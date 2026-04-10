termékvisszahívás

Figyelem! Mérgező fűszer került több ezer magyar háztartásba

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot (klórpirifoszt) mutattak ki Indiából származó koriandermag termékben. A termékből hazánkba is szállítottak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

Az alábbi termék képe illusztráció.
Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék megnevezése: Whole Dhania Coriander Seeds/ Egész Dhania koriandermag

• Márka: TRS

• Kiszerelés: 100 g

• Tételszám: 08/2027 5 226L4

• Minőségmegőrzési idő: 31/08/2027

• Holland beszállító: Asia Express Food B. V.

Az NKFH közleményében kéri, hogy amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

A klórpirifosz egy idegméreg

A szer szélesspektrumú rovarirtó. Eredetileg szúnyogirtóként használták, de ma már nem lehet biocidként alkalmazni az EU-ban - írja a Kockazatos. A klórpirifosz egy ideg toxin, amely károsítja a magzatok, csecsemők idegrendszeri fejlődését és, visszafordíthatatlan mentális károkhoz vezethet.

 

