a légitársaság élére, aki rendbe teszi a működést, majd kivárják az olajárak csökkenését, és ezt követően értékesítik a céget, amikor az ismét értékes eszközzé válik. Szerinte a cég megmentése jót tenne a piaci versenynek is.
A Spirit Airlines jelenleg mintegy 18 ezer munkavállalót foglalkoztat.