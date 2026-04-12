Nagy a baj: U-fordulatot vett két szupertanker a Hormuzi-szoros előtt

Az Egyesült Államok nemrég hadihajói révén átkelt az Irán által felügyelt Hormuzi-szoroson (a hajók alighanem aknamenesítési céllal érkeztek oda), ezzel párhuzamosan pedig több mint húsz órás tárgyalássorozat zajlott a pakisztáni Iszlámábádban a két ország között, melynek amerikai küldöttségét a Budapestről egyenesen odaérkező J. D. Vance alelnök vezette. A tárgyalás célja az volt, hogy a szerdán életbe lépett kéthetes fegyvernyugvási egyezséget tartós fegyverszünetté változtassa, ám úgy tűnik, Irán ragaszkodik a nézőpontja szerint számára biztonságot fenyegető atomprogramjához. Az amerikai alelnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Teherán nem tett „határozott ígéretet” nukleáris fegyverkezési programjának feladására, amely Donald Trump amerikai elnök kulcsfontosságú követelése volt a február 28-án kirobbant háború kezdete óta. A tárgyalások eredmény nélküli lezárását mind az amerikai, mind az iráni fél megerősítette. A hír hatására Hormuz előtt két üres szupertanker visszafordult, nyilvánvalóan attól tartva, hogy a tárgyalások után akár támadás alá kerülhetnek a szorosban.
Háromból két tanker fordult vissza
A Bloomberg értesülései szerint a két üres szuperolajtanker lényegében „az utolsó pillanatban” fordult vissza a Hormuzi-szorosen való áthaladása előtt, hogy bejussanak a Perzsa-öbölbe. Az előzmények a következők: hajókövetési adatok szerint három, úgynevezett nagyon nagy nyersolajszállító (VLCC) – amelyek közül egyik sem áll közvetlen kapcsolatban Iránnal — szombat késő este kezdte megközelíteni a szűk vízi útvonalat az Ománi-öböl felől. A hajók vasárnap kora reggel érkeztek meg az Iránhoz tartozó Larak-sziget közelébe. Ennél a gyakorlatilag ellenőrzőpontként működő helyszínnél az Irak felé tartó
- Agios Fanourios I, valamint
- a pakisztáni zászló alatt közlekedő Shalamar – amely az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Das-szigetre tartott – visszafordult.
Egy harmadik VLCC, a Mombasa B, előrébb haladt, és sikeresen átkelt a Larak és Qeshm szigetek közötti, Irán által jóváhagyott útvonalon, elhaladva Hormuz szigete mellett, a Perzsa-öbölbe tartva. A hajó jelenleg nem jelez egyértelmű úti célt.
Nem világos, hogy pontosan mi áll a két tanker visszafordulásának hátterében – illetve miért sikerült a harmadiknak az áthaladás –, különösen annak fényében, hogy Irak és Pakisztán korábban megkapta az iráni engedélyt az átkelésre. A hajók által végrehajtott U-fordulat azonban egybeesett azzal, hogy az Iszlámábádban tárgyaló felek bejelentették: nem sikerült megállapodásra jutniuk.
Ahogy az Origón bemutattuk, a Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala, és az, hogy gyakorlatilag lezárult azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael hat héttel ezelőtt csapásokat indított Irán ellen, példátlan ellátási zavarokat okozott. A szoros újranyitása kulcskérdés volt a hétvégi tárgyalások során, ám továbbra is vitatott pont maradt.
Egyetlen tanker is számít
Az elmúlt hetekben több hajó is megpróbált áthaladni a szoroson, majd visszafordult, ami a folyamatosan változó biztonsági helyzetet és a tartósan magas kockázatokat tükrözi.
A legtöbb hajó a Perzsa-öböl elhagyására tett kísérletet, ugyanakkor üres tankerekre is szükség van a térségben, hogy új rakományokat vehessenek fel.
Két kínai konténerszállító hajó a múlt hónap végén fordult vissza, mielőtt később sikeresen elhagyta volna a térséget, míg egy cseppfolyósított földgázt szállító tanker a múlt héten hátrált meg. Szombaton két kínai szuperolajtanker és egy görög hajó hagyta el a Perzsa-öblöt a Hormuzi-szoroson keresztül, nyersolajjal megrakodva, de ekkor még nem jelentették be az Iszlámábádban zajló tárgyalások kudarcát.
Az Agios Fanourios I hajót a görögországi Eastern Mediterranean Maritime kezeli, míg a Shalamar a Pakistan National Shipping tulajdonában van. A két vállalat egyelőre nem reagált a munkaidőn kívül küldött megkeresésekre.
Annak, hogy a VLCC kategóriás tankerek eljussanak szállítmányukkal vevőikhez, óriási jelentősége van az energiabiztonság szempontjából. Miként az Origón Kuba kapcsán bemutattuk, egyetlen hatalmas olajtanker rakománya is képes hetekre való ellátást biztosítani egy kisebb, a nagyhatalmak igényeihez képest szerényebb igényű ország számára.