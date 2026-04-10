Soha nem látott fordulat jöhet a magyar turizmusban, ez mindent átírhat

Tavaly újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai turizmus: a vendégforgalom átlépte a 20 milliót, vagyis az ágazat öt évvel korábban teljesítette a 2030-ra kitűzött stratégiai célszámot. Az első hónapok vendégforgalmi adatai, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér dinamikusan bővülő utasforgalma, az új légi kapcsolatok és a folyamatosan fejlődő kínálat egyaránt azt jelzik, hogy a magyar turizmus stabil növekedési pályán halad – fogalmazott Egresitsné Firtl Katalin, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek.
Mint a lapnak elmondta, a nemzetközi összehasonlítás is kedvező képet mutat.
Az Eurostat adatai alapján a magyar vendégforgalom a kereskedelmi szálláshelyeken az uniós átlagot közel két és félszeresen meghaladó ütemben bővült, és a versenytárs országokhoz képest is erős teljesítményt nyújtott.
Magyarország külföldi vendégszám-növekedése közel
- kétszeresen haladja meg Ausztriáét,
- több mint ötszöröse Horvátországénak,
- és jelentősen magasabb Csehországénál is.
A magyar turizmus új szakaszba léphet
A vezérigazgató szerint az idei év első hónapjai is azt mutatják, hogy a növekedési pálya kitart. A január–februári adatok szerint minden fontos mutató tovább javult a tavalyi rekordévhez képest. Budapest továbbra is húzóerő, de a vidéki térségek, köztük a Balaton is érdemben hozzájárulnak a bővüléshez. Az év elején különösen a belföldi turizmus teljesített erősen, a magyarok egyre szívesebben választják hazai úti céljaikat. Ezt a Szép-kártya is támogatja, amelynek felhasználása elérte a 34,5 milliárd forintot, 18 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit.
Egresitsné Firtl Katalin úgy látja, a történelmi eredmények egyszerre jelentenek mérföldkövet és fordulópontot is az ágazat életében. Budapest a jelenlegi kapacitások mellett, különösen fenntarthatósági szempontból, már nehezen tudna lényegesen több vendéget fogadni, miközben a magyar vidékben még komoly növekedési tartalékok vannak. A következő évek így már a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi fordulatról szólhatnak:
a cél a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások erősítése, a többet költő utazók megnyerése, a fenntartható működés és az élményközpontú turisztikai kínálat fejlesztése
– hangsúlyozta.
A repülőtér fejlesztése az egész turizmust megdobhatja
Arra a kérdésre, hogy egészséges-e az a koncentráció, hogy a vendégéjszakák közel fele Budapesten realizálódik, úgy fogalmazott: budapesti koncentrációt a szakma inkább természetesnek tartja. A főváros Magyarország első számú belépési pontja, itt összpontosulnak a légikapcsolatok, a kulturális nevezetességek, valamint az üzleti és konferenciaturizmus legfontosabb helyszínei.
A vezérigazgató a további növekedést inkább a magasabb költésű vendégek megszólításában és a tartózkodási idő növelésében látja, miközben stratégiai cél, hogy a Budapestre érkező turisták közül minél többen a vidéki térségek felé is tovább utazzanak. Ennek eredménye már látszik a Balatonnál, ahol a szezonon kívüli forgalom növekedése a négyévszakos turizmus erősödését jelzi – véli.
A minőségi fordulat alapját – mint mondta – az elmúlt évek fejlesztései adják.
A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programnak köszönhetően jelentősen javult a turisztikai szolgáltatások minősége, miközben Magyarország továbbra is kedvező ár-érték aránnyal versenyez. Emellett komoly előnyt jelent az is, hogy hazánk biztonságos országnak számít.
Ugyancsak nagyot léptünk a digitalizáció és a fenntarthatóság, valamint hazánk elérhetőségének javítása terén. Utóbbi érdekében stratégiai jelentőségű fejlesztések indultak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren: a Terminal+ projekt történelmi előrelépést hoz a magyar turizmusnak. A közel egymilliárd eurós beruházás egy modern, fenntartható és világszínvonalú légiközlekedési központ alapjait teremti meg, amely az évtized végére akár évi 25 millió utas fogadására is alkalmassá válhat.
Ugyanezt erősítheti a reptéri vasút kiépítése, amellyel a belvárosból akár 20 perc alatt is elérhetővé válhat Ferihegy. A cél, hogy 2030-ra Budapest Közép-Európa vezető turisztikai célpontjává váljon. Ebben fontos szerepet játszik a philadelphiai és a torontói járat visszatérése, miközben a vidéki repülőterek is fejlődnek: a Hévíz–Balaton Airport beruházásának első üteme lezárult, Debrecen pedig új járatokkal erősíti a térséget.
Új fejezet nyílt a turizmusfinanszírozásban is
A turizmus finanszírozásában is új szakasz indult. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont a legkisebb szereplők számára is kedvező feltételekkel és gyors, online elérhető hitelekkel teremt kiegyensúlyozottabb működési feltételeket.
A KTH Start-hitelek iránti érdeklődés ezt jól mutatja: 2025 októbere óta több mint 3100 kérelem érkezett be. A 2026-ban megjelent, támogatással kombinált konstrukciók tovább növelhetik az igényléseket.
Különösen fontos a vendéglátás támogatása, hiszen ez a turizmus egyik meghatározó pillére. A kormány az 5+1 akcióterv részeként az 5+5 konstrukcióval vissza nem térítendő támogatást és 2,5 százalékos kedvezményes hitelt biztosít az éttermeknek és a cukrászdáknak is. A cél a költségek mérséklése, a forgalom élénkítése és a munkahelyek megőrzése egy olyan ágazatban, amely közel 400 ezer család megélhetését biztosítja. Az éttermek után április 8-tól a cukrászdák számára is elérhetővé vált a lehetőség.
A háború átírhatja a turizmus térképét
A növekedési pályára ugyanakkor a geopolitikai környezet is hatással lehet. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a turizmus a béke iparága: az ágazat reagál elsőként a válságokra és a bizonytalanságokra, ugyanakkor gyorsan képes regenerálódni isEgy elhúzódó közel-keleti háború visszafoghatja az utazási kedvet, de közben fel is értékelheti a közeli, biztonságos úti célokat.
Magyarország ebből a szempontból kedvező helyzetben van, hiszen nemrégiben az Egyesült Államok külügyminisztériuma a legbiztonságosabb, 1-es kategóriába sorolta hazánkat. Magyarország ezzel tovább erősítheti helyét a nemzetközi utazók körében, a biztonságos, jól szervezett és magas színvonalú úti célok között, különösen az üzleti és prémium kategóriában.
A vezérigazgató szerint a cél változatlan: a vendégek maradjanak hosszabb ideig, költsenek többet, és teremtsenek magasabb hozzáadott értéket a magyar gazdaság számára. Ehhez azonban továbbra is békére és biztonságos körülményekre lesz szükség – tette hozzá.