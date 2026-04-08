Megkezdődik a jelenlegi legnagyobb magyarországi vasútfejlesztési projekt

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere keddi sajtótájékoztatóján elmondta: az új vasúti deltavágány megépítésére vonatkozó nyílt, európai uniós közbeszerzés decemberben zárult le, a szerződést február 2-án írták alá. A forrás biztosítása után ez a megállapodás áprilisban lépett hatályba, így megtörténik a munkaterület átadása, és elindul az előkészítés. A GYSEV Zrt. és a V-S Zala Konzorcium – amelynek tagja a Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a V-Híd Network Kft. – 11,79 milliárd forintért vállalta a vasúti fejlesztés kivitelezését, a munkálatok 2028 elejére fejeződnek be.

Megindulhat az ország jelenlegi legnagyobb vasúti fejlesztése

Kiemelt fontosságú vasúti fejlesztés

A beruházás a személy- és a tehervagonok közlekedése, ezzel pedig a zalaegerszegi gazdaságfejlesztés szempontjából egyaránt fontos, hiszen egyszerűbbé és gyorsabbá válik a vasúti közlekedés Zalában. A deltavágány végpontja ugyanis egyúttal vasúti csatlakozást biztosít a METRANS tervezett logisztikai ipari parkjának, ahol szintén megkezdődhet a fejlesztés.

Azért is kiemelt jelentőségű ez a projekt, mert ennek révén Zalaegerszeg bekapcsolódhat a nemzetközi vasúti kereskedelembe.

A GYSEV honlapján közzétett információ szerint a zalaszentiváni deltavágány megépítése azért szükséges, mert a Szombathely és Zalaegerszeg között közlekedő személyvonatok, valamint a Balti-Adria-korridoron Szlovákia, Lengyelország és Szlovénia irányába közlekedő és onnan érkező tehervonatok jelenleg csak menetirányváltással tudnak áthaladni Zalaszentiván állomáson. A Szombathely felől érkező vonatok keleti irányban mennek be Zalaszentivánra, majd az ellenkező, tehát nyugati irányban folytatják útjukat Zalaegerszeg felé.

A hazai költségvetés, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Plusz pályázati alapjainak támogatásával

a Zalaszentiván állomás nyugati oldalán megépülő új, 1500 méter hosszú, villamosított összekötő vágány megvalósulása jelentősen egyszerűsíti majd a vasúti közlekedést a térségében, menetirányváltás nélkül, rövidebb menetidővel közlekedhetnek a vonatok.

Csökkennek a menetidők, így javul a vasút versenyképessége mind a személy-, mind pedig a teherszállításban, a deltavágány egyben tehermentesíti a mostani állomást is – teszi hozzá a Magyar Építők.