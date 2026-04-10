Ezzel számolni kell, ha dél felé veszi az irányt – délutáni leállás borzolhatja a kedélyeket a légiközlekedésben

Április 10-e, péntek nehéz nap lehet mindazok számára, akik repülővel terveznek utazni. Országos sztrájkot terveznek ugyanis a légiközlekedési ágazatban. A sztrájkot az Uiltrasporti, az UGL-TA, az Astra és a FAST-CONFSAL-AV szakszervezetek hirdették meg, akik négyórás sztrájkot jelentettek be délután 13:00 és 17:00 óra között. A tiltakozás számos járat késését, törlését és átütemezését okozhatja – tájékoztatott az adnkronos.com.

Sztrájk az olaszoknál/Fotó: Unsplash

A sztrájkról a szakszervezet számolt be

„Hónapokig tartó eredménytelen tárgyalások után a bérekre, jogokra és jövőre vonatkozó válaszok nélkül, itt az ideje, hogy hallassuk a hangunkat. Az inflációs fellendülés nem elegendő. A védelmet megkérdőjelezik. A munkaterhelés növekszik. Nincsenek valódi megbeszélések a szervezeti változásokról. Nem írtunk alá olyan megállapodásokat, amelyek aláássák a munkavállalóink ​​költségeit” – olvasható az Uiltrasporti Nazionale szakszervezet Facebook-bejegyzésében.

A sztrájk bejelentésekor az Ente Nazionale Assistenza al Volo, az olasz légiforgalmi irányító szolgálat ugyanebben a közleményben azt is hangsúlyozta, hogy „az alapvető szolgáltatásokat a jelenlegi szabályozásoknak megfelelően garantálni fogják”.

Garantált járatok

Az olasz szabályozások és az Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, az olasz polgári légiközlekedési hatóság irányelvei szerint sztrájk idején is garantálni kell bizonyos csatlakozásokat a mobilitási jog védelme érdekében. Ezért a következők mindig működnek:

a garantált idősávokban közlekedő járatok: 7:00 és 10:00 óra között, valamint 18:00 és 21:00 óra között;

állami és katonai járatok;

orvosi, sürgősségi és szervszállító járatok;

a területi folytonossági kapcsolatok, amelyek elengedhetetlenek a szigetek és az egyedülálló napi járatok számára.

A délután 13 és 17 óra közötti időszakon kívül tervezett járatok várhatóan rendszeresen közlekednek, de a légitársaságok átszervezése esetén előfordulhatnak utolsó pillanatban bekövetkező változások.