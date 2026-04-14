Figyelem! Számos hazai termálfürdő zárja be kapuit április közepétől

Április közepén, illetve második felében országszerte több termálfürdőben is karbantartási szünetet tartanak: ekkor végzik ugyanis a nyári szezonra való felkészítést. A szóban forgó időszakban ezek a létesítmények zárva tartanak. Mutatjuk, melyik fürdőkben meddig várhatóak az üzemszünetek.

Míg egyes termálfürdőkben csak pár napig tartanak a munkálatok, addig akad, amely egészen május közepéig zárva tart majd – írja a Termalonline. Számos hazai termálfürdő zárja be kapuit április közepétől (Illusztráció) Fotó: Shutterstock Ezekben a termálfürdőkben várhatók tavaszi üzemszünetek: A Hajdúnánási Gyógyfürdőben április 13-tól tart a karbantartás. A létesítményt április 24-én, pénteken nyitják újra.

A Lipóti Termálfürdőben szintén április 13-tól kezdődtek meg a munkálatok. Itt május 16-tól várják újra a fürdőzőket.

A Rózsa Gyógyfürdőben április 13-tól április 15-ig dolgoznak. A tótkomlósi létesítmény így április 16-án, csütörtökön nyitja újra a kapuit.

A Tiszaújvárosi Gyógyfürdőben hosszabb leállásra kell számítani: április 13-tól egészen április 30-ig tart a fürdő karbantartása. Minden azt jelenti, hogy csak május elsején nyitják majd újra Tiszaújváros közkedvelt fürdőjét.

A Barcsi Gyógyfürdőben is április 13-án indult a karbantartási szünet. Április 17-én, pénteken viszont már újra látogatható a létesítmény.

A Nagyszénási Parkfürdőben április 20-tól április 25-ig lesz üzemszünet.

Az Árpád Gyógy-és Strandfürdő április 20. és 30. között lesz zárva. A békéscsabai létesítmény május elsejétől várja újra a látogatókat.

A Csongrádi Gyógyfürdőben áprlilis 20. és 29. között dolgoznak majd, az újranyitásra pedig április 30-án kerül sor.

