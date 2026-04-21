Hozzányúl saját márkás termékei csomagolásához a Tesco, nagy váltás jön

Az új QR-kódokat több Tesco saját márkás húsipari terméken vezeti be a vezető brit élelmiszerkereskedő. A vásárlók okostelefonjaikkal beolvashatják a kódokat, és hozzáférhetnek például a tápértékre vagy a termék eredetére és nyomon követhetőségére vonatkozó információkhoz. A Tesco szerint a technológia a jövőben akár receptötletek, nyereményjátékok és más, az adott termékekhez kapcsolódó digitális tartalmak elérését is lehetővé teheti – számol be arról a Retail Gazette.
A termékvisszahívások kezelését is segíti a technológiaváltás a Tesco szerint
A bevezetés egy szélesebb iparági átalakulás része, amelyet a globális vonalkód-szabványokat meghatározó GS1 irányít, és amely 2027-ig a QR-kódok szélesebb körű kiskereskedelmi elterjedését szorgalmazza. A Tesco szerint a lépés jelentős előrelépést jelent az ágazat számára,
mivel pontosabb megoldást kínál a termékvisszahívások kezelésére és a pazarlás csökkentésére.
A hagyományos vonalkódokkal szemben a QR-kódok jóval több adat tárolására képesek, beleértve a konkrét gyártási tételekre vonatkozó információkat is. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges visszahívás során a kiskereskedők pontosabban azonosíthatják és különíthetik el az érintett termékeket, ahelyett hogy egy teljes termékkategóriát vonnának ki a forgalomból.
A Tesco hozzátette, hogy a jövőben akár az is lehetővé válhat, hogy a rendszer a pénztárnál automatikusan megakadályozza az esetlegesen közben kivont tételek értékesítését, valamint közvetlenül értesítse azokat a vásárlókat, akik ilyen termékeket vásároltak.
A Tesco szerint igen jelentős technológiai váltást lépnek meg
Peter Draper, a Tesco fejlesztési és változásmenedzsment igazgatója szerint „a vásárlók számára ez egy apró és szinte észrevehetetlen változás a pénztárnál, az ágazat számára azonban jelentős előrelépés. Hosszabb távon izgalmas lehetőségeket nyit meg, például személyre szabott digitális eszközök bevezetését, amelyek segítenek a vásárlóknak az élelmiszerek kezelésében és az otthoni pazarlás csökkentésében.”
A Tesco az átállást az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb kiskereskedelmi technológiai változásának nevezte.
A piacon több más jelentős kiskereskedelmi lánc törekszik a termékinformációs rendszerek korszerűsítésére és az átláthatóság javítására a vásárlók számára.
A saját márkás élelmiszereknél QR-kód bevezetéséről magyarországi vonatkozásról egyelőre nincs hír.
