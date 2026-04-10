Soha nem látott fordulat jöhet a magyar turizmusban, ez mindent átírhat

Történelmi rekordot döntött tavaly a magyar idegenforgalom, és az idei első hónapok adatai is további erősödést jeleznek. Az ágazat vezetése szerint a hazai turizmus következő nagy feladata már nem pusztán a vendégszám növelése, hanem az, hogy Magyarország a biztonságra, a minőségre és a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatásokra építve erősítse tovább pozícióját.
Tavaly újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai turizmus: a vendégforgalom átlépte a 20 milliót, vagyis az ágazat öt évvel korábban teljesítette a 2030-ra kitűzött stratégiai célszámot. Az első hónapok vendégforgalmi adatai, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér dinamikusan bővülő utasforgalma, az új légi kapcsolatok és a folyamatosan fejlődő kínálat egyaránt azt jelzik, hogy a magyar turizmus stabil növekedési pályán halad – fogalmazott Egresitsné Firtl Katalin, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek.

Minden rekordot megdöntenek a magyar turizmus vendégszámai, innentől a mennyiség helyett a minőség kerül fókuszba / Fotó: Magyar Turisztikai Ügynökség 

Mint a lapnak elmondta, a nemzetközi összehasonlítás is kedvező képet mutat. 

Az Eurostat adatai alapján a magyar vendégforgalom a kereskedelmi szálláshelyeken az uniós átlagot közel két és félszeresen meghaladó ütemben bővült, és a versenytárs országokhoz képest is erős teljesítményt nyújtott. 

Magyarország külföldi vendégszám-növekedése közel 

  • kétszeresen haladja meg Ausztriáét, 
  • több mint ötszöröse Horvátországénak, 
  • és jelentősen magasabb Csehországénál is.

A magyar turizmus új szakaszba léphet

A vezérigazgató szerint az idei év első hónapjai is azt mutatják, hogy a növekedési pálya kitart. A január–februári adatok szerint minden fontos mutató tovább javult a tavalyi rekordévhez képest. Budapest továbbra is húzóerő, de a vidéki térségek, köztük a Balaton is érdemben hozzájárulnak a bővüléshez. Az év elején különösen a belföldi turizmus teljesített erősen, a magyarok egyre szívesebben választják hazai úti céljaikat. Ezt a Szép-kártya is támogatja, amelynek felhasználása elérte a 34,5 milliárd forintot, 18 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit.

Egresitsné Firtl Katalin úgy látja, a történelmi eredmények egyszerre jelentenek mérföldkövet és fordulópontot is az ágazat életében. Budapest a jelenlegi kapacitások mellett, különösen fenntarthatósági szempontból, már nehezen tudna lényegesen több vendéget fogadni, miközben a magyar vidékben még komoly növekedési tartalékok vannak. A következő évek így már a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi fordulatról szólhatnak: 

a cél a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások erősítése, a többet költő utazók megnyerése, a fenntartható működés és az élményközpontú turisztikai kínálat fejlesztése

– hangsúlyozta.

A repülőtér fejlesztése az egész turizmust megdobhatja

Arra a kérdésre, hogy egészséges-e az a koncentráció, hogy a vendégéjszakák közel fele Budapesten realizálódik, úgy fogalmazott: budapesti koncentrációt a szakma inkább természetesnek tartja. A főváros Magyarország első számú belépési pontja, itt összpontosulnak a légikapcsolatok, a kulturális nevezetességek, valamint az üzleti és konferenciaturizmus legfontosabb helyszínei. 

A vezérigazgató a további növekedést inkább a magasabb költésű vendégek megszólításában és a tartózkodási idő növelésében látja, miközben stratégiai cél, hogy a Budapestre érkező turisták közül minél többen a vidéki térségek felé is tovább utazzanak. Ennek eredménye már látszik a Balatonnál, ahol a szezonon kívüli forgalom növekedése a négyévszakos turizmus erősödését jelzi – véli.

A minőségi fordulat alapját – mint mondta – az elmúlt évek fejlesztései adják. 

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programnak köszönhetően jelentősen javult a turisztikai szolgáltatások minősége, miközben Magyarország továbbra is kedvező ár-érték aránnyal versenyez. Emellett komoly előnyt jelent az is, hogy hazánk biztonságos országnak számít.

Ugyancsak nagyot léptünk a digitalizáció és a fenntarthatóság, valamint hazánk elérhetőségének javítása terén. Utóbbi érdekében stratégiai jelentőségű fejlesztések indultak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren: a Terminal+ projekt történelmi előrelépést hoz a magyar turizmusnak. A közel egymilliárd eurós beruházás egy modern, fenntartható és világszínvonalú légiközlekedési központ alapjait teremti meg, amely az évtized végére akár évi 25 millió utas fogadására is alkalmassá válhat. 

Ugyanezt erősítheti a reptéri vasút kiépítése, amellyel a belvárosból akár 20 perc alatt is elérhetővé válhat Ferihegy. A cél, hogy 2030-ra Budapest Közép-Európa vezető turisztikai célpontjává váljon. Ebben fontos szerepet játszik a philadelphiai és a torontói járat visszatérése, miközben a vidéki repülőterek is fejlődnek: a Hévíz–Balaton Airport beruházásának első üteme lezárult, Debrecen pedig új járatokkal erősíti a térséget.

Új fejezet nyílt a turizmusfinanszírozásban is

A turizmus finanszírozásában is új szakasz indult. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont a legkisebb szereplők számára is kedvező feltételekkel és gyors, online elérhető hitelekkel teremt kiegyensúlyozottabb működési feltételeket. 

A KTH Start-hitelek iránti érdeklődés ezt jól mutatja: 2025 októbere óta több mint 3100 kérelem érkezett be. A 2026-ban megjelent, támogatással kombinált konstrukciók tovább növelhetik az igényléseket.

Különösen fontos a vendéglátás támogatása, hiszen ez a turizmus egyik meghatározó pillére. A kormány az 5+1 akcióterv részeként az 5+5 konstrukcióval vissza nem térítendő támogatást és 2,5 százalékos kedvezményes hitelt biztosít az éttermeknek és a cukrászdáknak is. A cél a költségek mérséklése, a forgalom élénkítése és a munkahelyek megőrzése egy olyan ágazatban, amely közel 400 ezer család megélhetését biztosítja. Az éttermek után április 8-tól a cukrászdák számára is elérhetővé vált a lehetőség.

A háború átírhatja a turizmus térképét

A növekedési pályára ugyanakkor a geopolitikai környezet is hatással lehet. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a turizmus a béke iparága: az ágazat reagál elsőként a válságokra és a bizonytalanságokra, ugyanakkor gyorsan képes regenerálódni isEgy elhúzódó közel-keleti háború visszafoghatja az utazási kedvet, de közben fel is értékelheti a közeli, biztonságos úti célokat. 

Magyarország ebből a szempontból kedvező helyzetben van, hiszen nemrégiben az Egyesült Államok külügyminisztériuma a legbiztonságosabb, 1-es kategóriába sorolta hazánkat. Magyarország ezzel tovább erősítheti helyét a nemzetközi utazók körében, a biztonságos, jól szervezett és magas színvonalú úti célok között, különösen az üzleti és prémium kategóriában. 

A vezérigazgató szerint a cél változatlan: a vendégek maradjanak hosszabb ideig, költsenek többet, és teremtsenek magasabb hozzáadott értéket a magyar gazdaság számára. Ehhez azonban továbbra is békére és biztonságos körülményekre lesz szükség – tette hozzá.

 

