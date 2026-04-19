SZÉP-kártya: lejár a határidő, az MVM-nél is április végéig kell nyilatkozni – heti összefoglaló

A kormány döntése értelmében 2025 decemberétől 2026 áprilisáig ismét lehetőség nyílt a hideg élelmiszerek vásárlására a SZÉP-kártyával. A SZÉP-kártya az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatás, amelyet rengeteg munkavállaló kap. A korábban nagy népszerűségnek örvendő intézkedés visszatérése így sokaknak megkönnyíti a mindennapi bevásárlást, azonban nem árt észben tartani, hogy ez a fajta kedvezmény hamarosan lejár. A kormány november eleji döntése értelmében a SZÉP-kártyás élelmiszer-vásárlás lehetősége 2026. április 30-ig marad aktív.
Megszólalt a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a hazai kőolajtartalékokról
A felszabadított üzemanyag-készletek visszapótlása áprilisban megindult, és folyamatos marad – adott tájékoztatást a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség. A szervezet azt is közzétette, milyen üzemanyagfajtából mekkora mennyiséget pótoltak vissza mostanáig.
Fontos határidő jön az MVM-nél: sok pénzt bukhat, ha ezt nem teszi meg
Megkezdődött a kedvezményt tartalmazó villanyszámlák kiküldése azoknak az ügyfeleknek, akik már korábban érvényesen nyilatkoztak arról, hogy a rezsistopot a villamosenergia-fogyasztásukban kérik érvényesíteni. Mostanáig 475 ezer ilyen nyilatkozat érkezett be. Fontos tudni, hogy amennyiben a rezsistopkedvezményt áramfogyasztására kívánja igénybe venni, úgy 2026. április 30-ai határidővel kell nyilatkoznia erről. Mutatjuk, hol és hogyan teheti ezt meg a legkönnyebben.
Megjöttek a számok: ennyi az átlagfizetés Magyarországon
Meglepően nagymértékű keresetnövekedésről tanúskodnak a KSH februári adatai, több mint tíz százalékkal lőttek ki a reálkeresetek Magyarországon. sok cég a minimálbér emelésének mértékét tekinthette irányadónak.
Meglepő döntés született: átrajzolhatják Magyarország térképét
Népszavazáson mondtak véleményt az attalaiak arról, hogy a település elhagyja-e Tolna vármegyét, és Somogyhoz csatlakozik-e. A többség támogatta a váltást, így megkezdődhet a hosszadalmas közigazgatási folyamat, amely során Attala hivatalosan is Somogy vármegye része lehet.
Kiderült, mikortól lehet euró Magyarországon
A Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere elárulta, hogy az új kormány tervei szerint mikortól lehetne hazánkban is euróval fizetni. Kármán András szerdán találkozott Varga Mihály jegybankelnökkel, a megbeszélésen pedig az euró bevezetése is szóba került. A politikus a magyar euró kilátásaival kapcsolatban az RTL Híradó csütörtöki adásában úgy nyilatkozott,
a hangsúly azon van, hogy a feltételeket megteremtsük 2030-ra, és ott megszülethessen a pozitív döntés a bevezetésről. Ugyanakkor Kármán nem zárta ki azt, hogy ez akár korábban is megtörténhet – idézte a Portfolio.
Brutális bankleállásokat jelentettek be hazánkban: sok helyen az ATM-ek sem működnek majd
Négy hazai nagybank is üzemszüneteket, illetve bankszünnapokat hirdetett április második felére. Az Erste, a CIB, az MBH és a K&H közleményben figyelmeztette az ügyfeleit a szolgáltatás-kiesésekről. A banki leállásokra ugyanakkor fel lehet készülni a közzétett információk alapján, így érdemes a pénzügyek intézésére olyan időszakot választani, ami kívül esik az alábbi időpontokon.
Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről
A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték – mondta a választáson nyertes Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje pénteken Budapesten, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak. Magyar Péter nemrég azt is bejelentette: a várhatóan az ő miniszterelnökségével felálló új kormány meghagyja a védett ár rendszerét az üzemanyagoknál.
Fontos
- ha a Barátság vezetéken újraindul a szállítás, 3-5 nap elegendő lehet arra, hogy az újraindítás után az érkező orosz olaj eljusson a finomítókig, illetve praktikusan a Dunai Finomítóba;
- a magyar stratégiai kőolajtartalék visszatöltése sokkal hosszabb folyamat (de nem okvetlen csak orosz olajból teljesíthető).