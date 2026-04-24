Itt egy remek ábra, amelyből kiderül, hogyan és mennyi uniós pénz jöhet Magyarországra

Bár a 2026. augusztus végi határidő szigorú kényszerpályát jelöl ki az RRF-források számára, két specifikus technikai megoldás – az MFB-keretszerződés és a retroaktív projektfinanszírozás – alkalmazásával megnyílhat a tér a 6,5 milliárd eurós támogatási keret teljes körű, valamint a 3,0 milliárd eurós hitelkeret részleges lehívása iránt. A Kohéziós Alap teljes feloldása nagyságrendileg 2,9 százalékos, az RRF-források lehívása pedig 3,9 százalékos addicionális GDP-arányos fiskális impulzust jelentene Magyarország számára – írja az Accorde Alapkezelő Zrt. a Magyarország számára elérhető uniós források aktuális állapotáról készített elemzésében.

Fordulat jöhet az uniós források hazahozatalában, feltéve, hogy az új kormányzat sikeresen teljesíti a jogállamisági feltételeket

Mint ismert, korábban diplomáciai források a Financial Timesnak arról beszéltek, hogy az Európai Bizottság feltételekhez köti a befagyasztott 35 milliárd euró feloldását. A források szerint Brüsszel tudja, hogy Magyar Péter teljesíteni akar, ráadásul gyorsan, ezt pedig előnyükre fordítanák. Az Európai Bizottság azonnal kapcsolatba lépett Magyar Péterrel a magyar választásokon elért győzelme után, sürgetve őt az Ukrajnával való kapcsolatok helyreállítására és a régóta várt reformok megkezdésére a 35 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás felszabadítása érdekében. Korábban megírtuk, hogy még meg sem született a választás hivatalos végeredménye, amikor Brüsszel már magas rangú küldöttséget menesztett Budapestre, hogy világossá tegye az új kormány számára az elvárásokat. Az Európai Bizottság semmit nem bíz a véletlenre, máris rátelepedett Magyar Péter még meg sem alakult kormányára.

Az uniós források beáramlása három kulcsfontosságú csatornán keresztül javítja a hazai gazdasági kilátásokat: