Rendkívüli

Ez már a háború előszele? Oroszország megfenyegette az EU-t!

Sport

Őrület, amit művel: Szoboszlai Dominik új szintre emelte a szabadrúgást – videó

uniós források

Itt egy remek ábra, amelyből kiderül, hogyan és mennyi uniós pénz jöhet Magyarországra

A Tisza Párt választási győzelme fordulatot hozhat az EU-s pénzek felszabadítása tekintetében, feltéve, hogy a kormányzat sikeresen teljesíti a jogállamisági feltételeket. A jelenlegi allokációs státusz szerint a Kohéziós Alapból hozzávetőlegesen 7 milliárd euró (a teljes keret 34 százaléka), míg a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF) mintegy 9,5 milliárd euró (a keret 91 százaléka) áll zárolás alatt.
uniós forrásokTisza Pártkohéziós alapuniósEurópai Unió

Bár a 2026. augusztus végi határidő szigorú kényszerpályát jelöl ki az RRF-források számára, két specifikus technikai megoldás – az MFB-keretszerződés és a retroaktív projektfinanszírozás – alkalmazásával megnyílhat a tér a 6,5 milliárd eurós támogatási keret teljes körű, valamint a 3,0 milliárd eurós hitelkeret részleges lehívása iránt. A Kohéziós Alap teljes feloldása nagyságrendileg 2,9 százalékos, az RRF-források lehívása pedig 3,9 százalékos addicionális GDP-arányos fiskális impulzust jelentene Magyarország számára – írja az Accorde Alapkezelő Zrt. a Magyarország számára elérhető uniós források aktuális állapotáról készített elemzésében.

uniós források, Illusztráció az Európai Bizottság, az Európai Unió intézményének brüsszeli székháza
Fordulat jöhet az uniós források hazahozatalában, feltéve, hogy az új kormányzat sikeresen teljesíti a jogállamisági feltételeket
Mint ismert, korábban diplomáciai források a Financial Timesnak arról beszéltek, hogy az Európai Bizottság feltételekhez köti a befagyasztott 35 milliárd euró feloldását. A források szerint Brüsszel tudja, hogy Magyar Péter teljesíteni akar, ráadásul gyorsan, ezt pedig előnyükre fordítanák. Az Európai Bizottság azonnal kapcsolatba lépett Magyar Péterrel a magyar választásokon elért győzelme után, sürgetve őt az Ukrajnával való kapcsolatok helyreállítására és a régóta várt reformok megkezdésére a 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás felszabadítása érdekében. Korábban megírtuk, hogy még meg sem született a választás hivatalos végeredménye, amikor Brüsszel már magas rangú küldöttséget menesztett Budapestre, hogy világossá tegye az új kormány számára az elvárásokat. Az Európai Bizottság semmit nem bíz a véletlenre, máris rátelepedett Magyar Péter még meg sem alakult kormányára.

Az uniós források beáramlása három kulcsfontosságú csatornán keresztül javítja a hazai gazdasági kilátásokat:

  • Egyrészt, a beérkező uniós források „crowding in” hatást kifejtve hozzájárulhat a magánberuházások beindulásához, ezzel támogatva a reálgazdasági aktivitást.
  • Másrészt, tovább fokozhatják a piaci bizalom megerősödését, amely a pénzügyi piacokon már egyértelműen látszik.
  • Harmadrészt, pozitív impulzust jelentenének a költségvetés bevételi oldalának, mellyel előretekintően nőne a költségvetés mozgástere, hozzájárulva ahhoz, hogy a maastrichti-kritériumok a 2030-as céldátummal teljesíthetők legyenek.
A Magyarország számára elérhető uniós források aktuális állapota 2026 áprilisában, külön bontva a kohéziós és a helyreállítási alapokra
A választások után az egyik legégetőbb kérdés, hogy mi történik az uniós forrásokkal, mekkora mozgástér áll az új kormány előtt, és milyen feltételekkel válhatnak ezek a pénzek ténylegesen hozzáférhetővé.

Az Accorde Alapkezelő által készített infografika a Magyarország számára elérhető uniós források aktuális állapotát mutatja be 2026 áprilisában, külön bontva a kohéziós és a helyreállítási alapokra. 

 

 

