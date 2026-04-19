SZÉP-kártya: lejár a határidő, az MVM-nél is április végéig kell nyilatkozni – heti összefoglaló

A kormány döntése értelmében 2025 decemberétől 2026 áprilisáig ismét lehetőség nyílt a hideg élelmiszerek vásárlására a SZÉP-kártyával. A SZÉP-kártya az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatás, amelyet rengeteg munkavállaló kap. A korábban nagy népszerűségnek örvendő intézkedés visszatérése így sokaknak megkönnyíti a mindennapi bevásárlást, azonban nem árt észben tartani, hogy ez a fajta kedvezmény hamarosan lejár. A kormány november eleji döntése értelmében a SZÉP-kártyás élelmiszer-vásárlás lehetősége 2026. április 30-ig marad aktív.

A SZÉP-kártya április végéig használható hideg élelmiszer vásárlására

Fotó: Darnay Katalin

Megszólalt a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a hazai kőolajtartalékokról

A felszabadított üzemanyag-készletek visszapótlása áprilisban megindult, és folyamatos marad – adott tájékoztatást a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A szervezet azt is közzétette, milyen üzemanyagfajtából mekkora mennyiséget pótoltak vissza mostanáig.

Fontos határidő jön az MVM-nél: sok pénzt bukhat, ha ezt nem teszi meg

Megkezdődött a kedvezményt tartalmazó villanyszámlák kiküldése azoknak az ügyfeleknek, akik már korábban érvényesen nyilatkoztak arról, hogy a rezsistopot a villamosenergia-fogyasztásukban kérik érvényesíteni. Mostanáig 475 ezer ilyen nyilatkozat érkezett be. Fontos tudni, hogy amennyiben a rezsistopkedvezményt áramfogyasztására kívánja igénybe venni, úgy 2026. április 30-ai határidővel kell nyilatkoznia erről. Mutatjuk, hol és hogyan teheti ezt meg a legkönnyebben.

Megjöttek a számok: ennyi az átlagfizetés Magyarországon

Meglepően nagymértékű keresetnövekedésről tanúskodnak a KSH februári adatai, több mint tíz százalékkal lőttek ki a reálkeresetek Magyarországon. sok cég a minimálbér emelésének mértékét tekinthette irányadónak.

Meglepő döntés született: átrajzolhatják Magyarország térképét

Népszavazáson mondtak véleményt az attalaiak arról, hogy a település elhagyja-e Tolna vármegyét, és Somogyhoz csatlakozik-e. A többség támogatta a váltást, így megkezdődhet a hosszadalmas közigazgatási folyamat, amely során Attala hivatalosan is Somogy vármegye része lehet.