Különleges erőmű bújik meg egy sziklába vájt barlangban – megoldást jelenthet az energiaválságra

A klímaváltozás mára már kézzelfogható valósággá vált, egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek. A fosszilis energiahordozók korszaka fokozatosan leáldozóban van, helyüket pedig olyan megújuló források veszik át, mint a szél-, a nap- és – különösen az alpesi régiókban – a vízenergia. Tirol ebben a folyamatban különösen kedvező helyzetben van. A hegyek, patakok és folyók ideális feltételeket biztosítanak a vízenergia hasznosításához, amely tiszta, szén-dioxid-mentes és hosszú távon fenntartható megoldást kínál. Nem véletlen, hogy a tartomány energiastratégiája szerint 2050-re teljes mértékben megújuló forrásokból kívánják fedezni az energiaigényt.

Fotó: Rainer Mirau / mauritius images via AFP /

Kiterjedt erőműrendszer a tiroli hegyekben

Ebben a jövőképben kulcsszerepet játszik a TIWAG, Tirol legnagyobb energiaszolgáltatója, amelynek központja Innsbruckban található. A vállalat közel száz éve épít és üzemeltet vízerőműveket, egyik legambiciózusabb projektje a Kühtai térségében zajló bővítés, ahol víztározók, alagutak és egy teljesen föld alá rejtett erőmű található, egy lenyűgöző mérnöki rendszer részeként – írja az Index.

A Kühtai-bővítés a Sellrain–Silz szivattyús-tározós erőműrendszerre épül, amely már 1981 óta működik, és ma Európa egyik legerősebb ilyen típusú létesítményei közé tartozik. A rendszer jelenleg két erőműből, valamint két fő víztározóból áll. A most zajló fejlesztés három új elemmel bővíti ezt az infrastruktúrát,

egy új víztározóval,

a teljesen föld alatt épülő Kühtai 2 erőművel,

valamint egy 25,5 kilométer hosszú vízbevezető alagúttal.

A projekt célja egyértelműen az, hogy a rendszer tárolókapacitása mintegy 50 százalékos növelést érjen 2026 végéig.

A projekt egyik legizgalmasabb eleme kétségtelenül a Kühtai 2 erőmű, amely teljes egészében egy sziklába vájt barlangban kap helyet.

A létesítmény egy 4,5 méter átmérőjű alagúton keresztül kapcsolja össze az új kühtai víztározót a meglévő Finstertal-tározóval.

A rendszerhez tartozó vízbevezető alagút 25,5 kilométer hosszú, és 6 különböző vízgyűjtő területet kapcsol be a rendszerbe.