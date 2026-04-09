Egyesült Államok

Óriási üzletek jöttek J. D. Vance alelnökkel - kiderültek a részletek

Erősödik Magyarország és az Egyesült Államok együttműködése energetikai, technológiai, valamint a biztonság területén J.D. Vance alelnök történelmi budapesti látogatásával – ez a Fehér Ház sajtóosztályának X közösségi oldalon megjelent bejegyzésében olvasható, melyben kitérnek arra, hogy az amerikai alelnök látogatása a hosszútávú gazdasági és stratégiai partnerség fontos mérföldköve a magyar-amerikai kapcsolatoknak. Arról már korábban is érkeztek hírek, milyen megállapodásokat hozhat J.D. Vance budapesti látogatása, de most már látni: óriási üzletek és lehetőségek érkeztek Magyarországta az amerikai alelnökkel együtt.
Nukleáris, energetikai, valamint védelmi területen is komoly megállapodások születtek J. D. Vance alelnök budapesti látogatása kapcsán, melyek tovább mélyítik a magyar-amerikai kapcsolatokat. A Fehér Ház sajtóosztályának közösségi oldalán megjelent bejegyzés melyből az Infostart készített összefoglalót tételesen bemutatja, milyen konkrét egyezségeket is jelentett a világ első számú gazdasági és katonai hatalma második emberének budapesti látogatása.

J. D. Vance amerikai alelnök a Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen
Fotó: Balogh David

J. D. Vance látogatásával biztos lett: 500 000 tonna olajat vásárol a MOL

Arról már az amerikai alelnök érkezése előtt derültek ki információk, hogy a két fél megállapodhat jelentősebb mennyiségű amerikai kőolaj vásárlásáról, ez pedig végül így is történt

Magyarország a MOL-on keresztül 500 000 tonna amerikai kőolajat vásárol.

Az ügylet értéke 500 millió dollár. Érdemes ezt a mennyiséget rögtön kontextusba is helyezni: 

Azt is érdemes felidézni az energetikai megállapodás kapcsán, hogy az Orbán Viktor vezette magyar delegáció tavaly novemberi washingtoni látogásán már létrejött egy gázvásárlási megállapodás 400 millió köbméter cseppfolyósított földgázról, valamint az amerikai Westinghouse Electric vállalattal nukleáris üzemanyag beszerzésről, és a jövőbeni kis moduláris reaktorok vásárlásáról.

Annak ugyanakkor nem ismertek részletei, hogy a most megvásárolt 500 000 tonna kőolaj milyen ütemezéssel érkezik Magyarországra.

Erősödik az együttműködés a nukleáris energia hasznosítása terén, 20 milliárd dolláros üzlet lehet belőle

A tavalyi őszi megállapodás folytatásának is tekinthető az a vállalás, hogy a nukleáris energetika terén az Egyesült Államok támogatja, hogy előkészítő tanulmány szülessen a kis moduláris reaktorok (SMR) magyarországi bevezetéséről. Ez a FEED-tanulmány megnyitja az utat azelőtt, hogy Magyarország akár 10 amerikai SMR-t is megvásároljon és megépítsen.

Az üzlet potenciális összértéke akár 20 milliárd dollár is lehet.

A leendő ügyletben a

  • GE Vernova, 
  • a Holtec, és 
  • a Westinghouse vállalatok is egyetértési megállapodásokat (Memorandum of Understanding) írtak alá az MVM-mel.

Emellett a paksi atomerőmű élettartamhosszabbítását is vizsgálják, ehhez a Westinghouse technológiája jöhet szóba, amely vállalat erről is egyetértési megállapodást írt alá az MVM-mel. Ehhez kapcsolódóan várt ismertté ősszel az a megállapodás – az Origo cikkét itt találja –, hogy az amerikai vállalat a jövőben Paksra is szállíthat fűtőanyagot.

Egészségügyi és védelmi együttműködés

Az egészségügy területén a GE Healthcare és a Semmelweis Egyetem egyetértési nyilatkozatot írt alá egy új hazai onkológiai kiválósági központ létrehozásáról. Ezzel a rákos betegek hatékonyabb gyógyítását kívánják elősegíteni, az amerikai egészségügyi technológia és az AI-alapú innováció segítségével.

Emellett Magyarország a tervek szerint 700 millió dollár értékben vásárol amerikai HIMARS tüzérségi rakétarendszereket, ezzel fokozva hazánk önvédelmi képességét, és erősítve a NATO védelmi képességeit a keleti szárnyon.

A közleményben kiemelik azt is, hogy az L3 Harris vállalat és a 4iG pedig egyetértési nyilatkozatot írtak alá arról, hogy az előbbi kommunikációs technológiáját használják a magyar HIMARS programban, így a NATO-kompatibilitást és az amerikai hadsereg rendszereivel történő együttműködést is biztosítva. A 4iG emellett a Northrop Grumman céggel közös projektje keretében azon dolgozik, hogy hazánknak saját geoszinkron kommunikációs műholdja legyen az űrben.

A Microsoft, a magyar kormány, és a Gábor Dénes Egyetem pedig a magyar KKV-k digitális és AI-képzésében kívánnak együttműködni. Mindeközben a kormány és a Microsoft a közintézmények digitális infrastruktúrájának a Sovereign Cloud megoldással való biztosításáról is aláírták szándéknyilatkozatot – teszik hozzá.

 

