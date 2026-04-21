Különleges erőmű bújik meg egy sziklába vájt barlangban – megoldást jelenthet az energiaválságra

A klímaváltozás mára már kézzelfogható valósággá vált, egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek. A fosszilis energiahordozók korszaka fokozatosan leáldozóban van, helyüket pedig olyan megújuló források veszik át, mint a szél-, a nap- és – különösen az alpesi régiókban – a vízenergia. Tirol ebben a folyamatban különösen kedvező helyzetben van. A hegyek, patakok és folyók ideális feltételeket biztosítanak a vízenergia hasznosításához, amely tiszta, szén-dioxid-mentes és hosszú távon fenntartható megoldást kínál. Nem véletlen, hogy a tartomány energiastratégiája szerint 2050-re teljes mértékben megújuló forrásokból kívánják fedezni az energiaigényt.
Kiterjedt erőműrendszer a tiroli hegyekben
Ebben a jövőképben kulcsszerepet játszik a TIWAG, Tirol legnagyobb energiaszolgáltatója, amelynek központja Innsbruckban található. A vállalat közel száz éve épít és üzemeltet vízerőműveket, egyik legambiciózusabb projektje a Kühtai térségében zajló bővítés, ahol víztározók, alagutak és egy teljesen föld alá rejtett erőmű található, egy lenyűgöző mérnöki rendszer részeként – írja az Index.
A Kühtai-bővítés a Sellrain–Silz szivattyús-tározós erőműrendszerre épül, amely már 1981 óta működik, és ma Európa egyik legerősebb ilyen típusú létesítményei közé tartozik. A rendszer jelenleg két erőműből, valamint két fő víztározóból áll. A most zajló fejlesztés három új elemmel bővíti ezt az infrastruktúrát,
- egy új víztározóval,
- a teljesen föld alatt épülő Kühtai 2 erőművel,
- valamint egy 25,5 kilométer hosszú vízbevezető alagúttal.
A projekt célja egyértelműen az, hogy a rendszer tárolókapacitása mintegy 50 százalékos növelést érjen 2026 végéig.
A projekt egyik legizgalmasabb eleme kétségtelenül a Kühtai 2 erőmű, amely teljes egészében egy sziklába vájt barlangban kap helyet.
A létesítmény egy 4,5 méter átmérőjű alagúton keresztül kapcsolja össze az új kühtai víztározót a meglévő Finstertal-tározóval.
A rendszerhez tartozó vízbevezető alagút 25,5 kilométer hosszú, és 6 különböző vízgyűjtő területet kapcsol be a rendszerbe.
Hatalmas mennyiségű energia termelődik
A bővítés évente 216 millió kilowattóra megújuló energiát juttat a hálózatba, miközben a meglévő rendszer hatékonyságát is növeli további 15 millió kilowattórával évente.
Ezzel mintegy 127 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás válik elkerülhetővé éves szinten.
A szivattyús-tározós erőművek egyik legnagyobb előnye emellett a rugalmasság, hiszen képesek nagyon rövid idő alatt reagálni a hálózat igényeire. Ez különösen fontos akkor, amikor a nap- és szélenergia termelése ingadozik, vagy éppen nem áll rendelkezésre – például télen.
Egy ilyen volumenű beruházás persze elkerülhetetlenül hatással van a környezetre, de a projekt során számos intézkedést hoztak a hatások minimalizálására. Ilyen például a folyószakaszok helyreállítása az Inn és az Ötztaler Ache folyó mentén, a halak vándorlását segítő átalakítások, a vizes élőhelyek és új biotópok kialakítása, illetve az erdők és az alpesi legelők rehabilitációja is.
A cél azonban nemcsak a károk enyhítése, hanem hosszú távon a természetes rendszerek javítása is.