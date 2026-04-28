Félelmetes hadihajót indított el Kína – a fél világ rettegve figyeli

Kína útjára bocsátotta első 076-os típusú kétéltű támadóhajóját, a Szecsuánt, ami jelentős előrelépést jelent az ázsiai nagyhatalom haditengerészeti képességeinek fejlesztésében. Peking azt szeretné demonstrálni, hogy egyre nagyobb kihívást jelent az amerikai és szövetséges haditengerészeti erők számára a Dél-kínai-tenger régiójában.
A 076-os típusú hadihajót, a Szecsuánt nagyszabású kétéltű támadások támogatására tervezték, lehetővé téve a csapatok gyors bevetését és az expedíciós hadműveleteket. Ez a képesség közelíti a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészetének (PLAN) képességeit az USA hasonló haderejéhez.

Szecsuán, hadihajó, Szecsuánhadihajó, (251116) -- SHANGHAI, Nov. 16, 2025 (Xinhua) -- China's first Type 076 amphibious assault ship, the Sichuan, is underway on Nov. 15, 2025. The Sichuan returned to the shipyard in Shanghai at around 5 p.m. Sunday after completing its maiden sea trial. The three-day mission tested the indigenously developed ship's propulsion and electrical systems, as well as other equipment, achieving the expected results. The Sichuan will undergo follow-up tests in accordance with established plans. (Photo by Zhang Liang/Xinhua) (Photo by Zhang Liang / Xinhua via AFP)
Fotó: Zhang Liang / Xinhua via AFP  

Félelmetes harci képességekkel rendelkezik a Szecsuán

Kína legújabb és legfejlettebb kétéltű támadóhajója, a 076-os típusú Szecsuán elhagyta Sanghajt és most a Dél-kínai-tengeren tesztelik a harci képességeit, ami jelentős mérföldkő a hadrendbe állítás felé.

Az Army Recognition cikke rámutat: a 076-os típus figyelemre méltó fejlődést képvisel Kína kétéltű hadviselési képességeiben. A becsült, 40.000 tonnát meghaladó vízkiszorítással a hajó nagyobb és technológiailag ambiciózusabb, mint a korábbi 075-ös típusú helikopterhordozó deszanthajók (LHD-k). 

Nagy sebességű repülési műveletekhez van optimalizálva, de a legjelentősebb újításokat az elektromágneses katapultrendszerek és a fékezőkötél-rendszer integrálása jelentik. Ezek a jellemzők lehetővé teszik a Szecsuán számára a merevszárnyú repülőgépek indítását és fogadását, ami eddig a hagyományos repülőgép-hordozók sajátja volt.

Ez a konfiguráció a 076-os típust egyedi kategóriába sorolja a hagyományos kétéltű támadóhajók és a repülőgép-hordozó anyahajók között. 

Bár elsődleges küldetése továbbra is a kétéltű roham, beleértve a tengerészgyalogosok, a páncélozott járművek és a partraszálló hajók szállítását, a katapultrendszer biztosítja olyan fejlett repülőgépek működtetését is, mint a J-35 lopakodó vadászgép vagy a speciális pilóta nélküli harci légi járművek. 

Feszült várakozás a régióban

Valós hadműveletek esetén a hadihajó légi fölényt, légi támogatást és felderítő képességeket biztosíthat a partraszállások során anélkül, hogy kizárólag a repülőgép-hordozó anyahajókra kellene támaszkodniiuk a támadó csapatoknak.

Egy, a Dél-kínai-tengeren vagy a Csendes-óceán nyugati részén kialakuló vészhelyzet esetén a 076-os típusú hadihajó lehetővé tenné a kétéltű partraszállásokat, vagyis az olyan összetett katonai akciókat, amelyekben a tengeri erők csapatokat, harcjárműveket és felszerelést juttatnak partra egy ellenséges tengerparton, eközben képes lenne a légi fölény fenntartására és a légvédelemre.

A Szecsuán útvonala, ami a Tajvani-szoroson vezet keresztül, szintén kiemeli a lépés geopolitikai dimenzióját. Bár kínai részről rutinszerűnek írják le a műveletet, a régió országai és az Egyesült Államok szorosan figyelemmel kísérik azt a térség stratégiai érzékenysége miatt. 

 

