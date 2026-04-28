Közel 1 milliárd forintot fizet az átvert magyaroknak a Temu – mutatjuk, ki és mennyit kap fejenként

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást a Temu online piactér európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel (Whaleco) szemben. A GVH gyanúja szerint a Temut működtető vállalkozás vélhetően több szempontból is tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytatott, amivel megtéveszthette a fogyasztókat. A GVH most közzétette a vizsgálat eredményét.

A GVH közlése szerint a Temu jelentős összeget fizet vissza a magyar vásárlóknak, valamint bírságot a központi költségvetésbe

Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

Tisztességtelenül járt el a Temu a magyar vásárlókkal szemben

Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a Temu üzemeltetője

áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását;

nem tudta igazolni az „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek;

olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében árkedvezmény valójában nem volt elérhető;

olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék;

megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.

A Temut működtető Whaleco az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.

A vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi program kialakítását vállalta, illetve vállalta azt is, hogy 2000 forint pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban.

Az érintett fogyasztók részére e-mailben egy dedikált aktiváló link kerül megküldésre, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges releváns információkat.

Amennyiben a fogyasztóknak kifizetett és a GVH felé igazolt visszafizetés nem éri el a 882 millió forintot, a Temut működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

A vállalt fogyasztói kompenzációt, az átfogó fogyasztóvédelmi compliance programot, illetve az egyéb együttműködési intézkedéseket figyelembe véve a GVH Versenytanácsa további 437 millió forint bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét a magyar központi költségvetésbe. A kiszabott bírságok a központi költségvetés versenyfelügyeleti bírság számlájára kerülnek.