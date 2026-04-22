Váratlan: végleg bezár az egyik gigászi magyar Tesco áruház – megszólalt a vállalat az ügyben

Bezár a Budapesten, a Soroksári úton (hivatalosan a Koppány u. 2-4. szám alatt működő Tesco hipermarket. Az Origo értesülései szerint az áruház április 30-a után már nem nyit ki, azaz az egyébként ünnepnap miatt zárva tartási napnak számító május 1-jétől zárva marad.

A Tesco hipermarket közelgő bezárására a helyszínen láthatóan a vállalat által kihelyezett tájékoztató tábla hívja fel a figyelmet, az erről készült felvétel a Facebook egyik nyilvános, Soroksár városrész ügyeivel foglalkozó csoportban jelent meg:

A legközelebbi Tesco üzletek címein túl azonban más támpontot nem adnak a vásárlóknak a táblán szereplő információk.

Lapunk kérdéseivel kereste a vállalatot, a Tesco Magyarország sajtóosztálya megerősítette az áruház bezárását. Közölték:

az áruháznak hamarosan lejár a bérleti szerződése az épületben, azt pedig nem fogják meghosszabbítani.

Ennek hátterében közlésük szerint az áll, hogy „az áruház működtetése hosszú távon nem volt gazdaságosan fenntartható, elsősorban lokációs okok miatt, a közvetlen lakóövezeti háttér hiánya korlátozta a forgalmat”.

A vállalat ugyanakkor kiemelte, hogy a soroksári úti Tesco bezárása egyedi üzleti döntés, nem érinti az országos működést. „A vállalat továbbra is stabilan, növekedési pályán halad: az elmúlt üzleti évben közel 40 áruházunkat újítottuk fel, 2 új áruházat nyitottunk, és megnyílt első Premier boltunk. Az idei évben is folytatjuk hálózatunk korszerűsítését és áruháznyitási programunkat.

A Tesco kiemelte:

törekednek arra, hogy minden érintett munkatársnak tudjanak alternatívát felajánlani.

A Tesco Magyarország hálózatához csaknem 200 üzlet tartozik, ezeknek nagyjából a fele hipermarket. Ezekből a nagy alapterületű üzletekből az első még 1996-ban nyílt meg a Pólus Center bevásárlóközpontban.