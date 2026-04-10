Soha nem látott fordulat jöhet a magyar turizmusban, ez mindent átírhat

Tavaly újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai turizmus: a vendégforgalom átlépte a 20 milliót, vagyis az ágazat öt évvel korábban teljesítette a 2030-ra kitűzött stratégiai célszámot. Az első hónapok vendégforgalmi adatai, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér dinamikusan bővülő utasforgalma, az új légi kapcsolatok és a folyamatosan fejlődő kínálat egyaránt azt jelzik, hogy a magyar turizmus stabil növekedési pályán halad – fogalmazott Egresitsné Firtl Katalin, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek.

Minden rekordot megdöntenek a magyar turizmus vendégszámai, innentől a mennyiség helyett a minőség kerül fókuszba / Fotó: Magyar Turisztikai Ügynökség

Mint a lapnak elmondta, a nemzetközi összehasonlítás is kedvező képet mutat.

Az Eurostat adatai alapján a magyar vendégforgalom a kereskedelmi szálláshelyeken az uniós átlagot közel két és félszeresen meghaladó ütemben bővült, és a versenytárs országokhoz képest is erős teljesítményt nyújtott.

Magyarország külföldi vendégszám-növekedése közel

kétszeresen haladja meg Ausztriáét,

több mint ötszöröse Horvátországénak,

és jelentősen magasabb Csehországénál is.

A magyar turizmus új szakaszba léphet

A vezérigazgató szerint az idei év első hónapjai is azt mutatják, hogy a növekedési pálya kitart. A január–februári adatok szerint minden fontos mutató tovább javult a tavalyi rekordévhez képest. Budapest továbbra is húzóerő, de a vidéki térségek, köztük a Balaton is érdemben hozzájárulnak a bővüléshez. Az év elején különösen a belföldi turizmus teljesített erősen, a magyarok egyre szívesebben választják hazai úti céljaikat. Ezt a Szép-kártya is támogatja, amelynek felhasználása elérte a 34,5 milliárd forintot, 18 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit.

Egresitsné Firtl Katalin úgy látja, a történelmi eredmények egyszerre jelentenek mérföldkövet és fordulópontot is az ágazat életében. Budapest a jelenlegi kapacitások mellett, különösen fenntarthatósági szempontból, már nehezen tudna lényegesen több vendéget fogadni, miközben a magyar vidékben még komoly növekedési tartalékok vannak. A következő évek így már a mennyiségi szemlélet helyett a minőségi fordulatról szólhatnak:

a cél a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások erősítése, a többet költő utazók megnyerése, a fenntartható működés és az élményközpontú turisztikai kínálat fejlesztése

– hangsúlyozta.