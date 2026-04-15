Brutális árcsökkenés jön az üzemanyagok árában

Jelentős mértékű csökkenést tapasztalhatunk holnap a hazai benzinkutak nagykereskedelmi piaci áraiban. Az üzemanyagok közül a benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj bruttó 24 forinttal kerül majd kevesebbe várhatóan – adja közre a a Holtankoljak.hu. A mai napon a 95-ös benzin átlagára 686 Ft/liter, a gázolajé 772 Ft/liter áron alakul.

Az erős forint is segíti az üzemanyagok árának mérséklődését

A jelentős mértékű árcsökkenés mögött a kedvező piaci folyamatok, valamint a forint erősödése húzódik. Ugyanakkor a várt áresés ellenére a kormány által bevezetett, védett üzemanyagárak (melyek maximális árnak tekinthetők) továbbra is jóval alacsonyabbak a piaci áraknál:

95-ös benzin: 595 Ft/liter

gázolaj: 615 Ft/liter

Az olajpiaci mozgásokat jelenleg is alapvetően meghatározzák az iráni konfliktus kapcsán a Perzsa-öbölben és kijáratában, a Hormuzi-szorosban zajló fejlemények.

A holnapra várt árváltozás kapcsán érdemes kitérni arra, hogy Magyarország kőolaj- és üzemanyag-ellátása kapcsán a fő ellátási útvonalat jelentő Barátság vezeték állása miatt márciusban főszerep jutott a stratégiai készleteknek. S bár főként a benzin esetében figyelhető meg jelentős mértékű készletcsökkenés március végéig a február végi adatokhoz képest, miként az Origón megírtuk, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség szerint folyamatos a készletek visszatöltése.