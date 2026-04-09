Vihar előtti csend? Ettől félhet most minden autós Magyarországon

Hirtelen a bűvös száz dollár alá zuhant tegnap a Nyugaton irányadónak számító Brent olajtípus ára, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni és ennek megfelelően kéthetes tűzszünetben állapodtak meg. Az üzemanyagárak alakulása szempontjából, hurráoptimizmusra ugyanakkor koránt sincs okunk, a Hormuzi-szoroson még nem indult el a hajóforgalom, a lebombázott olajtermelő és egyéb logisztikai infrastruktúra helyreállítása pedig még hónapokat is igénybe vehet. Nem véletlen, hogy a piaci elemzők is szinte kizártnak tartották azt, hogy rövid időn belül visszatérhessünk a megnyugtatóbb 80 dolláros, vagy az alatti hordónkénti árhoz.
„Valami igazán óriási dologra lenne szükség ahhoz, hogy hordónként 80 dollár alá csökkenjen az ár” – mondta Jason Schenker, a Prestige Economics LLC elnöke és vezető közgazdásza a Bloomberg Televisionnek. Még ha a tranzit mennyisége meg is nő, az energiaellátás helyreállása nem lesz azonnali. Az olaj- és gázmezők termelése csökkent, míg a finomítók korlátozták vagy leállították a termelést. Néhányuk esetében hetekbe telhet, mire visszaáll a normális kerékvágásba.
A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője egyenesen „fekete áprilisként” jellemezte azt a helyzet ami az európai energiapiacára vár. Fatih Birol, a szervezet vezetője egy interjúban úgy fogalmazott: bár március is rendkívül nehéz volt, a helyzet áprilisban tovább romolhat. Ennek oka, hogy a Perzsa-öböl térségében az olajkitermelés a háború előtti szint alig több mint felére esett vissza, miközben a földgázexport gyakorlatilag leállt.
Üzemanyagárak: Brüsszel terve mindent boríthat
Az ügyben Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt, rámutatva, hogy az európai energiaválság már most érezteti hatását, és a tét az, hogy Magyarország megtartja-e a védett üzemanyagárakat. A kormányfő úgy fogalmazott: ha Brüsszel elképzelései érvényesülnek, akár 1000 forintos benzinár is jöhet. A miniszterelnök szerint az elmúlt napok árváltozásai is azt mutatják, hogy az energiahelyzet egyre súlyosabb, és az energiaválság Európában „minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen”. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarországon jelenleg védett üzemanyagárakkal próbálják mérsékelni a drágulás hatásait. Mint mondta, ez a rendszer a családokat, a vállalkozásokat és a gazdákat is segíti.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy az Európai Bizottság ismét a védett árak kivezetését szorgalmazza. Úgy fogalmazott: „A brüsszeliek megint azt követelik, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, és ezt követelik tőlünk is.” A miniszterelnök szerint ha Magyarország engedne ennek a nyomásnak, az azonnali áremelkedést hozna. Orbán Viktor kijelentette: a kormány kitart a jelenlegi árpolitika mellett, és célja az energiaellátás biztosítása. Hozzátette, hogy „letörjük az ukrán olajblokádot, és biztosítjuk a családok és a gazdaság működéséhez szükséges energiát”.
Magyarországon a legalacsonyabbak az üzemanyagárak
Emlékezetes, hogy a kormány a berobbanó olajválságra adott reakcióként 2026. március 9-én döntött az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetéséről. A csökkentett árakat már a következő naptól alkalmazták a hazai benzinkutakon. A döntés értelmében az üzemanyagok kiskereskedelmi árának felső határát a következők szerint rögzítették:
- a 95-ös benzinhez: 595 forintos,
- a gázolajhoz pedig 615 forintos
literenkénti áron lehet hozzájutni magyar forgalmival a hazai töltőállomásokon. A kormány a védett ár mellett az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó csökkentésével is hozzájárult az olajárrobbanás miatt kialakult üzemanyagpiaci krízis kezeléséhez. Így Magyarország az uniós minimumszintre csökkentette a jövedéki adót, ami a 95-ös benzin esetén literenként 140 forintra, a dízel esetén pedig 130 forintra csökkent, ennél alacsonyabb jövedéki adó sehol sem terheli az üzemanyagok árát a tagországokban.
Mindezeken túl a kormány 2026. február 19-én döntött a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadításáról is, hiszen Ukrajna január végén elzárta a Barátság kőolajvezetéket, tovább fokozva a nyomást, hogy egy számukra megfelelő kormány kerüljön hatalomra a választást követően.
Az intézkedésnek köszönhetően az Európai Unióban jelenleg Magyarországon tankolhatnak a legalacsonyabb az autósok, fuvarozók és mezőgazdasági termelők – legalábbis ez derült ki a GlobalPetrolPrices.com legfrissebb, április hatodikai adataiból.
Ki fizeti meg az ideológiai politizálás árát?
Ezt az eredményt támadja az Európai Bizottság, amely az üzemanyagok védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli a tagállamoktól. A védett árak helyett Brüsszel „technikai tanácsokkal” segítené a tagállamokat, hogy hogyan tudnak megküzdeni a nyakunkon lévő energiaválsággal – mutatott rá Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Rámutatott: a Tisza Párt energiaterve teljesen egybevág a brüsszeli elképzelésekkel, kivezetnék a védett árat, a rezsicsökkentést és a megemelkedett energiaárakat a magyar emberekkel fizettetnék meg.
Dömötör Csaba fideszes Euróapi Parlamenti képviselő szerint a Tisza Párt ebben a forgatókönyvben kulcsszerepet játszik, mert Brüsszelre hivatkozva vezetnék ki az energiatámogatásokat. Állításait több példával is alátámasztotta. Felidézte, hogy Kapitány István, a párt gazdaságpolitikusa a közelmúltban arról beszélt, hogy kormányra kerülésük után eltörölnék az energiatámogatásokat – köztük a védett árat és a rezsicsökkentést –, mert szerinte túl sok az állami beavatkozás. Utalt a kiszivárgott tiszás energiatervekre is, amelyek szerint a védett árazás szembemegy a bizottsági iránymutatásokkal.
A napokban nyilvánosságra került egy, a Tisza Párthoz köthető dokumentum, a tiszás energiaterv, amely többek között a rezsicsökkentésről, a védett üzemanyagárak megszüntetéséről és az orosz energiaforrásokról való végleges lemondásáról szól.
Tiszás energiaerv: mit jelent ez a gyakorlatban?
Egy számítás szerint egy átlagos, kétgyermekes magyar család akár évi 1,8 millió forinttal is többet fizethetne, ha megvalósulna a tiszás energiaterv, hiszen megszűnne a rezsicsökkentés, a védett üzemanyagár és az árréscsökkentés. A Tisza-energiaterv részletei:
- Rezsiköltség – a jelenlegi évi kb. 250–350 ezer forint akár 1 millió forint közelébe nőhet, ami legalább plusz 600 ezer forint kiadás.
- Üzemanyagárak – a védett ár megszűnésével a benzin literenkénti ára akár 1000 forint körül alakulhat, ami évi 600–900 ezer forint plusz költséget jelenthet.
- Élelmiszerárak – az árréscsökkentés eltörlése évi 180–360 ezer forinttal növelheti a bevásárlás költségét.
- Összesen: akár 1,8 millió forint extra teher évente egy családnak.
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó számításai szerint a teljes teher még ennél is magasabb lesz, ha további intézkedések (pl. adóváltozások) is megvalósulnak.