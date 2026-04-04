Orosz olaj helyett jegyrendszer, ez az átideologizált Európai Unió megoldása – Magyarországon működik a védett üzemanyagár

Ahelyett, hogy feloldanák az orosz energiaforrások ellen bevezetett szankciókat és ezzel könnyedén megoldják a jelenlegi, lassan hiánypiacot teremtő helyzetet, az Európai Unió egyre meredekebb ötletekkel áll elő. Nagypénteken szólalt meg Dan Jorgensen, az EU energiaügyi biztosa, aki a Financial Timesnak adott interjújában azt mondta, márt látszik, hogy a mostani, egy hosszú válság lesz, s az üzemanyagár és a gáz ára nagyon sokáig magasak lesznek – mutatott rá cikkében a Világgazdaság.

Üzemanyagárak egy benzinkút hirdető oszlopán Lisszabonban, Portugáliában, 2026. április 2-án. Ez immár általános látvány az unióban Fotó: JORGE MANTILLA / NurPhoto

A Hormuzi-szoros szinte teljes lezárása és az Öböl-menti energiainfrastruktúra elleni támadások káoszt okoztak a globális energiapiacokon, áremelkedéseket és a hosszú távú ellátással kapcsolatos aggodalmakat okozva. A légitársaságok aggodalmukat fejezték ki a repülőgép-üzemanyag-készletekkel kapcsolatban. Franciaországban voltak olyan kutak, ahol már nem lehetett tankolni, több ország árcsökkentő intézkedéseket vezetett be, s mint látható, a helyzet egyre csak rosszabbodik. Az olajpiacon a WTI nyersolaj – az Egyesült Államok fő benchmarkja – csütörtökön 2022 óta először hordónként 110 dollár fölé került. Az üzemanyagok ára világszerte tovább emelkedett, Európában a gázolaj ára pedig hordónként 200 dollár fölé emelkedett. A Dated Brent, a világ legfontosabb olajár indikátora, 18 éves csúcsra ugrott.

Ettől függetlenül az Európai Unió nem bírja észrevenni a legegyszerűbb megoldást. Fel sem merül bennük, hogy az Egyesült Államok döntésének megfelelően ők is feloldják az orosz energiaforrásokra kivetett szankciókat. Sőt, az Európai Bizottság cinkosként működik közre a Magyarországot és Szlovákiát veszélyeztető ukrán olajembargó felett, semmit sem tesz annak érdekében, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újraindítsa a Barátság olajvezetéket.

Az unió lakosságán vernék el a port a megoldás helyett

Ebbe az uniós átideologizált gazdaságpoltikába illik bele Dan Jorgensen tegnapi interjúja is, amelyben a súlyos gondok megoldása érdekében a lakosságot súlytó számtalan ötlettel állt elő, többek között azzal, hogy üzemanyag-jegyrendszert vezethetnek be a stratégiai tartalékokból származó nagyobb mennyiségű olaj felszabadítása ellett. Az Európai Bizottság korábban már küldött egy javaslatokat tartalmazó levelet a tagállamoknak. Brüsszel legújabb őrült tervében azt javasolta, hogy a tagállamok vegyék rá állampolgáraikat, hogy kevesebbet közlekedjenek. Dömötör Csaba közösségi oldalára feltöltött videójában mutatott rá, hogy erre azért van szükség, mert az Európai Bizottság korábban magabiztosan döntött úgy, hogy a kontinenst leválasztja a keleti energiaimportról, aminek most meg is van az eredménye.