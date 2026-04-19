Még van hely a nyári táborokban: de aki késlekedik, sokkal többet fizethet

Április közepén is rendkívül széles a nyári gyermektáborok kínálata: országszerte mintegy 700 tábor foglalható, ugyanakkor körülbelül 100 turnus már betelt – számolt be Tóth Béla, a Táborfigyelő portál szervezője az Origónak. Mint mondta, a kínálatban napközis és bentlakásos lehetőségek egyaránt szerepelnek.
Erős kereslet, gyors telítődés a táborok piacán
A szakértő jelezte, hogy a foglalási szezon februárban indult, és a legkedvezőbb árú táborok jelentős része már áprilisra megtelt. Egyes népszerű angoltáborok teljes kapacitással várják a nyarat, másoknál kilencven százalék körüli a foglaltság.
A szakértő szerint május elsejéig még elérhetők az előfoglalási kedvezmények, amelyekkel a családok gyakorlatilag kivédhetik az idei, mintegy tíz százalékos drágulást.
Aki most foglal, még tavalyi árszinten juthat helyhez, ráadásul különböző kedvezményekkel akár tizenöt százalékot is megtakaríthat. A később döntők azonban már szűkebb kínálattal és magasabb árakkal szembesülhetnek – figyelmeztet Tóth Béla.
A kínálat mindenesetre rendkívül színes: a klasszikus sport- és művészeti táborok mellett egyre több modern, trendkövető program jelenik meg.
A választható lehetőségek között szerepelnek például:
- bróker,
- robotika,
- alkalmazásfejlesztő,
- lovas,
- állatkerti,
- vagy akár TikTok-táborok is.
Emellett továbbra is népszerűek az idegen nyelvi, különösen angol, valamint a japán kultúrával foglalkozó programok.
Jelentős szórás az árakban
A szervező szólt az árakról is. Eszerint
egy egyhetes napközis tábor átlagosan hatvanezer forintba kerül, míg egy bentlakásos turnus ára jellemzően százezer forint körül alakul. A piacon ugyanakkor jelentős a szórás: nem ritkák a százhatvanezer forintos ajánlatok sem.
Az árakat elsősorban a helyszín és a tematika határozza meg. A speciális programok – például a lovas vagy anyanyelvi angoltáborok – jellemzően a drágább kategóriába tartoznak.
A portál vezetője arról is beszélt, hogy a táborpiacon erős az alkalmazkodási kényszer: a szervezőknek folyamatosan reagálniuk kell a trendekre és a kereslet változására. Ennek eredményeként jelentek meg az elmúlt években a digitális készségekre épülő programok, például a programozó-, drón- vagy mesterséges intelligencia táborok. A klasszikus sport- és művészeti táborok mellett ezek az új típusú ajánlatok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból.
Egyre intenzívebb szolgáltatás
A kínálat bővülése mellett a szolgáltatás tartalma is jelentősen átalakult. A szervezők szerint a mai táborok programkínálata többszöröse a korábbi évekének, ami részben a gyerekek megváltozott igényeivel magyarázható. A táborok így nemcsak felügyeletet biztosítanak a nyári szünetben, hanem komplex szolgáltatássá váltak: egyszerre nyújtanak élményt, fejlesztést és közösségi programokat.
A szakértők szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy sok gyermek évről évre visszatér ugyanabba a táborba, ami stabil keresletet biztosít a piacon.