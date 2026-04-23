Még nincs vége a boltbezárásoknak: újabb magyar Tesco áruházat szanálnak

Hamarosan végleg bezár a Garam utcai Tesco áruház Újpesten. A hírportál megkeresésére az üzletlánc is megerősítette, az üzlet utolsó nyitvatartási napja április 30-án lesz – írja az Újpestmédia. A döntés hátterében az áll, hogy az áruház épülete nem a Tesco tulajdonában van, a vállalat csak bérli azt, és az ingatlanra vonatkozó, hamarosan lejáró bérleti szerződést nem hosszabbítják meg. A cég közlése szerint gazdasági szempontok is szerepet játszottak a bezárásban. A lépést befolyásolhatta az is, hogy a közelben, alig két kilométerre a Gács utcában működik az üzletlánc egy nagyobb áruháza, amelyet a köznyelvben Váci úti üzletként ismernek.

Bezárja Újpesten, a Garam utcában működő áruuházát is a Tesco (illusztráció)

Fotó: Róka László / MTI

Két budapesti Tesco biztosan bezár április végén

Az újpesti Tesco áruház nem az egyetlen a budapestiek közül, amely e hónap végén véglegesen bezár. Miként az Origo a vállalattól kapott, megerősített információk alapján megírta, a Soroksári úton (hivatalosan a Koppány u. 2-4. szám alatt működő) Tesco hipermarket sem nyit már ki május 1-vel, azaz az utolsó vásárlási lehetőség abban az üzleten is április 30.

A vállalat tájékoztatása szerint a bezárás okai lényegében azonosak az újpesti áruház bezárásának okaival. A lejáró épületbérleti szerződést a cég nem hosszabbította meg.

A Tesco kiemelte: törekednek arra, hogy minden érintett munkatársnak tudjanak alternatívát felajánlani.

A Tesco Magyarország hálózatához csaknem 200 üzlet tartozik, ezeknek nagyjából a fele hipermarket. Ezekből a nagy alapterületű üzletekből az első még 1996-ban nyílt meg a Pólus Center bevásárlóközpontban.