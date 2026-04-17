Szerdán megkezdődött a belvárosi Madách tér, pontosabban a Madách Imre út Rumbach Sebestyén utca és Asbóth utca közötti szakaszának teljes, faltól falig történő megújítása. A beruházás részeként az úttest és a járda egy szintbe kerül, új burkolatot kap, és átépítik a Madách Imre út–Rumbach Sebestyén utca kereszteződést is az akadálymentes közlekedés érdekében. A fejlesztés során 15 új fát ültetnek, és mintegy 160 négyzetméterrel bővül a zöldfelület, míg a meglévő dézsás fákat a kerületen belül helyezik át. A kivitelezés két ütemben zajlik, és a tervek szerint 120 napon belül befejeződik – számolt be róla az Építészfórum.

Megújul Budapest két ikonikus tere.

Újjászületik a város egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, az Örs vezér tere is

Ezzel párhuzamosan megújul az Örs vezér tere is – jelentette be Rózsa András, Zugló polgármestere. A cél egy rendezettebb, biztonságosabb és jobban működő közlekedési és közösségi tér kialakítása, amely naponta több tízezer ember használatát szolgálja. A tervezést jelentősen befolyásolta a tér alatt húzódó kiterjedt közműhálózat, ennek ellenére egy átláthatóbb, könnyebben használható városi környezet jöhet létre.

Az első változások már idén nyáron láthatóak lesznek, a teljes megújítás pedig ütemezetten valósul meg

A burkolatok átalakítása és az akadályok megszüntetése egyértelműbb kapcsolatokat hoz létre a HÉV, a BKK-megállók, valamint a Sugár Üzletközpont és az IKEA Örs vezér tere irányába. A Sugár melletti pavilonsor elbontásával nyitottabb tér alakul ki, a kerékpáros közlekedés pedig folytonossá válik.

A fejlesztés részeként új ivókút létesül a tér központjában, amely találkozási pontként is szolgál majd, és akár egy későbbi köztéri alkotásnak is helyet adhat ez a zóna. Megmarad a közbiztonsági pont is, kiegészülve fix pihenőhelyekkel. A tervek szerint a tér egyik végén egy új, könnyen megközelíthető nyilvános illemhelyet is kialakítanak.