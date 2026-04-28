Egy kis balkáni ország segítheti ki a Mol-t, és tehet be ezzel a horvátoknak

Néhány nappal ezelőtt bezárt Bosznia-Hercegovina egyetlen vasüzeme, mivel nem tudták tartani a versenyt az olcsó kínai acéllal. Ezzel a bosnyák államvasutak elveszítették megrendeléseik mintegy 60 százalékát. A két, jogilag egymástól független, de a gyakorlatban szorosan együttműködő állami vasúttársaság ezért új piacok után kutat, mégpedig az üzemanyag-kereskedelem felé fordul – írja a Világgazdaság. Mindezzel váratlan kihívó jelent meg a horvát Adria-vezetékkel szemben a balkáni szénhidrogén-szállítás piacán.

Hatalmas vasúti szállítási kapacitások szabadultak fel a balkáni országban

Bosznia-Hercegovina ugyanis eddig is részben az adriai plocei kikötőn keresztül vásárolt feldolgozott üzemanyagot, amit vasúton továbbított az ország különböző részeire. Ám a vasmű leállásával az üzemanyag-szállítást most kiterjesztenék, a plocei kikötőben ugyanis a bosnyák állam rendelkezik egy tankerhajó-fogadó terminállal. Ráadásul az óránkénti 1000 tonna kőolajszármazék lefejtésére alkalmas infrastruktúra jelenleg nagymértékben kihasználatlan. A balkáni ország éves üzemanyagigénye ugyanis 1,5 millió tonna körül mozog, ami csupán a kapacitások egynegyedét foglalja le.

Bosznia-Hercegovina vasúti társaságai most abban bíznak, hogy a kikötőn keresztül a közép-európai országokba és a Balkánra is szállíthatnak majd üzemanyagot.

Az első megrendelés már meg is érkezett: a Mol csoporthoz tartozó Slovnaft 20 ezer tonna dízelt rendelt a balkáni útvonalon.

A vasúttársaság képviselői szerint jutányos árakon tudnak szállítani, egy szerelvénnyel pedig 1300 tonna üzemanyagot mozgatnak meg. Arra számítanak, hogy a jövőben a Barátság vezetéktől nagyban függő Mol és a szerb NIS is vásárol majd rajtuk keresztül. A plocei kikötőnek ráadásul nagy előnye, hogy

12 különböző olajszármazékot

és LPG-gázt is tud fogadni,

amelyeket könnyen be tudnak tölteni a vasúti szerelvényekre.

Ez a bosnyákok szerint hatalmas előny az olyan vezetékekkel szemben, mint amilyen az Adria, mivel azon keresztül csak nyersolajat lehet továbbítani.

A kikötő viszont – bár bosnyák tulajdon – Horvátország területén van, ezért a horvátok ebben az esetben is megkerülhetetlen tényezőnek számítanak.