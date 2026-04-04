Orosz olaj helyett jegyrendszer, ez az átideologizált Európai Unió megoldása – Magyarországon működik a védett üzemanyagár

Ahelyett, hogy feloldanák az orosz energiaforrások ellen bevezetett szankciókat és ezzel könnyedén megoldják a jelenlegi, lassan hiánypiacot teremtő helyzetet, az Európai Unió egyre meredekebb ötletekkel áll elő. Nagypénteken szólalt meg Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa, aki a Financial Timesnak adott interjújában azt mondta, márt látszik, hogy a mostani, egy hosszú válság lesz, s az üzemanyagár és a gáz ára nagyon sokáig magasak lesznek – mutatott rá cikkében a Világgazdaság.
A Hormuzi-szoros szinte teljes lezárása és az Öböl-menti energiainfrastruktúra elleni támadások káoszt okoztak a globális energiapiacokon, áremelkedéseket és a hosszú távú ellátással kapcsolatos aggodalmakat okozva. A légitársaságok aggodalmukat fejezték ki a repülőgép-üzemanyag-készletekkel kapcsolatban. Franciaországban voltak olyan kutak, ahol már nem lehetett tankolni, több ország árcsökkentő intézkedéseket vezetett be, s mint látható, a helyzet egyre csak rosszabbodik. Az olajpiacon a WTI nyersolaj – az Egyesült Államok fő benchmarkja – csütörtökön 2022 óta először hordónként 110 dollár fölé került. Az üzemanyagok ára világszerte tovább emelkedett, Európában a gázolaj ára pedig hordónként 200 dollár fölé emelkedett. A Dated Brent, a világ legfontosabb olajár indikátora, 18 éves csúcsra ugrott.
Ettől függetlenül az Európai Unió nem bírja észrevenni a legegyszerűbb megoldást. Fel sem merül bennük, hogy az Egyesült Államok döntésének megfelelően ők is feloldják az orosz energiaforrásokra kivetett szankciókat. Sőt, az Európai Bizottság cinkosként működik közre a Magyarországot és Szlovákiát veszélyeztető ukrán olajembargó felett, semmit sem tesz annak érdekében, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újraindítsa a Barátság olajvezetéket.
Az unió lakosságán vernék el a port a megoldás helyett
Ebbe az uniós átideologizált gazdaságpoltikába illik bele Dan Jorgensen tegnapi interjúja is, amelyben a súlyos gondok megoldása érdekében a lakosságot súlytó számtalan ötlettel állt elő, többek között azzal, hogy üzemanyag-jegyrendszert vezethetnek be a stratégiai tartalékokból származó nagyobb mennyiségű olaj felszabadítása ellett. Az Európai Bizottság korábban már küldött egy javaslatokat tartalmazó levelet a tagállamoknak. Brüsszel legújabb őrült tervében azt javasolta, hogy a tagállamok vegyék rá állampolgáraikat, hogy kevesebbet közlekedjenek. Dömötör Csaba közösségi oldalára feltöltött videójában mutatott rá, hogy erre azért van szükség, mert az Európai Bizottság korábban magabiztosan döntött úgy, hogy a kontinenst leválasztja a keleti energiaimportról, aminek most meg is van az eredménye.
Mindenki készül a maga vallásának megfelelő szertartása, de azt hiszem, nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy az Európai Unió energiaügyi biztosa, egy bizonyos Dan Jorgensen, aki egyébként dán, és valamihez biztosan jól ért, de az nem az energia. Egy drámai felhívással fordult az európai emberekhez. Ez a drámai felhívás nevetségesnek vagy szánalmasnak is lenne nevezhető, hogyha nem tudnánk, mennyire drámai a helyzet – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában.
Mi sem mutatja jobban az Európai Bizottság elvakultságát, mint hogy a napokban hivatalos levélben kérte a magyar kormánytól a védett üzemanyagár felfüggesztését. A levelet Stéphane Séjourné, a Bizottság alelnöke írta alá, aki jogi aggályokat fogalmazott meg a jelenlegi szabályozással kapcsolatban. Vagyis az Bizottság szerint a magyaroknak kellene fizetniük Brüsszel elhibázott politikájának az árát.
A kiszivárgott levél újabb lendületet adott a hazai politikai vitáknak is, különösen az energiapolitika kérdésében. A napokban nyilvánosságra került egy, a Tisza Párthoz köthető dokumentum, a tiszás energiaterv, amely többek között a rezsicsökkentésről, a védett üzemanyagárak megszüntetéséről és az orosz energiaforrásokról való végleges lemondásáról szól.
