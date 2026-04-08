Elszálló benzinár, rezsivédelem vége, dráguló élelmiszer: ezzel járna a tiszás energiaterv

Történelmi léptékű energiaválság küszöbén állunk: Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezérigazgatója szerint nagyobb energiaválsággal nézünk szembe, mint a ’73-as, ’79-es és a 2022-es válságok együttvéve, ami egyszerre jelent olaj-, gáz- és élelmiszersokkot – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Ebben a helyzetben támadja a magyar védett üzemanyagárakat az Európai Bizottság, a tiszás energiaterv pedig már tartalmazza is annak kivezetését, a rezsivédelem megszüntetésével egyetemben.

Fotó: Magyar Nemzet

„Ma nagyon pesszimista vagyok,” mondta Birol, aki szerint egy „fekete áprilissal állunk szemben”. Orbán Balázs ezzel kapcsolatban rámutatott: mindeközben az Európai Bizottság az üzemanyagok védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli a tagállamoktól. A védett árak helyett Brüsszel „technikai tanácsokkal” segítené a tagállamokat, hogy hogyan tudnak megküzdeni a nyakunkon lévő energiaválsággal. Hozzátette: a Tisza Párt energiaterve teljesen egybevág a brüsszeli elképzelésekkel, kivezetnék a védett árat, a rezsicsökkentést és a megemelkedett energiaárakat a magyar emberekkel fizettetnék meg.

Emlékezetes, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt a védett üzemanyagár felfüggesztésére. A kabinet azonban egyértelművé tette: nem enged a nyomásnak, a védett ár marad – szögezte le. A vita középpontjában az áll, hogy Brüsszel korlátozná a nemzeti árszabályozási eszközök alkalmazását, míg a magyar kormány ezek fenntartásával védené a családokat az üzemanyagárak emelkedésétől. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi helyzetben indokolt a védett árak fenntartása, ezért nem tesz eleget a bizottsági felszólításnak.

Az üzemanyagpiaci válságot kezelő kormányzati beavatkozás következtében jelenleg a védett ár az éllovas az Európai Unióban, hívta fel a figyelmet a vg.hu. Március végére a benzin ára a védett árnak köszönhetően az egész régiót tekintve Magyarországon volt legalacsonyabb, míg Romániában átlagosan 710, Ausztriában 730 forintnak megfelelő lejt, illetve eurót kellett fizetni egy literért.