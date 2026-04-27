Ezek a világ leggazdagabb országai 2026-ban

Noha a világ leggazdagabb országait összesítő hagyományos rangsorokat leginkább az egy főre jutó GDP, valamint a vásárlóerő-paritás alapján (PPP) állítják össze, az új Index szélesebb körű képet ad arról, hogy mit is jelent valójában gazdagnak lenni 2026-ban. A lista élén álló országok ugyanis nem csak papíron gazdagok: ezekben a lakosok többsége ténylegesen érzi a jólétet, szemben azokkal az államokkal, ahol a vagyon csak kevesek kezében összpontosul.

HelloSafe Prosperity Indexe szerint Norvégia a világ 10 leggazdagabb országa 2026-ban. Fotó: Shutterstock

Ez a világ 10 leggazdagabb országa 2026-ban:

Norvégia Írország Luxemburg Svájc Izland Szingapúr Dánia Hollandia Belgium Svédország

Az első helyet Norvégia foglalja el 77,65 ponttal a 100-ból. Az északi országban a magas jövedelmi szint alacsony egyenlőtlenséggel és erős szociális rendszerrel párosul. Érdekes adat ugyanakkor, hogy az első 10-ben az egyetlen nem európai ország Szingapúr, amely bár a jövedelmek tekintetében magas pontszámot ért el, de a magasabb egyenlőtlenségi szint miatt némileg hátracsúszott.