95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

üzemanyagárak

Máris rengeteget spóroltak a magyarok a védett üzemanyagárakkal – hatalmas a tét

A magyarok pénztárcáját már vaskos összegektől óvták meg a védett üzemanyagárak egy hónappal ezelőtti bevezetésük óta. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez a rezsicsökkentéssel együtt akár közel 100 ezer forint megtakarítást is jelenthet havi szinten. Az Európai Bizottság szeretné elérni a védett árak eltörlését, azonban a kormány ezt elutasítja, hiszen a magyar családokat védeni kell az energiaválság közepette. Az élet minden területén drágulást hozna az üzemanyagárak emelkedése, többek között növelné az inflációt és az élelmiszerárakat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A védett üzemanyagáraknak és a rezsicsökkentésnek köszönhetően minden magyar család 95 ezer forintot takaríthat meg havonta – ezt annak kapcsán hangsúlyozta a minap Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt: függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását és követeli a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését.

Orbán Viktor miniszterelnök: nem enged a brüsszeli nyomásnak a magyar kormány, fenntartja a védett üzemanyagárak rendszerét
A kormány fenntartja a védett üzemanyagárakat

A kormány határozottan elutasította az Európai Bizottság felszólítását, mert ahogy Orbán Viktor a múlt héten fogalmazott, a magyar családokat védeni kell az energiaválság közepette.

„Nem enged a brüsszeli nyomásnak a magyar kormány, fenntartja a védett üzemanyagárak rendszerét” – erről beszélt Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában. 

A miniszterelnök leszögezte:

Nem engedjük, hogy a magyar családok igyák meg a levét az ukránok zsarolásának.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország egyszerre néz szembe az ukrán olajblokáddal és egy globális energiaválsággal, ezért nem fogadják el, hogy Brüsszel „segítség helyett támad”. Közölte továbbá: tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét arról, hogy a védett árak rendszere változatlan formában fennmarad.

Orbán Viktor összegzésként világossá tette a kormány álláspontját: „Nekünk Magyarország az első.”

Mindezeket Gulyás Gergely az ezt követő csütörtöki kormányinfón is megerősítette. Egyebek között elmondta: az uniós döntések figyelmen kívül hagyják az európai energiapiac valós helyzetét. Úgy fogalmazott, hogy az orosz olaj kiesése esetén nem lesz elegendő ellátás Európában, miközben a szankciók továbbra is érvényben vannak.

A miniszter kijelentette: „Magyarország emiatt nem támogat olyan uniós intézkedéseket, amelyek Ukrajna finanszírozását célozzák.”

Az Európai Bizottság előzőekben idézett levele mindenesetre újabb lendületet adott a hazai politikai vitáknak is, különösen az energiapolitika kérdésében. 

Budapest, 2026. április 2. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. április 2-án.
A védett üzemanyagáraknak köszönhetően minden magyar család 95 ezer forintot takaríthat meg havonta – hangsúlyozta Gulyás Gergely 
Ahogy arról beszámoltunk, időközben nyilvánosságra került egy olyan, a Tisza Párthoz köthető dokumentum is, amely többek között a rezsicsökkentésről és a védett üzemanyagárak megszüntetéséről szól. Ennek alapján pedig úgy tűnik, hogy Brüsszel és a Tisza Párt lényegében egy követ fújnak

A vita így nemcsak gazdasági, hanem egyre inkább politikai síkra is terelődött, miközben a kérdés közvetlenül érinti a magyar háztartások kiadásait.

Mit hoznának az ezerforintos benzinárak?

Ahogy bemutattuk: a dízel esetében máris közel kétszáz forint a különbség a piaci átlagár és a védett ár között. A Tisza becslése ezer forint körüli árakat jelez, a Századvég 1051 forintos dízelárat vetít előre, ha kiesne az orosz kőolaj a piacról.

Miután az üzemanyagok súlya az inflációs kosárban 5,79 százalék, egy tízszázalékos üzemanyagár-emelkedés 0,58 százalékkal húzza felfelé az inflációt közvetlenül. 

Az üzemanyagár ugyanis nem csupán a közlekedést érinti, hanem a különféle termelési szektorokat is, így a mezőgazdaságot, a feldolgozóipart és az építőipart. Ami pedig a lakosság számára a leghúsbavágóbb lenne: drágulnának az élelmiszerek.

A védett üzemanyagárakkal kapcsolatban érdemes felidézni, hogy milyen hatással lenne a Tisza energiaátállási terve a magyar családok pénztárcájára.
Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott ezzel kapcsolatban pontos számokat is közzétett a Facebook-oldalán (hangsúlyozzuk: ezek a számítások 1000 forintos benzinárakra vonatkoznak, a jelenlegi bizonytalan helyzetet alapul véve azonban ennél akár magasabb árak is kialakulhatnak, ami természetesen további költségemelkedést jelenthetne a családoknak). 

Ezek után nézzük a számokat:
- Ha a benzin ára literenként 1000 forintra emelkedik, azaz eltörlik a védett üzemanyagárakat, akkor az egy átlagos autósnak évi közel 600 ezer forint többletköltséget jelent, két autós családnál pedig akár 900 ezer forintot.
- A rezsiköltség a háromszorosára nőne, ami havonta kb. 47 ezer forintra, évente közel 600 ezer forintra emelkedne.
- Ráadásul egy új adó a megtakarításainkat is veszélyeztetné, akár évi 360 ezer forinttal növelve a terheket.
Összességében tehát egy átlagos család akár 1,5–1,8 millió forinttal lenne szegényebb évente.

Egy hónappal ezelőtt a kormány bevezette a védett üzemanyagárakat
Egy hónappal ezelőtt a kormány bevezette a védett üzemanyagárakat
Elsőként a magyar kormány lépett: védett árakon tankolhatnak az autósok

A magyar kormány a berobbanó olajválságra adott reakcióként március 9-én döntött az üzemanyagokra vonatkozó védett ár bevezetéséről. A csökkentett árakat már a következő naptól alkalmazták a hazai benzinkutakon. A döntés értelmében az üzemanyagok kiskereskedelmi árának felső határát a következők szerint rögzítették:

  • a 95-ös benzinhez: 595 forintos,
  • a gázolajhoz pedig 615 forintos 

literenkénti áron lehet hozzájutni magyar forgalmival a hazai töltőállomásokon. 

Fontos, hogy a kormány a védett ár mellett az üzemanyagokra vonatkozó jövedéki adó csökkentésével is hozzájárult az olajárrobbanás miatt kialakult üzemanyagpiaci krízis kezeléséhez. Így Magyarország az uniós minimumszintre csökkentette a jövedéki adót, ami a 95-ös benzin esetén literenként 140 forintra, a dízel esetén pedig 130 forintra csökkent, ennél alacsonyabb jövedéki adó sehol sem terheli az üzemanyagok árát a tagországokban.

Mindezeken túl a kormány február 19-én döntött a stratégiai kőolajkészletek részleges felszabadításáról is, hiszen Ukrajnából január vége óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról