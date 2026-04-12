Nagy a baj: U-fordulatot vett két szupertanker a Hormuzi-szoros előtt

Az Egyesült Államok nemrég hadihajói révén átkelt az Irán által felügyelt Hormuzi-szoroson (a hajók alighanem aknamenesítési céllal érkeztek oda), ezzel párhuzamosan pedig több mint húsz órás tárgyalássorozat zajlott a pakisztáni Iszlámábádban a két ország között, melynek amerikai küldöttségét a Budapestről egyenesen odaérkező J. D. Vance alelnök vezette. A tárgyalás célja az volt, hogy a szerdán életbe lépett kéthetes fegyvernyugvási egyezséget tartós fegyverszünetté változtassa, ám úgy tűnik, Irán ragaszkodik a nézőpontja szerint számára biztonságot fenyegető atomprogramjához. Az amerikai alelnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Teherán nem tett „határozott ígéretet” nukleáris fegyverkezési programjának feladására, amely Donald Trump amerikai elnök kulcsfontosságú követelése volt a február 28-án kirobbant háború kezdete óta. A tárgyalások eredmény nélküli lezárását mind az amerikai, mind az iráni fél megerősítette. A hír hatására Hormuz előtt két üres szupertanker visszafordult, nyilvánvalóan attól tartva, hogy a tárgyalások után akár támadás alá kerülhetnek a szorosban.

Az április 8-án készült felvételen egy olajtanker, kihasználva az aznap beállt fegyvernyugvást Irán és az Egyesült Államok között, megkísérli az átkelést a Hormuzi-szoroson

Fotó: SHADY ALASSAR / ANADOLU

Háromból két tanker fordult vissza

A Bloomberg értesülései szerint a két üres szuperolajtanker lényegében „az utolsó pillanatban” fordult vissza a Hormuzi-szorosen való áthaladása előtt, hogy bejussanak a Perzsa-öbölbe. Az előzmények a következők: hajókövetési adatok szerint három, úgynevezett nagyon nagy nyersolajszállító (VLCC) – amelyek közül egyik sem áll közvetlen kapcsolatban Iránnal — szombat késő este kezdte megközelíteni a szűk vízi útvonalat az Ománi-öböl felől. A hajók vasárnap kora reggel érkeztek meg az Iránhoz tartozó Larak-sziget közelébe. Ennél a gyakorlatilag ellenőrzőpontként működő helyszínnél az Irak felé tartó

Agios Fanourios I, valamint

a pakisztáni zászló alatt közlekedő Shalamar – amely az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Das-szigetre tartott – visszafordult.

Egy harmadik VLCC, a Mombasa B, előrébb haladt, és sikeresen átkelt a Larak és Qeshm szigetek közötti, Irán által jóváhagyott útvonalon, elhaladva Hormuz szigete mellett, a Perzsa-öbölbe tartva. A hajó jelenleg nem jelez egyértelmű úti célt.