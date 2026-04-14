Figyelem! Két hét múlva fontos változás jön a SZÉP-kártyáknál: mutatjuk, mi nem vásárolható ezentúl

A kormány november eleji döntése értelmében a SZÉP-kártyás élelmiszer-vásárlás lehetősége 2026. április 30-ig marad aktív.
SZÉP-kártyás élelmiszer-vásárlás – pontosan mire költhető?
A szabályozás szerint április utolsó napjáig a hideg élelmiszer vásárlása SZÉP-kártyával szinte minden nagyobb üzletláncban engedélyezett.
A leggyakoribb termékek a kosárban:
- Alapvető élelmiszerek — tej, kenyér, tojás, liszt, cukor
- Húsáruk — felvágottak, friss tőkehús
- Mélyhűtött áruk — fagyasztott zöldségek, készételek
- Italok — ásványvíz, üdítők, gyümölcslevek
Fontos: alkohol és dohánytermék továbbra sem vásárolhatók a kártyával.
Jó hír, hogyha meleg ételről van szó, arra az egyenleg egész évben, korlátozások nélkül felhasználható – írja a Hóvége.
Az egyenleg korlátlanul felhasználható továbbá:
- Szálláshelyeken: A falusi vendégházaktól a luxushotelekig.
- Kultúrára: színházjegyek, múzeumi belépők, zenei fesztiválok és koncertek.
- Sportra és rekreációra: fitnesztermek bérletei, uszodák, fürdők, wellness-központok, masszázsszalonok és sportpályák bérlése.
Hasznos tudnivaló: egyenleg és határidők
Sokan nincsenek tisztában azzal, mekkora összeg áll még rendelkezésükre. Éppen ezért vásárlás előtt érdemes elvégezni egy SZÉP-kártya egyenleg-lekérdezés műveletet a bank mobilalkalmazásában.
Hogyan lehet fizetni?
A SZÉP-kártya használata élelmiszerboltban ma már szinte teljesen megegyezik egy hagyományos bankkártyás fizetéssel. A legtöbb helyen érintéssel, PIN-kóddal, sőt egyes üzleteknél online vásárlás során is elfogadják.