Káoszba fordították az írországi közlekedést a magas üzemanyagárak miatt tüntetők

Kamionokból, traktorokból és buszokból álló konvojok és autóoszlopok bénították meg kedden Írország számos részén a közlekedést az üzemanyagárak emelkedése elleni országos tiltakozás során, melyek mostanra még kiterjedtebbé váltak. A szervezők figyelmeztettek: további fennakadások várhatók a közlekedésben, amennyiben nem történik beavatkozás a fék nélkül emelkedő üzemanyagárak tekintetében. A demonstrálók egyértelmű követelést fogalmaztak meg a kormány számára: azonnai támogatott üzemanyagár bevezetését sürgetik.

A helyi képes tudósításokban látható, hogy számos írországi nagyvárosban szinte teljesen megbénult a közlekedés az üzemanyagárak miatt demonstrálók fellépése miatt

Mintegy 50 százalékkal emelkedett az üzemanyagok ára Írországban

A The Irish Times tudósítása szerint a legnagyobb megmozdulásnak otthont adó Dublin városában hosszú járműsorok alakultak ki az O’Connell Streeten, a rakpartokon, valamint a Dublin Port bejáratánál. Emellett mintegy 25 vidéki településen is tartottak demonstrációkat, nagy tömegek gyűltek össze Sligo, Cork, Tipperary és Wexford városában is.

Az akció célja az volt, hogy a kormány azonnali, támogatott üzemanyagár-csökkentést vezessen be, majd ezt követően garantált árplafont állapítson meg.

A tiltakozást fuvarozók, gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók, gépkölcsönző cégek, busztársaságok és futárcégek szerveződése hívta életre, ellenzéki pártok támogatásával.

A résztvevők közösségi médián keresztül szerveződtek, miután a kormány és egyes érdekképviseletek – köztük az Irish Road Haulage Association és az Irish Farmers’ Association – közötti egyeztetések eredményeként bejelentett támogatási csomagot sokan elégtelennek tartották.

A demonstrációk mögött az áll, hogy a benzin, dízel, fűtőolaj és mezőgazdasági gázolaj ára közel 50 százalékkal megemelkedett azóta, hogy február 28-án kitört az iráni háború. A kormány válaszul meghosszabbította az üzemanyag-támogatási időszakot, csökkentette a jövedéki adót, és felfüggesztette az olajilletéket.

A dublini tüntetésen felszólalók szerint azonban ezek az intézkedések messze nem elegendők, és többször is azzal vádolták a kormányt, hogy nem hallgat az emberekre.

A felszólalók között volt Matt Carty, Peadar Tóibín és Michael Collins is. Tóibín úgy fogalmazott, hogy a kormány „adókkal sarcolja az ír embereket” az üzemanyagok esetében, míg Collins szerint a koalíció eddigi intézkedései „csak látszatintézkedések és szégyenteljesek” a megélhetési gondokkal küzdő adófizetők számára.