Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Magyar Péter a pártokkal folytatott megbeszélést követő sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Barátság olajvezeték újraindulásáról a Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgatóval folytatott csütörtöki megbeszélésén kapott tájékoztatást. Hernádi Zsoltnak „lesz egy útja” Oroszországba, ahol több mindenről tárgyal majd, és bizonyosan szóba kerül az is, nem elegendő, hogy újrainduljon a lehetséges szállítás, „abba kell olaj is” – közölte, utalva arra, hogy a vezeték ukrán fél általi megnyitását követően az orosz félnek azon szállításokat kell teljesítenie. Magyar a Hernádival folytatott találkozója után már közölte: fenntartják a védett ár rendszerét.

A Mol Dunai Finomítója Százhalombattán - a Barátság olajvezeték fogadópontja. Magyar Péter szerint a Tisza Párt kormánya megtartja a védett árat az üzemanyagoknál

Marad a védett ár a Barátság újraindulásával is

A tájékoztatón elhangzott, hogy az Adria-vezetéken eközben érkezik olaj, és a Molnál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma – emelte ki a miniszterelnök-jelölt. Magyar Péter elmondta, arról tájékoztatta az elnök-vezérigazgatót, hogy a Tisza-kormány a következő hónapokban fenntartja az üzemanyagok védett árát.

Ami a Barátság vezetéken érkező, orosz kitermelésű olajimportot illeti, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője korábban arra hívta fel a figyelmet az Origónak nyilatkozva, hogy érdemes elkülöníteni azt, hogy a napi finomítási üzemhez szükséges kőolajmennyiségről, vagy a stratégiai tartalék visszatöltöttségéről van szó, mert ezek időben is más nagyságrendet jelentenek:

ha a Barátság vezetéken újraindul a szállítás, 3-5 nap elegendő lehet arra, hogy az újraindítás után az érkező orosz olaj eljusson a finomítókig, illetve praktikusan a Dunai Finomítóba;

a magyar stratégiai kőolajtartalék visszatöltése sokkal hosszabb folyamat (de nem okvetlen csak orosz olajból teljesíthető).

Míg a napi kőolajszállítások nagyjából a napi kereslettel összehangoltak, addig a stratégiai készlet visszatöltéséhez plusz mennyiséget kell beszerezni, ami összességében hosszabbá teszi a folyamatot. Kérdés, hogyan változtathat majd ezen a képleten az, ha újraindul a Barátság vezeték.

A vezeték január 27-én állt le egy orosz támadás következtében.