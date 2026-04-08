beruházás

Megkezdődik a jelenlegi legnagyobb magyarországi vasútfejlesztési projekt

Rövidesen megindulhat a jelenlegi legnagyobb magyarországi vasútfejlesztési projekt, a zalaszentiváni deltavágány közel 12 milliárd forintból megvalósuló beruházása. Ezen kívül is számos hasonló vasúti fejlesztés van folyamatban országszerte.
Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere keddi sajtótájékoztatóján elmondta: az új vasúti deltavágány megépítésére vonatkozó nyílt, európai uniós közbeszerzés decemberben zárult le, a szerződést február 2-án írták alá. A forrás biztosítása után ez a megállapodás áprilisban lépett hatályba, így megtörténik a munkaterület átadása, és elindul az előkészítés. A GYSEV Zrt. és a V-S Zala Konzorcium – amelynek tagja a Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a V-Híd Network Kft. – 11,79 milliárd forintért vállalta a vasúti fejlesztés kivitelezését, a munkálatok 2028 elejére fejeződnek be.

Megindulhat az ország jelenlegi legnagyobb vasúti fejlesztése
Kiemelt fontosságú vasúti fejlesztés

A beruházás a személy- és a tehervagonok közlekedése, ezzel pedig a zalaegerszegi gazdaságfejlesztés szempontjából egyaránt fontos, hiszen egyszerűbbé és gyorsabbá válik a vasúti közlekedés Zalában. A deltavágány végpontja ugyanis egyúttal vasúti csatlakozást biztosít a METRANS tervezett logisztikai ipari parkjának, ahol szintén megkezdődhet a fejlesztés.

Azért is kiemelt jelentőségű ez a projekt, mert ennek révén Zalaegerszeg bekapcsolódhat a nemzetközi vasúti kereskedelembe.

A GYSEV honlapján közzétett információ szerint a zalaszentiváni deltavágány megépítése azért szükséges, mert a Szombathely és Zalaegerszeg között közlekedő személyvonatok, valamint a Balti-Adria-korridoron Szlovákia, Lengyelország és Szlovénia irányába közlekedő és onnan érkező tehervonatok jelenleg csak menetirányváltással tudnak áthaladni Zalaszentiván állomáson. A Szombathely felől érkező vonatok keleti irányban mennek be Zalaszentivánra, majd az ellenkező, tehát nyugati irányban folytatják útjukat Zalaegerszeg felé.

A hazai költségvetés, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Plusz pályázati alapjainak támogatásával 

a Zalaszentiván állomás nyugati oldalán megépülő új, 1500 méter hosszú, villamosított összekötő vágány megvalósulása jelentősen egyszerűsíti majd a vasúti közlekedést a térségében, menetirányváltás nélkül, rövidebb menetidővel közlekedhetnek a vonatok. 

Csökkennek a menetidők, így javul a vasút versenyképessége mind a személy-, mind pedig a teherszállításban, a deltavágány egyben tehermentesíti a mostani állomást is – teszi hozzá a Magyar Építők.

A kivitelezési munkák részeként új vasúti megállóhely is épül Szentivánvölgy néven, hogy a deltavágányt használó személyvonatok utasai is elérhessék Zalaszentiván települést. Az új megállóhely a deltavágánytól északra, a község központjához közel valósul meg.

Stratégiai cél a MÁV és a GYSEV fejlesztése
Több helyen zajlanak az országban vasútiinfrastruktúra-fejlesztések

Ahogy beszámoltunk róla, tavaly év vége felé érkezett a bejelentés, hogy az Európai Beruházási Banktól sikerült megszerezni 400 milliárd forint forrást 1000 kilométer vasúti pálya felújítására, amit a magyar kormány további 400 milliárddal egészít ki. Így egy év alatt közel 800 milliárd forintnyi értékben valósulhatnak meg vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek

Stratégiai cél a két vasúttársaság, a MÁV és a GYSEV fejlesztése. Magyarországon ugyanis 30 százalékkal nőtt a tömegközlekedés, öt éve 600 millió, jelenleg már 1,2 milliárd személy utazik évente a közösségi közlekedési eszközökön.

De országszerte több beruházás már enélkül is folyamatban van, többek között

  • a Déli Körvasút projektben kapacitásbővítések (Ferencváros és Kelenföld között), valamint új megállóhelyek (Nádorkert, Közvágóhíd) létesítése zajlik. 
  • a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes magyarországi szakaszán folytatódnak a munkálatok, beleértve a Budapest-Kelebia vonalat, valamint a tervek között szerepel a V0-s vasúti tehermentesítő körgyűrű kiépítése is. 

Emellett új vasútvonal épül 1 milliárd eurós beruházásból, amely 27 kilométeres, legfeljebb 160 km/órás sebességű, gyorsvasúti kapcsolatot teremt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a főváros, valamint Monor között. A tervek szerint a belvárosból 20 perc alatt lehet majd elérni a repülőteret, a vasút pedig a 3-as terminál befejezésével egyidejűleg, várhatóan 2034-2035-ben készülhet el.

 

 

