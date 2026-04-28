Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: új munkaszüneti nap jöhet a nyár közepén Magyarországon?

Sport

Sallai Rolandék brutális győzelme után kirúgták a Fenerbahce edzőjét

kompenzáció

Közel 1 milliárd forintot fizet az átvert magyaroknak a Temu – mutatjuk, ki és mennyit kap fejenként

56 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Összesen legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak a Temu online piactér európai üzemeltetője a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárásának eredményeként. Emellett a cég 437 millió forint bírságot is befizet a magyar központi költségvetésbe, továbbá egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta. A Temut üzemeltető vállalkozás az eljárás során végig együttműködött a GVH-val, lemondott a jogorvoslati jogáról, illetve több kifogásolt kereskedelmi gyakorlat alkalmazásával már az eljárás során felhagyott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kompenzációbírságGVHTemu

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást a Temu online piactér európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel (Whaleco) szemben. A GVH gyanúja szerint a Temut működtető vállalkozás vélhetően több szempontból is tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytatott, amivel megtéveszthette a fogyasztókat. A GVH most közzétette a vizsgálat eredményét.

The Temu logo appears on the screen of a smartphone held in one hand by a man, with an illustration of the e-commerce site's logo in the background in Creteil, France, on November 7, 2025. (Photo Illustration by Samuel Boivin/NurPhoto)
A GVH közlése szerint a Temu jelentős összeget fizet vissza a magyar vásárlóknak, valamint bírságot a központi költségvetésbe (illusztráció)
Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

Tisztességtelenül járt el a Temu a magyar vásárlókkal szemben

Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a Temu üzemeltetője

  • áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását;
  • nem tudta igazolni az „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek;
  • olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében árkedvezmény valójában nem volt elérhető;
  • olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék;
  • megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.

A Temut működtető Whaleco az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról. 

A vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi program kialakítását vállalta, illetve vállalta azt is, hogy 2000 forint pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban. 

Az érintett fogyasztók részére e-mailben egy dedikált aktiváló link kerül megküldésre, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges releváns információkat. 

Amennyiben a fogyasztóknak kifizetett és a GVH felé igazolt visszafizetés nem éri el a 882 millió forintot, a Temut működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

A vállalt fogyasztói kompenzációt, az átfogó fogyasztóvédelmi compliance programot, illetve az egyéb együttműködési intézkedéseket figyelembe véve a GVH Versenytanácsa további 437 millió forint bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét a magyar központi költségvetésbe. A kiszabott bírságok a központi költségvetés versenyfelügyeleti bírság számlájára kerülnek. 

A kötelezően előírt vállalásokat (compliance program, fogyasztók kompenzálása) a vállalkozásnak egy év alatt kell teljes körűen végrehajtania, amit a GVH utóvizsgálat keretében tüzetesen ellenőriz majd.

Figyelnek az online vásárlási felületekre a magyar  hatóságok

A GVH széleskörű tapasztalattal rendelkezik a globális online platformok, piacterek vizsgálatában. A Wish 2023 februárjában mintegy 100-150 ezer fogyasztó pénzügyi kompenzálását vállalta összesen mintegy 150-225 millió forint értékben. Az About You üzemetetője több mint egymilliárd forintot fizetett a magyaroknak a GVH eljárásnak eredményeként. Az Answear és a CCC esetében a platformok árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatát érdemben javító kötelezettségvállalásokkal zárta le az eljárásait a magyar versenyhatóság.

A magyar hatóságok fokozott figyelemmel kísérik a magyar fogyasztók körében is népszerű online piacterek termékkínálatának alakulását. Miként az Origón megírtuk, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nemrég egyedülálló, országos szintű összehangolt akciót indított a harmadik országból érkező termékek átfogó fogyasztóvédelmi ellenőrzése keretében. A termékek minőségének az EU-s szabványoknak való megfelelésének ellenőrzését a nemzetközi fogyasztóvédelmi vizsgálatok is alátámasztják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!