Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezt látnia kell!

Különleges erőmű bújik meg egy sziklába vájt barlangban – megoldást jelenthet az energiaválságra

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az energiaátmenet kérdése egyre gyakrabban merül fel napjainkban.Tirolban olyan komplex rendszer található egy hegy gyomrában, ahol víztározók, több tíz kilométeres alagutak és egy erőmű tiszta energiát termel. Már zajlik ennek a kiterjedt infrstruktúrának a bővítése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A klímaváltozás mára már kézzelfogható valósággá vált, egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek. A fosszilis energiahordozók korszaka fokozatosan leáldozóban van, helyüket pedig olyan megújuló források veszik át, mint a szél-, a nap- és – különösen az alpesi régiókban – a vízenergia. Tirol ebben a folyamatban különösen kedvező helyzetben van. A hegyek, patakok és folyók ideális feltételeket biztosítanak a vízenergia hasznosításához, amely tiszta, szén-dioxid-mentes és hosszú távon fenntartható megoldást kínál. Nem véletlen, hogy a tartomány energiastratégiája szerint 2050-re teljes mértékben megújuló forrásokból kívánják fedezni az energiaigényt.

Ttirol, Kühtai, TtirolKühtai, Mutenkogel, Kühtai, Tyrol, Austria (Photo by Rainer Mirau / mauritius images via AFP)
Tirolban a hegyek, patakok és folyók ideális feltételeket biztosítanak a vízenergia hasznosításához
Fotó: Rainer Mirau / mauritius images via AFP /  

Kiterjedt erőműrendszer a tiroli hegyekben

Ebben a jövőképben kulcsszerepet játszik a TIWAG, Tirol legnagyobb energiaszolgáltatója, amelynek központja Innsbruckban található. A vállalat közel száz éve épít és üzemeltet vízerőműveket, egyik legambiciózusabb projektje a Kühtai térségében zajló bővítés, ahol víztározók, alagutak és egy teljesen föld alá rejtett erőmű található, egy lenyűgöző mérnöki rendszer részeként – írja az Index.

A Kühtai-bővítés a Sellrain–Silz szivattyús-tározós erőműrendszerre épül, amely már 1981 óta működik, és ma Európa egyik legerősebb ilyen típusú létesítményei közé tartozik. A rendszer jelenleg két erőműből, valamint két fő víztározóból áll. A most zajló fejlesztés három új elemmel bővíti ezt az infrastruktúrát, 

  • egy új víztározóval,
  •  a teljesen föld alatt épülő Kühtai 2 erőművel, 
  • valamint egy 25,5 kilométer hosszú vízbevezető alagúttal. 

A projekt célja egyértelműen az, hogy a rendszer tárolókapacitása mintegy 50 százalékos növelést érjen 2026 végéig.

A projekt egyik legizgalmasabb eleme kétségtelenül a Kühtai 2 erőmű, amely teljes egészében egy sziklába vájt barlangban kap helyet. 

A létesítmény egy 4,5 méter átmérőjű alagúton keresztül kapcsolja össze az új kühtai víztározót a meglévő Finstertal-tározóval. 

image

A rendszerhez tartozó vízbevezető alagút 25,5 kilométer hosszú, és 6 különböző vízgyűjtő területet kapcsol be a rendszerbe. 

Hatalmas mennyiségű energia termelődik 

A bővítés évente 216 millió kilowattóra megújuló energiát juttat a hálózatba, miközben a meglévő rendszer hatékonyságát is növeli további 15 millió kilowattórával évente. 

Ezzel mintegy 127 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás válik elkerülhetővé éves szinten.

A szivattyús-tározós erőművek egyik legnagyobb előnye emellett a rugalmasság, hiszen képesek nagyon rövid idő alatt reagálni a hálózat igényeire. Ez különösen fontos akkor, amikor a nap- és szélenergia termelése ingadozik, vagy éppen nem áll rendelkezésre – például télen.

image

Egy ilyen volumenű beruházás persze elkerülhetetlenül hatással van a környezetre, de a projekt során számos intézkedést hoztak a hatások minimalizálására. Ilyen például a folyószakaszok helyreállítása az Inn és az Ötztaler Ache folyó mentén, a halak vándorlását segítő átalakítások, a vizes élőhelyek és új biotópok kialakítása, illetve az erdők és az alpesi legelők rehabilitációja is. 

A cél azonban nemcsak a károk enyhítése, hanem hosszú távon a természetes rendszerek javítása is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!