Még van hely a nyári táborokban: de aki késlekedik, sokkal többet fizethet

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos!

3 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közel 700 nyári gyermektábor közül választhatnak a családok, de a legjobb ár-érték arányú helyek jelentős része már betelt. A táborok iránti kereslet erős, az árak pedig átlagosan tíz százalékkal emelkedtek, így aki most foglal, még komoly összeget spórolhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Április közepén is rendkívül széles a nyári gyermektáborok kínálata: országszerte mintegy 700 tábor foglalható, ugyanakkor körülbelül 100 turnus már betelt – számolt be Tóth Béla, a Táborfigyelő portál szervezője az Origónak. Mint mondta, a kínálatban napközis és bentlakásos lehetőségek egyaránt szerepelnek.

Idén is gyorsan beteltek a legkedvezőbb árú táborok / Fotó: Freepik 

Erős kereslet, gyors telítődés a táborok piacán

A szakértő jelezte, hogy a foglalási szezon februárban indult, és a legkedvezőbb árú táborok jelentős része már áprilisra megtelt. Egyes népszerű angoltáborok teljes kapacitással várják a nyarat, másoknál kilencven százalék körüli a foglaltság.

A szakértő szerint május elsejéig még elérhetők az előfoglalási kedvezmények, amelyekkel a családok gyakorlatilag kivédhetik az idei, mintegy tíz százalékos drágulást.

Aki most foglal, még tavalyi árszinten juthat helyhez, ráadásul különböző kedvezményekkel akár tizenöt százalékot is megtakaríthat. A később döntők azonban már szűkebb kínálattal és magasabb árakkal szembesülhetnek – figyelmeztet Tóth Béla.

A kínálat mindenesetre rendkívül színes: a klasszikus sport- és művészeti táborok mellett egyre több modern, trendkövető program jelenik meg.

A választható lehetőségek között szerepelnek például:

  • bróker,
  • robotika,
  • alkalmazásfejlesztő,
  • lovas,
  • állatkerti,
  • vagy akár TikTok-táborok is.

Emellett továbbra is népszerűek az idegen nyelvi, különösen angol, valamint a japán kultúrával foglalkozó programok.

Jelentős szórás az árakban

A szervező szólt az árakról is. Eszerint 

egy egyhetes napközis tábor átlagosan hatvanezer forintba kerül, míg egy bentlakásos turnus ára jellemzően százezer forint körül alakul. A piacon ugyanakkor jelentős a szórás: nem ritkák a százhatvanezer forintos ajánlatok sem.

Az árakat elsősorban a helyszín és a tematika határozza meg. A speciális programok – például a lovas vagy anyanyelvi angoltáborok – jellemzően a drágább kategóriába tartoznak.

A portál vezetője arról is beszélt, hogy a táborpiacon erős az alkalmazkodási kényszer: a szervezőknek folyamatosan reagálniuk kell a trendekre és a kereslet változására. Ennek eredményeként jelentek meg az elmúlt években a digitális készségekre épülő programok, például a programozó-, drón- vagy mesterséges intelligencia táborok. A klasszikus sport- és művészeti táborok mellett ezek az új típusú ajánlatok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból.

Egyre intenzívebb szolgáltatás

A kínálat bővülése mellett a szolgáltatás tartalma is jelentősen átalakult. A szervezők szerint a mai táborok programkínálata többszöröse a korábbi évekének, ami részben a gyerekek megváltozott igényeivel magyarázható. A táborok így nemcsak felügyeletet biztosítanak a nyári szünetben, hanem komplex szolgáltatássá váltak: egyszerre nyújtanak élményt, fejlesztést és közösségi programokat.

A szakértők szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy sok gyermek évről évre visszatér ugyanabba a táborba, ami stabil keresletet biztosít a piacon.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!