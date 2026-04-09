Vihar előtti csend? Ettől félhet most minden autós Magyarországon

Hirtelen a bűvös száz dollár alá zuhant tegnap a Nyugaton irányadónak számító Brent olajtípus ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni és ennek megfelelően kéthetes tűzszünetben állapodtak meg. Az üzemanyagárak alakulása szempontjából, hurráoptimizmusra ugyanakkor koránt sincs okunk, a Hormuzi-szoroson még nem indult el a hajóforgalom, a lebombázott olajtermelő és egyéb logisztikai infrastruktúra helyreállítása pedig még hónapokat is igénybe vehet. Nem véletlen, hogy a piaci elemzők is szinte kizártnak tartották azt, hogy rövid időn belül visszatérhessünk a megnyugtatóbb 80 dolláros, vagy az alatti hordónkénti árhoz.

„Valami igazán óriási dologra lenne szükség ahhoz, hogy hordónként 80 dollár alá csökkenjen az ár” – mondta Jason Schenker, a Prestige Economics LLC elnöke és vezető közgazdásza a Bloomberg Televisionnek. Még ha a tranzit mennyisége meg is nő, az energiaellátás helyreállása nem lesz azonnali. Az olaj- és gázmezők termelése csökkent, míg a finomítók korlátozták vagy leállították a termelést. Néhányuk esetében hetekbe telhet, mire visszaáll a normális kerékvágásba.

A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője egyenesen „fekete áprilisként” jellemezte azt a helyzet ami az európai energiapiacára vár. Fatih Birol, a szervezet vezetője egy interjúban úgy fogalmazott: bár március is rendkívül nehéz volt, a helyzet áprilisban tovább romolhat. Ennek oka, hogy a Perzsa-öböl térségében az olajkitermelés a háború előtti szint alig több mint felére esett vissza, miközben a földgázexport gyakorlatilag leállt.

Üzemanyagárak: Brüsszel terve mindent boríthat

Az ügyben Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt, rámutatva, hogy az európai energiaválság már most érezteti hatását, és a tét az, hogy Magyarország megtartja-e a védett üzemanyagárakat. A kormányfő úgy fogalmazott: ha Brüsszel elképzelései érvényesülnek, akár 1000 forintos benzinár is jöhet. A miniszterelnök szerint az elmúlt napok árváltozásai is azt mutatják, hogy az energiahelyzet egyre súlyosabb, és az energiaválság Európában „minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen”. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarországon jelenleg védett üzemanyagárakkal próbálják mérsékelni a drágulás hatásait. Mint mondta, ez a rendszer a családokat, a vállalkozásokat és a gazdákat is segíti.