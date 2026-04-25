Légitársaságot menthet Donald Trump – tizennyolcezer munkahelyet óvna meg az elnök

Donald Trump nemrég az Ovális Irodában tartott megbeszélésen beszélt arról, hogy pénzügyi segítséget nyújtana a Spirit Airlines légitársaságnak, lényegében szövetségi felvásárlás formájában. Az amerikai elnök szerint a stratégia a csődbe jutott légitársaság felvásárlását, működésének stabilizálását, majd az üzemanyagárak csökkenése utáni értékesítését célozná.

A Spirit Airlines mellett a munkahelyeket is megmentené Donald Trump

„Gondolkodunk rajta, hogy segítünk nekik, akár kimentjük, akár megvásároljuk őket. Szerintem inkább megvesszük” – fogalmazott az elnök a Fox Business cikke szerint a már évek óta nehéz helyzetben lévő Spirit Airlines kapcsán. A vállalat csődközeli helyzetével az Origo oldalán is foglalkoztunk. Trump szerint viszont most adott a lehetőség, hogy a szövetségi kormány szavai szerint „adósságmentesen jusson hozzá. Vannak jó repülőgépeik, értékes eszközeik, és amikor az olaj ára lemegy, nyereséggel eladjuk.”

A kijelentések egy olyan időszakban hangzottak el, amikor egy lehetséges,

mintegy 500 millió dolláros hitelről szóló mentőcsomag is napirenden van, amelyet a kerozinválság miatt nehéz helyzetbe kerülő légitársaságok használhatnának fel.

Az Egyesült Államok belföldi légi közlekedése komoly kihívásokkal kezdheti a nyári szezont, a Fox egy másik cikke szerint az üzemanyag problémák miatt a jegyárak a nagy légitársaságoknál akár 20 százalékkal is emelkedhetnek. A tervezett hitelprogram célja több ezer amerikai munkahely megőrzése, illetve a Spirit Airlines kormányzati megmentésével maradhatna a légi piac egyik szereplője, hozzájárulva a verseny megmaradásához.

A Spirit Airlines jelenleg csődeljárás előtt áll, Trump szerint viszont a kormányzati beavatkozás a céget és így a munkahelyeket is megmentheti.

A Spirit Airlines évek óta nehéz helyzetben van, most újra csődeljárás elé néz

A Spirit Airlines évek óta egyre súlyosbodó pénzügyi nehézségekkel küzd, amelyek a vállalat esetleges felszámolása felé sodorják. A problémákat más vállalatokkal megpróbált, ám sikertelen egyesülési kísérletekkel próbálták áthidalni, folyamatosan faragva a működési költségeken. A mostani, iráni háborúhoz kapcsolódó áremelkedési hullámmal azonban a jelek szerint már nem bír el a vállalat.