Tiszás energiaerv: mit jelent ez a gyakorlatban?
Egy friss számítás szerint egy átlagos, kétgyermekes magyar család akár évi 1,8 millió forinttal is többet fizethetne, ha megvalósulna a tiszás energiaterv, hiszen megszűnne a rezsicsökkentés, a védett üzemanyagár és az árréscsökkentés. A Tisza-energiaterv részletei:
- Rezsiköltség – a jelenlegi évi kb. 250–350 ezer forint akár 1 millió forint közelébe nőhet, ami legalább plusz 600 ezer forint kiadás.
- Üzemanyagárak – a védett ár megszűnésével a benzin literenkénti ára akár 1000 forint körül alakulhat, ami évi 600–900 ezer forint plusz költséget jelenthet.
- Élelmiszerárak – az árréscsökkentés eltörlése évi 180–360 ezer forinttal növelheti a bevásárlás költségét.
- Összesen: akár 1,8 millió forint extra teher évente egy családnak.
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó számításai szerint a teljes teher még ennél is magasabb lesz, ha további intézkedések (pl. adóváltozások) is megvalósulnak.
Ukrajna veszélyezteti a magyar energiabiztonságot
Magyarország energiabiztonsága már hónapok támadás alatt áll. Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, amit politikai fegyverként használ a magyar országgyűlési választások befolyásolásának szándékával – számolt be róla a vg.hu.
Ha ez nem lenne elég, írtunk róla, hogy Ukrajna újra támadja a Török Áramlat gázvezetéket, mindezt egy energiaválság felé rohanó világban, ezzel újra teljes energiablokád alá akarják venni Magyarországot. Szijjártó Péter hangsúlyozta: ez egy nagyon durva támadás Magyarország szuverenitásával szemben, mert az energiabiztonság ellen, az energiaellátás biztonsága ellen elkövetett támadások a szuverenitás elleni támadásnak minősülnek. A külügyminiszter kifejtette, hogy Magyarország kivédekezte a Barátság vezetéket érintő olajblokádot, de most az ukránok egy teljes energiablokádot akarnak létrehozni velünk szemben, ezért kezdték el szerda éjjel újra drónok tucatjaival támadni a Török Áramlat gázvezetéket.
Leépítenék a rezsivédelmi rendszert
Az elmúlt években kiépített rezsivédelmi eszközök jelentős szerepet játszottak a családok terheinek mérséklésében. A tiszás energiaterv ezek lebontásával újra kitenné a magyar fogyasztókat a nemzetközi árrobbanásnak. A tiszás energiatervből egyértelmű, hogy
- eltörölnék a rezsicsökkentést, így háromszorosára emelnék a magyarok rezsiköltségeit;
- eltörölnék a védett üzemanyagárat, amiért ezer forint feletti benzinár várna a magyarokra; és
- különadót vetnének ki a megtakarításokra is, hogy fedezzék a Mol átállási költségeit, majd eladnák a cég állami részét.
A Tisza Párt legújabban az üzemanyagok védett árát is elkezdték támadni, noha ennek alkalmazása sokkal többet jelent annál, mint hogy olcsóbban lehet tankolni Az üzemanyagárak elszabadulása olyan mértékű inflációt okozna, amit az élet minden területén megéreznénk, de a tiszás energiaterv a rezsicsökkentés végét is jelentené.
A magyar kormány a berobbanó olajválságra adott reakcióként 2026. március 9-én döntött az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetéséről. A csökkentett árakat már a következő naptól alkalmazták a hazai benzinkutakon. A döntés értelmében az üzemanyagok kiskereskedelmi árának felső határát a következők szerint rögzítették:
- a 95-ös benzinhez: 595 forintos,
- a gázolajhoz pedig 615 forintos
literenkénti áron lehet hozzájutni magyar forgalmival a hazai töltőállomásokon. A kormány a védett ár mellett az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó csökkentésével is hozzájárult az olajárrobbanás miatt kialakult üzemanyagpiaci krízis kezeléséhez. Így Magyarország az uniós minimumszintre csökkentette a jövedéki adót, ami a 95-ös benzin esetén literenként 140 forintra, a dízel esetén pedig 130 forintra csökkent, ennél alacsonyabb jövedéki adó sehol sem terheli az üzemanyagok árát a tagországokban.