Itt sem csak a húszéveseké a világ: így viszik sikerre vállalkozásaikat az 50 felettiek

Egy széles körben elterjedt tévhit szerint leginkább a fiatalok indítanak vállalkozást, pedig az ezüstgazdaság, azaz az 50 év felettiek vállalkozásainak összértéke az EU-ban évente körülbelül 5 százalékkal nő, 2025-re elérve 5,7 milliárd eurót, és az 50 év felettiek 1,8-szor nagyobb valószínűséggel érnek el vállalkozói sikereket a fiatalabbakhoz képest. Ezt felismerve, egy nemrég megjelent tanulmány a Corvinus bevonásával a szenior vállalkozók és az üzleti lehetőségek felismerése közötti kapcsolatot vizsgálta a nemzetközi szakirodalom több mint négyezer publikációja alapján, amelyek közül 108 releváns kutatást emeltek ki.

A szenior vállalkozók gyakran másként használják erőforrásaikat, mint fiatalabb társaik. Az idősebbek stabilitást és célt keresnek, míg a fiatalabbak a gyors növekedést és a kísérletezést helyezik előtérbe (Képünk illusztráció)/Fotó: Vitaly Gariev/Unsplash

A vizsgálat szerint az idősebb vállalkozók gyakran másként használják erőforrásaikat, mint fiatalabb társaik: elsősorban a tapasztalataikra, a kapcsolati hálójukra és korábbi karrierjük során megszerzett tudásukra támaszkodnak, és a bizonytalan vagy összetett környezetekben is intuitívan fel tudják ismerni a lehetőségeket, és árnyaltan tudják értékelni a kockázatokat. A fiatalabbak ezzel szemben inkább a lineáris, analitikus gondolkodást részesítik előnyben, és strukturált piackutatások, technológiai eszközök és adatvezérelt döntéshozatali modellek alapján építkeznek. Az idősebbek stabilitást és célt keresnek, míg a fiatalabbak a gyors növekedést és a kísérletezést helyezik előtérbe.

A sztereotípiákon túl: ezért vágnak bele az üzletbe a szenior vállalkozók

A kutatók az idősebbek vállalkozóvá válásában összesen 15 tényezőt azonosítottak, a fentieken túl többek között

a sikerorientáltságot,

a motivációt,

meglévő vállalkozási ismereteket,

az intézményes támogatást

vagy a nyugdíjazási feltételeket.

Az ezüstgazdaságban felmerülő vállalkozási lehetőségek felismerésekor öt, egymásra ható szempontrendszer működik együtt:

kognitív elemek (pl. mintázatfelismerés, a saját magunk hatékonyságába vetett hit), társadalmi tőke (pl. közösségi, szakmai beágyazottság), emberi tőke (pl. élethosszig tartó tanulás, szektorokon átívelő tudásáramlás), motiváció (pl. pozitív társadalmi hatás elérése) és környezeti tényezők (pl. új technológia alkalmazása).

„Sürgősen le kell bontani az életkori előítéleteket a vállalkozásfejlesztési programok és finanszírozási eszközök kidolgozásakor. Az idősebb vállalkozók nemcsak munkaerőpiaci tartalékot jelentenek, hanem a gazdasági innováció és az új üzleti lehetőségek fontos forrásai lehetnek. Befogadó üzleti környezet megteremtésével és célzottabb támogatással – pl. mentorprogramokkal, hálózatépítési lehetőségekkel és kifejezetten az idősebbek számára tervezett pénzügyi és edukációs ösztönzőkkel – növelhető a vállalkozási aktivitás, ami az egész gazdaság versenyképességét javíthatja” – mondta Alberto Ferraris, a tanulmány egyik szerzője, a Corvinus Vállalkozás és Innováció Intézetével dolgozó szenior kutató.