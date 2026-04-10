Jókora fordulat történt a hazai kutakon – erről jobb, ha tud

A mai nappal árcsökkenés érvényesül a hazai töltőállomásokon: mindkét üzemanyagtípus esetében alacsonyabb árakra számíthatnak a nem magyar forgalmival rendelkező autósok, akik nem vehetik igénybe a védett üzemanyagárakat.
Így alakulnak az üzemanyagárak
A mai nappal csökkent a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára is. Előbbi bruttó 6 forinttal, utóbbi bruttó 3 forinttal.
A Holtankoljak összesítése szerint a piaci átlagárak csütörtökön a következők voltak:
- 95-ös benzin: 702 Ft/liter
- Gázolaj: 812 Ft/liter
A védett árak természetesen nem változtak:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter
Fontos tudni, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.
A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett árat.
Ez a kormányzati lépés tompítja az áremelkedés hatását, és védelmet nyújt a magyar családoknak és vállalkozásoknak az ukrán–Tisza-olajblokád következményeivel szemben.
Ennek köszönhetően a magyar rendszámú autósok továbbra is alacsonyabb, szabályozott árakon tankolhatnak a hazai töltőállomásokon.
A kormány álláspontja szerint a védett ár bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy az energiaválság idején is stabil maradjon az üzemanyag-ellátás, miközben a lakosság és a gazdaság szereplői elkerülhetik a drasztikus áremelkedéseket.