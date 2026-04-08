Káoszba fordították az írországi közlekedést a magas üzemanyagárak miatt tüntetők

Kamionokból, traktorokból és buszokból álló konvojok és autóoszlopok bénították meg kedden Írország számos részén a közlekedést az üzemanyagárak emelkedése elleni országos tiltakozás során, melyek mostanra még kiterjedtebbé váltak. A szervezők figyelmeztettek: további fennakadások várhatók a közlekedésben, amennyiben nem történik beavatkozás a fék nélkül emelkedő üzemanyagárak tekintetében. A demonstrálók egyértelmű követelést fogalmaztak meg a kormány számára: azonnai támogatott üzemanyagár bevezetését sürgetik.
Mintegy 50 százalékkal emelkedett az üzemanyagok ára Írországban
A The Irish Times tudósítása szerint a legnagyobb megmozdulásnak otthont adó Dublin városában hosszú járműsorok alakultak ki az O’Connell Streeten, a rakpartokon, valamint a Dublin Port bejáratánál. Emellett mintegy 25 vidéki településen is tartottak demonstrációkat, nagy tömegek gyűltek össze Sligo, Cork, Tipperary és Wexford városában is.
Az akció célja az volt, hogy a kormány azonnali, támogatott üzemanyagár-csökkentést vezessen be, majd ezt követően garantált árplafont állapítson meg.
A tiltakozást fuvarozók, gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók, gépkölcsönző cégek, busztársaságok és futárcégek szerveződése hívta életre, ellenzéki pártok támogatásával.
A résztvevők közösségi médián keresztül szerveződtek, miután a kormány és egyes érdekképviseletek – köztük az Irish Road Haulage Association és az Irish Farmers’ Association – közötti egyeztetések eredményeként bejelentett támogatási csomagot sokan elégtelennek tartották.
A demonstrációk mögött az áll, hogy a benzin, dízel, fűtőolaj és mezőgazdasági gázolaj ára közel 50 százalékkal megemelkedett azóta, hogy február 28-án kitört az iráni háború. A kormány válaszul meghosszabbította az üzemanyag-támogatási időszakot, csökkentette a jövedéki adót, és felfüggesztette az olajilletéket.
A dublini tüntetésen felszólalók szerint azonban ezek az intézkedések messze nem elegendők, és többször is azzal vádolták a kormányt, hogy nem hallgat az emberekre.
A felszólalók között volt Matt Carty, Peadar Tóibín és Michael Collins is. Tóibín úgy fogalmazott, hogy a kormány „adókkal sarcolja az ír embereket” az üzemanyagok esetében, míg Collins szerint a koalíció eddigi intézkedései „csak látszatintézkedések és szégyenteljesek” a megélhetési gondokkal küzdő adófizetők számára.
A tiltakozók követelték a jövő hónapban emelkedő szén-dioxid-adó eltörlését és az üzemanyagárak maximalizálását. Több mezőgazdasági termelő úgy vélte, hogy az ír kormánynak követnie kellene azoknak az országoknak a példáit, amelyek már árplafont vezettek be az üzemanyagoknál, vagy jelentősen csökkentették adótartamát. Egy termelő például azt közölte, hogy munkája kapcsán – például hígtrágya kijuttatása és silózás – az üzemanyagköltsége egy hónap alatt 50 százalékkal nőtt, ami veszélybe sodorja vállalkozása jövőjét. Egy másik nyilatkozó azt mondta, hogy a növekvő üzemanyanyag-árak veszélybe sodorják a busztársaságok működését, ráadásul csak idő kérdése, hogy mikor jelennek meg az áremelkedések hatásai az élelmiszerárakban.
