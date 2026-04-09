Európa egyik gyártóbázisa lehet Magyarország

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter tárcavezető a Fastron Hungária Kft. friss beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német tulajdoni hátterű elektronikai vállalat 4,2 milliárd forint értékben bővíti a kapacitását, illetve energetikai fejlesztést hajt végre, amihez a kormány 1,4 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve 350 munkahely bebiztosítását és harminc új munkahely létrejöttét, részben a kutatás-fejlesztés területén. A Fastron nem pusztán többet fog itt termelni, hanem egy technológiai ugrást hajt végre.

Nem csupán termelés, technológiai ugrás

Beszédében kiemelte, hogy a világ legnagyobb autóipari, elektronikai és orvostechnológiai vállalatainak beszállító Fastron nem pusztán többet fog itt termelni, hanem egy technológiai ugrást hajt végre, gyára így egy modern, magas hozzáadott értéket képviselő európai gyártóbázissá válik Magyarországon.

Illetve arra is kitért, hogy az elmúlt években Tolna vármegyében a háromszorosára nőtt az ipari termelés értéke, tavaly már csaknem elérte az 1000 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség a harmadával csökkent.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a mostani beruházás is jól demonstrálja, hogy minden nehézség ellenére is hatalmas léptekkel halad előre a magyar gazdaság dimenzióváltása, mivel a hazánkban működő cégek folyamatosan hozzák ide a prémium kategóriás gyártási, valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységeket.

„Ugye egy gazdaság úgy működik stabilan, mint egy háromszög, hogy ha az alapjára állítjuk, akkor stabil, ha a csúcsára, akkor viszont eldől. Először is szükség van arra, hogy egy kritikus mennyiségű termelési teljesítmény létrejöjjön, s így a termelésben részt vevő munkások és mérnökök teljesítménye alapján a tulajdonosok a megelégedettségük okán a magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket is - mint a kutatás-fejlesztés és a szolgáltatások - szintén idehozzák Magyarországra” – tudatta Szijjártó Péter.

„Ez fordítva nem megy, tehát nem lehet először kutatás-fejlesztést csinálni, és utána termelni. Először termelni kell, utána jön a magas hozzáadott érték, a prémium termelés, a kutatás-fejlesztés" – folytatta.