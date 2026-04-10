Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Jókora fordulat történt a hazai kutakon – erről jobb, ha tud

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A mai naptól csökkennek a piaci árak mind a benzin, mind a gázolaj esetében a hazai töltőállomásokon. Így azok is olcsóbban tankolhatnak, akik nem vehetik igénybe a védett árakat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A mai nappal árcsökkenés érvényesül a hazai töltőállomásokon: mindkét üzemanyagtípus esetében alacsonyabb árakra számíthatnak a nem magyar forgalmival rendelkező autósok, akik nem vehetik igénybe a védett üzemanyagárakat. 

Orbán Viktor, üzemanyagárak
Mától csökkennek az üzemanyagárak a hazai kutakon
Fotó: Magyar Nemzet

Így alakulnak az üzemanyagárak

A mai nappal csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is. Előbbi bruttó 6 forinttal, utóbbi bruttó 3 forinttal.

A Holtankoljak összesítése szerint a piaci átlagárak csütörtökön a következők voltak: 
- 95-ös benzin: 702 Ft/liter
- Gázolaj: 812 Ft/liter
A védett árak természetesen nem változtak: 
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter 

Fontos tudni, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett árat. 

Ez a kormányzati lépés tompítja az áremelkedés hatását, és védelmet nyújt a magyar családoknak és vállalkozásoknak az ukrán–Tisza-olajblokád következményeivel szemben.

Ennek köszönhetően a magyar rendszámú autósok továbbra is alacsonyabb, szabályozott árakon tankolhatnak a hazai töltőállomásokon.

A kormány álláspontja szerint a védett ár bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy az energiaválság idején is stabil maradjon az üzemanyag-ellátás, miközben a lakosság és a gazdaság szereplői elkerülhetik a drasztikus áremelkedéseket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