Ugyanakkor bár a tiltakozók üzenete széles körű társadalmi támogatást élvez, a módszereik kritikát váltottak ki. Az utak lezárása hosszú késéseket okozott az ingázóknak, üzleti utazóknak, valamint azoknak, akik repülőjáratukhoz vagy találkozóra siettek
Újabb útlezárások jöhetnek
Az Irish Independent hírfolyama szerint a demonstrációk jelenleg is zajlanak, amik miatt Dublin városában jelentős közlekedési fennakadások tapasztalhatók. A városközpontban a rendőrség (Garda) a buszsávok és a villamosvonalak szabadon tartását próbálja elérni, ennek ellenére a tömegközlekedés is akadozik. Az állami autópályahálózatot működtető Transport Infrastructure Ireland „jelentős fennakadásokról” számolt be. A dublini kikötő területén egy ponton feszültség alakult ki a hajókhoz igyekvő szállítók és az utakat elzáró demonstrálók között.
Ennél is feszültebb volt a helyzet Foynes és Galway térségében, ahol a The Journal közlése szerint a rendőrség nem akadályozta meg a tiltakozókat abban, hogy elzárják az üzemanyag-terminálokhoz vezető utakat.
Ez a Fuels for Irland szerint (ez az üzemanyagok importjával foglalkozó ír vállalatok nemzeti képviseleti szövetsége) mindez nemcsak az ellátást veszélyezteti, hanem a biztonságot is, mivel a mentőszolgálatok hozzáférése is akadályozottá válhat az üzemanyagokhoz.
A kormány közölte: továbbra is egyeztet minden érintett iparági szervezettel, a demonstrálók szerint azonban az eddigi párbeszéd nem hozott érdemi eredményt, ezért további akciókat terveznek, akár a dublini repülőtér, akár más, alapvető fontosságú létesítémény közelében, hogy követeléseiknek nyomatékot adjanak. Közben egyre nagyobb az aggodalom az iskolai közlekedés miatt is, amelyre a húsvéti szünet utáni újranyitáskor lesz szükség. Egyes szolgáltatók többletdíjat kérnek a szülőktől, mások pedig jelezték, hogy nem tudják folytatni működésüket a megnövekedett üzemanyagárak miatt. A BBC pedig arról ír, hogy a közúti demonstrációk már a határokon átnyúló közlekedésben is éreztetik hatásukat.
Míg az írek tüntetnek, Magyarországon dolgoznak a védett árak
A közel-keleti konfliktus következtében az Ír Köztársaságban a dízel ára literenként körülbelül 2,14 euróra, a benziné 1,91 euróra emelkedett mostanra (kb. 760/700 Ft), a tiltakozók pedig úgy érzik, tettükkel nem csak demonstálnak, hanem elégedetlenségüket fejezik ki az eddigi, elégtelen intézkedések miatt. Micheál Martin miniszterelnök ugyanakkor kijelentette: megértik a lakosság nehézségeit, de elfogadhatatlan, hogy a tiltakozások megbénítják a mindennapi életet, és akadályozzák az embereket
- munkájuk,
- egészségügyi ellátások igénybe vétele, vagy
- napi tevékenységeik elérésében.
Elemzők szerint a kormány rövid távon nem valószínű, hogy újabb költséges intézkedéseket jelent be. A tiltakozók azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy újabb tárgyalásokat folytassanak a kormánnyal, és további segítséget követelnek a megélhetési költségek enyhítésére.
Eközben Magyarországon a kormány által az üzemanyagokra bevezetett védett árak változatlanul érvényben vannak, és Orbán Viktor miniszterelnök szerint érvényben is maradnak a jelenlegi nehéz körülmények között is. Ennek köszönhetően a családok védve vannak a brutálisan elszálló üzemanyagáraktól, hiszen a kormánydöntés a benzin literenkénti árát 595 forintban, a gázolajét 615 forintban maximalizálja.
Magyarország az elsők között lépett a védett ár bevezetésével, azóta számos régiós országban hoztak intézkedéseket az elszálló üzemanyagárak hatásainak tompítására. Írországban az itt összefoglalt beszámolók szerint jelentős fennakadásokat jelentő demonstrációra van szükség ahhoz, hogy a kormány belássa a valamilyen módon maximalizált árak vagy más, hatékony beavatkozások szükségességét.
Az RTÉ News által készített videós összeállítás az útlezárásokkal járó felvonulásokról: