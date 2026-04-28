Közel 1 milliárd forintot fizet az átvert magyaroknak a Temu – mutatjuk, ki és mennyit kap fejenként

A Gazdasági Versenyhivatal 2024 márciusában indított versenyfelügyeleti eljárást a Temu online piactér európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel (Whaleco) szemben. A GVH gyanúja szerint a Temut működtető vállalkozás vélhetően több szempontból is tisztességtelen kereskedelemi gyakorlatot folytatott, amivel megtéveszthette a fogyasztókat. A GVH most közzétette a vizsgálat eredményét.
Tisztességtelenül járt el a Temu a magyar vásárlókkal szemben
Az eljárás során a GVH feltárta, hogy a Temu üzemeltetője
- áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkentés benyomását;
- nem tudta igazolni az „akár 95%” (vagy magasabb) mértékű kedvezmények valóságtartalmát, illetve elismerte, hogy ezek bizonyos esetekben nem voltak elérhetőek;
- olyan termékeket tüntetett fel akciósként, melyek tekintetében árkedvezmény valójában nem volt elérhető;
- olyan sürgető jellegű tájékoztatásokat tett közzé, amelyek tartalmuk és vizuális megjelenítésük révén összhatásukban alkalmasak voltak arra, hogy a fogyasztót pszichés nyomás alá helyezzék;
- megtévesztő környezeti és fenntarthatósági állításokat alkalmazott.
A Temut működtető Whaleco az eljárás során együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról.
A vállalkozás átfogó fogyasztóvédelmi program kialakítását vállalta, illetve vállalta azt is, hogy 2000 forint pénzbeli kompenzációt fizet minden magyar fogyasztónak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a Temu weboldalon vagy az applikációban.
Az érintett fogyasztók részére e-mailben egy dedikált aktiváló link kerül megküldésre, amelyen keresztül megadhatják a bankszámlaszámukat, vagy a biztonságos, széles körben elfogadott alternatív fizetési módok használatához szükséges releváns információkat.
Amennyiben a fogyasztóknak kifizetett és a GVH felé igazolt visszafizetés nem éri el a 882 millió forintot, a Temut működtető cég a különbözetet bírság formájában köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.
A vállalt fogyasztói kompenzációt, az átfogó fogyasztóvédelmi compliance programot, illetve az egyéb együttműködési intézkedéseket figyelembe véve a GVH Versenytanácsa további 437 millió forint bírság befizetésére kötelezte a Temu üzemeltetőjét a magyar központi költségvetésbe. A kiszabott bírságok a központi költségvetés versenyfelügyeleti bírság számlájára kerülnek.
A kötelezően előírt vállalásokat (compliance program, fogyasztók kompenzálása) a vállalkozásnak egy év alatt kell teljes körűen végrehajtania, amit a GVH utóvizsgálat keretében tüzetesen ellenőriz majd.
Figyelnek az online vásárlási felületekre a magyar hatóságok
A GVH széleskörű tapasztalattal rendelkezik a globális online platformok, piacterek vizsgálatában. A Wish 2023 februárjában mintegy 100-150 ezer fogyasztó pénzügyi kompenzálását vállalta összesen mintegy 150-225 millió forint értékben. Az About You üzemetetője több mint egymilliárd forintot fizetett a magyaroknak a GVH eljárásnak eredményeként. Az Answear és a CCC esetében a platformok árfeltüntetési és akciótartási gyakorlatát érdemben javító kötelezettségvállalásokkal zárta le az eljárásait a magyar versenyhatóság.
A magyar hatóságok fokozott figyelemmel kísérik a magyar fogyasztók körében is népszerű online piacterek termékkínálatának alakulását. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nemrég egyedülálló, országos szintű összehangolt akciót indított a harmadik országból érkező termékek átfogó fogyasztóvédelmi ellenőrzése keretében. A termékek minőségének az EU-s szabványoknak való megfelelésének ellenőrzését a nemzetközi fogyasztóvédelmi vizsgálatok is alátámasztják.