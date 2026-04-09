Óriási üzletek jöttek J. D. Vance alelnökkel - kiderültek a részletek

Nukleáris, energetikai, valamint védelmi területen is komoly megállapodások születtek J. D. Vance alelnök budapesti látogatása kapcsán, melyek tovább mélyítik a magyar-amerikai kapcsolatokat. A Fehér Ház sajtóosztályának közösségi oldalán megjelent bejegyzés – melyből az Infostart készített összefoglalót – tételesen bemutatja, milyen konkrét egyezségeket is jelentett a világ első számú gazdasági és katonai hatalma második emberének budapesti látogatása.

J. D. Vance amerikai alelnök a Magyar-Amerikai Barátság Napja címmel meghirdetett nagygyűlésen

J. D. Vance látogatásával biztos lett: 500 000 tonna olajat vásárol a MOL

Arról már az amerikai alelnök érkezése előtt derültek ki információk, hogy a két fél megállapodhat jelentősebb mennyiségű amerikai kőolaj vásárlásáról, ez pedig végül így is történt:

Magyarország a MOL-on keresztül 500 000 tonna amerikai kőolajat vásárol.

Az ügylet értéke 500 millió dollár. Érdemes ezt a mennyiséget rögtön kontextusba is helyezni:

az ukrán olajblokád miatt Magyarország még februrában 500 000 tonna kőolajat rendelt tengeri szállítással, melyet a horvát Janaf cég szállít vezetékrendszerén a MOL számára Magyarország területére;

a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség utoljára közzétett adatai szerint a hazai kőolajtartalék mennyisége február 28-án 486 900 tonna volt, ami 87 napi fogyasztás fedezetére elegendő.

Azt is érdemes felidézni az energetikai megállapodás kapcsán, hogy az Orbán Viktor vezette magyar delegáció tavaly novemberi washingtoni látogásán már létrejött egy gázvásárlási megállapodás 400 millió köbméter cseppfolyósított földgázról, valamint az amerikai Westinghouse Electric vállalattal nukleáris üzemanyag beszerzésről, és a jövőbeni kis moduláris reaktorok vásárlásáról.

Annak ugyanakkor nem ismertek részletei, hogy a most megvásárolt 500 000 tonna kőolaj milyen ütemezéssel érkezik Magyarországra.

Erősödik az együttműködés a nukleáris energia hasznosítása terén, 20 milliárd dolláros üzlet lehet belőle

A tavalyi őszi megállapodás folytatásának is tekinthető az a vállalás, hogy a nukleáris energetika terén az Egyesült Államok támogatja, hogy előkészítő tanulmány szülessen a kis moduláris reaktorok (SMR) magyarországi bevezetéséről. Ez a FEED-tanulmány megnyitja az utat azelőtt, hogy Magyarország akár 10 amerikai SMR-t is megvásároljon és megépítsen.

Az üzlet potenciális összértéke akár 20 milliárd dollár is lehet.

A leendő ügyletben a

GE Vernova,

a Holtec, és

a Westinghouse vállalatok is egyetértési megállapodásokat (Memorandum of Understanding) írtak alá az MVM-mel.

Emellett a paksi atomerőmű élettartamhosszabbítását is vizsgálják, ehhez a Westinghouse technológiája jöhet szóba, amely vállalat erről is egyetértési megállapodást írt alá az MVM-mel. Ehhez kapcsolódóan várt ismertté ősszel az a megállapodás – az Origo cikkét itt találja –, hogy az amerikai vállalat a jövőben Paksra is szállíthat fűtőanyagot.