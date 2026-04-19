Még van hely a nyári táborokban: de aki késlekedik, sokkal többet fizethet

Április közepén is rendkívül széles a nyári gyermektáborok kínálata: országszerte mintegy 700 tábor foglalható, ugyanakkor körülbelül 100 turnus már betelt – számolt be Tóth Béla, a Táborfigyelő portál szervezője az Origónak. Mint mondta, a kínálatban napközis és bentlakásos lehetőségek egyaránt szerepelnek.

Erős kereslet, gyors telítődés a táborok piacán

A szakértő jelezte, hogy a foglalási szezon februárban indult, és a legkedvezőbb árú táborok jelentős része már áprilisra megtelt. Egyes népszerű angoltáborok teljes kapacitással várják a nyarat, másoknál kilencven százalék körüli a foglaltság.

A szakértő szerint május elsejéig még elérhetők az előfoglalási kedvezmények, amelyekkel a családok gyakorlatilag kivédhetik az idei, mintegy tíz százalékos drágulást.

Aki most foglal, még tavalyi árszinten juthat helyhez, ráadásul különböző kedvezményekkel akár tizenöt százalékot is megtakaríthat. A később döntők azonban már szűkebb kínálattal és magasabb árakkal szembesülhetnek – figyelmeztet Tóth Béla.

A kínálat mindenesetre rendkívül színes: a klasszikus sport- és művészeti táborok mellett egyre több modern, trendkövető program jelenik meg.

A választható lehetőségek között szerepelnek például:

bróker,

robotika,

alkalmazásfejlesztő,

lovas,

állatkerti,

vagy akár TikTok-táborok is.

Emellett továbbra is népszerűek az idegen nyelvi, különösen angol, valamint a japán kultúrával foglalkozó programok.

Jelentős szórás az árakban

A szervező szólt az árakról is. Eszerint

egy egyhetes napközis tábor átlagosan hatvanezer forintba kerül, míg egy bentlakásos turnus ára jellemzően százezer forint körül alakul. A piacon ugyanakkor jelentős a szórás: nem ritkák a százhatvanezer forintos ajánlatok sem.

Az árakat elsősorban a helyszín és a tematika határozza meg. A speciális programok – például a lovas vagy anyanyelvi angoltáborok – jellemzően a drágább kategóriába tartoznak.

A portál vezetője arról is beszélt, hogy a táborpiacon erős az alkalmazkodási kényszer: a szervezőknek folyamatosan reagálniuk kell a trendekre és a kereslet változására. Ennek eredményeként jelentek meg az elmúlt években a digitális készségekre épülő programok, például a programozó-, drón- vagy mesterséges intelligencia táborok. A klasszikus sport- és művészeti táborok mellett ezek az új típusú ajánlatok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból.