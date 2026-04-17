Ez minden magyart érint! Ezt mondta Magyar Péter a védett árról

Mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni – közölte a választáson győztes Tisza Párt elnöke, Magyar Péter Facebook-oldalán. Ezt a politikus azt követően jelentette be, hogy miniszterelnök-jelöltként tárgyalt Hernádi Zsolttal, a Mol csoport elnök-vezérigazgatójával, valamint a Mol felső vezetésével, melyen pártja képviseletében Kapitány István és Kármán András is részt vett. A védett ár rendszerét a jelenlegi kormányzat vezette be a Barátság kőolajvezeték leállása nyomán, amelyet követően az iráni háború okozta energiapiaci sokk következtében meredek emelkedésnek indultak a kőolaj- és -termékárak.

A Tisza Párt által felállított új kormány megtartaná a jelenlegi kormány által bevezetett védett ár rendszerét az üzemanyagoknál (illusztráció)

Fotó: 123RF

Marad a védett ár, az ígéret szerint nem lesz készlethiány

Az országgyűlési választáson győztes, és ezért kormányra készülő Tiszta Párt elnökének bejelentése azért is figyelmet érdemel, mert mint az Origón a napokban megírtuk, az ország stratégiai készleteibe folyamatos a visszatöltés, ám a rendelkezésre álló készletek – részben a kereskedelmi felhalmozás miatt – főleg a benzin esetén csappantak meg látványosan. Emellett különösen hangsúlyos a bejelentés azon eleme, hogy Magyar Péter közlése szerint Magyarországon nem fenyeget ellátási hiány.

A jövőbeni rendelkezésre állást támogathatják a Mol által tengeri szállítással rendelkező kőolajszállítmányok finomítói beérkezései is, valamint nemrég Zelenszkij ukrán elnök azt jelentette be, hogy április végén visszakapcsolhatják a Barátság vezetéket.

A Tisza Párt elnökének bejelentése azt is jelenti, hogy a védett árak továbbra is a korábban meghatározottak szerint vonatkoznak kizárólag a magyar üzemanyag-vásárlókra.

Emlékeztetőül: a védett ár a 95-ös benzin esetén 595 Ft/liter, gázolaj esetén 615 Ft/liter. Magyar Péter jelezte, hogy a védett ár rendszere mindkét típusra fennmarad.

Tegnap, azaz április 16-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakultak:

95-ös benzin: 678 Ft/liter

gázolaj: 749 Ft/liter

A Magyar-Hernádi-tárgyalás után az is kiderült, hogy a Mol a korábban bejelentettekhez képest később fizet osztalékot a részvényeseknek. Ennek hátteréről az Origón ebben a cikkben olvashat.