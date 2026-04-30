Indul az országos szamóca-ellenőrzés: tavaly minden tizedik tétel kifogásolható volt

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint az ellenőrzések fókuszában a szamócatételek minősége, jelölése és nyomonkövethetősége áll. A hatóság vizsgálja, hogy a kereskedők pontosan feltüntetik-e a származási országot, a minőségi osztályt és a tételazonosítót, valamint azt is, hogy a gyümölcs valóban megfelel-e annak a kategóriának, amelyben árusítják. Minőségi vagy jelölési hiba esetén a hatóság megtilthatja a szamoca forgalmazását, és bírságot is kiszabhat.

A fellépést a tavalyi tapasztalatok is indokolják. 2025-ben 479 helyszínen 512 szamócatételt ellenőriztek, és a vizsgálatok szerint minden tizedik tétel kifogásolható volt. Az akció végére a hatóság közel 3 millió forint bírságot szabott ki.

A mostani ellenőrzések során a kormányhivatalokkal együttműködő hatóság a gyümölcs frissességét, tisztaságát, érettségét, esetleges penészesedését, nyomódását és alakhibáit is ellenőrzi. Külön figyelmet kapnak az ideiglenes és út menti árusítóhelyek, ahol a forgalmazás higiéniai feltételeit is vizsgálják: biztosított-e a kézmosás, a mellékhelyiség használata, illetve használnak-e megfelelő higiéniai eszközöket, például fólia- vagy gumikesztyűt.

Spanyol, görög, olasz, holland és egyre több román szamóca érkezik

Magyarország a hazai termés mellett jelentős mennyiségű import szamócára is támaszkodik. A FruitVeB adatai szerint az elmúlt években évente nagyjából 2000–3500 tonna import szamóca érkezett az országba. Az import legnagyobb része Spanyolországból jön, amely a behozott mennyiség több mint felét adja. Jelentős mennyiség érkezik még Görögországból, jellemzően 500–600 tonna, valamint Hollandiából és Olaszországból, együttesen 500–550 tonna körüli volumenben. Az utóbbi két évben a román szamóca szerepe is nőtt, főként a határ menti térségekből érkező tételek miatt.

A KSH adatait ismertető AKI-piaci jelentés szerint 2024-ben 30 százalékkal, 3596 tonnára nőtt Magyarország szamócaimportja, és a behozott mennyiség több mint fele Spanyolországból származott. A beszállítások jelentős része jellemzően áprilisban és májusban, vagyis a magyar főszezon előtt érkezik.