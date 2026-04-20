Vaskos bírságot kapott több vendéglátóhely, egyet felfüggesztettek súlyos szabálytalanságok miatt

A tavaszi kiemelt ellenőrzések során elsősorban a turisztikailag frekventált helyeken működő, illetve kitelepült vendéglátóipari egységek, valamint a bevásárlóközpontok vendéglátóhelyeinek vizsgálata került a középpontba. Az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai összesen 240 ellenőrzést végeztek. Az esetek többségében kisebb hiányosságokat tártak fel, ugyanakkor 4 esetben indokolttá vált a tevékenység korlátozása vagy az érintett vendéglátóegység működésének ideiglenes felfüggesztése is.

Az NKFH 240 vendéglátóhelyet ellenőrzött

Fotó: Dragon Images / Shutterstock

Sok vendéglátóhelyen tapasztaltak higiéniai problémákat

Az ellenőrzések során az esetek 27 százalékában merültek fel higiéniai problémák. A tapasztalt hiányosságok között szerepelt többek között a technológiai terek rendezetlensége, a berendezések, falak és padlók jelentős szennyezettsége, zsíros lerakódások jelenléte, valamint a takarítás hiánya. Több esetben a hűtőterek belső szellőző ventilátorainál is erőteljes penészes szennyeződést észleltek. Problémát jelentett továbbá, hogy a vásárokra kitelepült mozgóbüfék kis alapterületük ellenére nem rendelkeztek megfelelő zöldség-előkészítő helyiséggel, ennek ellenére tisztítatlan alapanyagokat használtak fel, továbbá hiányzott a meleg és hideg folyóvíz és a zárt rendszerű szennyvízelvezetés – derül ki az NKFH közleményéből.

A feltárt szabálytalanságok miatt 55 esetben indult eljárás, az eddig kiszabott bírságok összege elérte a 10 millió forintot.

A hatóságok a lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű, illetve nem megfelelően nyomonkövethető élelmiszerek miatt összesen 345 kilogramm terméket vontak ki a forgalomból.

A tavaszi időszak népszerű termékeit is vizsgálták

A hatóság ugyanakkor nem kizárólag vendéglátóhelyeket, hanem olyan, a tavaszi időszakban különösen népszerű termékeket is vizsgált, mint az étkezési tyúktojások, a pácolt és füstölt húskészítmények, a friss húsok, valamint a csokoládéfigurák és a lédig édességek. A szakemberek az általános élelmiszer-higiéniai és biztonsági követelmények mellett elsősorban a termékek jelölését, nyomonkövethetőségét, valamint a dolgozók személyi higiéniáját ellenőrizték.