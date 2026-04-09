Végre beleálltak: nemet mondott az EU-s szakbizottság a vega szalonnára

Az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottsága (AGRI) megszavazta, hogy támogatja a társjogalkotók között létrejött megállapodást az EU mezőgazdasági termékekre vonatkozó közös piacszervezési szabályainak célzott módosításáról. Ez azt is jelenti, hogy a korábbi törekvésekkel ellentétben nemet lehet mondani a vega szalonna termékelnevezésre. Más elnevezésekre vonatkozó szabályok viszont nem kerültek bele a megállapodásba.

Nemet mondott az EU-s szakbizottság a „vega szalonna” termékelnevezésre (illusztráció)

„Vega szalonna” néven nem találunk majd terméket

A „vega szalonna” ügyének előzményeként érdemes felidézni, hogy korábban volt EU-s törekvés a növényi alapú termékek húsipari megnevezéseinek (pl. vegan bacon/szalonna) korlátozására. Ebben 2020-ban történt fordulat: abban az évben az Európai Parlament megfogalmazta álláspontját, ami szerint nincs összeférhetetlenség a növényi alapú és a húsipari termékek azonos elnevezése között. Ugyanakkor az EU folyamatosan szigorítja az élelmiszerek megnevezését a megtévesztés elkerülése érdekében, ennek pedig újabb fejezete az, hogy a szakbizottsági állásfoglalás szerint mégsincs azzal gond, ha tiltják az olyan, eleve antagonisztikusnak ható elnevezéseket, mint a „vega szalonna”.

A Politico cikke szerint a szabályváltozások elsősorban a szerződésekre összpontosítanak, azzal a céllal, hogy erősítsék az európai gazdálkodók pozícióját az ellátási láncban (amire bizonyosan szükség lesz, hiszen a nemrég megkötött Mercosur-megállapodás így is jelentős sérelmekkel és gazdasági veszteséggel járhat számukra). A háromoldalú egyeztetések során kialakított kompromisszum tartalmaz egy olyan rendelkezést is,

amely megtiltaná bizonyos, húsipari eredetű kifejezések használatát növényi alapú vagy laboratóriumban előállított termékek reklámozásában.

Ez az elem nagyrészt elhomályosította a javaslat technikai részleteit. Ugyanakkor a leginkább vitatott kifejezések – például a „burger” és a „kolbász” – végül nem szerepelnek a tiltólistán a növényi alapú termékek esetében. Emellett a specifikusabb elnevezések, mint a „bacon” vagy a „steak”, használatát az új szabályok korlátoznák.