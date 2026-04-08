Elszálló benzinár, rezsivédelem vége, dráguló élelmiszer: ezzel járna a tiszás energiaterv

Történelmi léptékű energiaválság küszöbén állunk: Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezérigazgatója szerint nagyobb energiaválsággal nézünk szembe, mint a ’73-as, ’79-es és a 2022-es válságok együttvéve, ami egyszerre jelent olaj-, gáz- és élelmiszersokkot – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Ebben a helyzetben támadja a magyar védett üzemanyagárakat az Európai Bizottság, a tiszás energiaterv pedig már tartalmazza is annak kivezetését, a rezsivédelem megszüntetésével egyetemben.
„Ma nagyon pesszimista vagyok,” mondta Birol, aki szerint egy „fekete áprilissal állunk szemben”. Orbán Balázs ezzel kapcsolatban rámutatott: mindeközben az Európai Bizottság az üzemanyagok védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli a tagállamoktól. A védett árak helyett Brüsszel „technikai tanácsokkal” segítené a tagállamokat, hogy hogyan tudnak megküzdeni a nyakunkon lévő energiaválsággal. Hozzátette: a Tisza Párt energiaterve teljesen egybevág a brüsszeli elképzelésekkel, kivezetnék a védett árat, a rezsicsökkentést és a megemelkedett energiaárakat a magyar emberekkel fizettetnék meg.
Emlékezetes, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt a védett üzemanyagár felfüggesztésére. A kabinet azonban egyértelművé tette: nem enged a nyomásnak, a védett ár marad – szögezte le. A vita középpontjában az áll, hogy Brüsszel korlátozná a nemzeti árszabályozási eszközök alkalmazását, míg a magyar kormány ezek fenntartásával védené a családokat az üzemanyagárak emelkedésétől. A kormány álláspontja szerint a jelenlegi helyzetben indokolt a védett árak fenntartása, ezért nem tesz eleget a bizottsági felszólításnak.
Az üzemanyagpiaci válságot kezelő kormányzati beavatkozás következtében jelenleg a védett ár az éllovas az Európai Unióban, hívta fel a figyelmet a vg.hu. Március végére a benzin ára a védett árnak köszönhetően az egész régiót tekintve Magyarországon volt legalacsonyabb, míg Romániában átlagosan 710, Ausztriában 730 forintnak megfelelő lejt, illetve eurót kellett fizetni egy literért.
Az osztrákoknál így 23 százalékkal került többe a benzin, mint itthon. A dízel Szlovákiában volt a magyarországihoz hasonló, 615 forintos árszinten, ugyanakkor Romániában 770, Szerbiában 810, Ausztriában 840 forintnak megfelelő összeget kellett érte fizetni. Utóbbi a hazai árnak több mint egyharmadával drágább.
Még az Európai Bizottság felszólító levél megérkezése előtt nyilatkozott Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője jelezve, hogy az Európai Bizottság célba veszi a magyarországi védett üzemanyag-árazást, ezt követően pedig a rezsicsökkentés további elemeit, a gáz- és áramár-támogatásokat is. Dömötör Csaba szerint a Tisza Párt ebben a forgatókönyvben kulcsszerepet játszik, mert Brüsszelre hivatkozva vezetnék ki az energiatámogatásokat.
Állításait több példával is alátámasztotta. Felidézte, hogy Kapitány István, a párt gazdaságpolitikusa a közelmúltban arról beszélt, hogy kormányra kerülésük után eltörölnék az energiatámogatásokat – köztük a védett árat és a rezsicsökkentést –, mert szerinte túl sok az állami beavatkozás. Utalt a kiszivárgott tiszás energiatervekre is, amelyek szerint a védett árazás szembemegy a bizottsági iránymutatásokkal.
A magyar kormány a berobbanó olajválságra adott reakcióként 2026. március 9-én döntött az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetéséről. A csökkentett árakat már a következő naptól alkalmazták a hazai benzinkutakon. A döntés értelmében az üzemanyagok kiskereskedelmi árának felső határát a következők szerint rögzítették:
- a 95-ös benzinhez: 595 forintos,
- a gázolajhoz pedig 615 forintos
literenkénti áron lehet hozzájutni magyar forgalmival a hazai töltőállomásokon. A kormány a védett ár mellett az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó csökkentésével is hozzájárult az olajárrobbanás miatt kialakult üzemanyagpiaci krízis kezeléséhez. Így Magyarország az uniós minimumszintre csökkentette a jövedéki adót, ami a 95-ös benzin esetén literenként 140 forintra, a dízel esetén pedig 130 forintra csökkent, ennél alacsonyabb jövedéki adó sehol sem terheli az üzemanyagok árát a tagországokban.
Mindezeken túl a kormány 2026. február 19-én döntött a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadításáról is, hiszen Ukrajna január végén elzárta a Barátság kőolajvezetéket, tovább fokozva a nyomást, hogy egy számukra megfelelő kormány kerüljön hatalomra a választást követően.
A stratégiai kőolajkészletekről az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében kifejtette: az az állam biztonsági készlete, amelyet kizárólag súlyos ellátási zavarok esetén szabad felhasználni. Ugyanakkor rámutatnak arra is, hogy az üzemanyagpiaci válság hatékony kezelése szempontjából kardinális tényező, hogy a stratégiai olajkészletet még az olajválság előtti áron beszerzett, olcsó orosz olajjal töltötték fel.
Tiszás energiaterv eredménye: szegénység, leszakadás, kiszolgáltatottság
Brutális áremelkedést és súlyos megélhetési válságot hozhatna a Tisza Párt energiatervének megvalósítása: megszűnhetne a rezsicsökkentés, elszállhatnának az üzemanyagárak, drágulhatna az élelmiszer, így egy átlagos magyar család éves terhei akár 1,8 millió forinttal is nőhetnének. A tiszás energiaterv ennek megfelelően nemcsak a családok pénztárcájára mérne csapást, hanem újra növelné a szegénység, az eladósodás és a társadalmi leszakadás kockázatát is.