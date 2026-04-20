Megvan az iráni háború első dominója: azonnali segítséget kér a Világbanktól egy hatalmas ország

Kenya gyors pénzügyi támogatást kért a Világbanktól, hogy kezelni tudja az iráni háború által kiváltott gazdasági sokkhatásokat – nyilatkozta a Reutersnek az ország jegybankelnöke. Kenya az első jelentősebb feltörekvő gazdaság, amely nyilvánosan megerősítette, hogy hivatalosan is a Világbankhoz fordult segítségért, bár több ország – például Egyiptom – jelezte, hogy megkereste a multilaterális hitelezőket.

Kenya fővárosa, Nairobi - a kelet-afrikai ország az első a feltörekvő gazdaságok közül, melyek a Világbank segítségét kéri

A Világbank gyorsreagálású pénzügyi eszközét kéri Kenya

Az iráni háború, a Hormuzi-szoros körüli állandó bizonytalanság alaposan megbolygatta a világgazdasági folyamatokat, az energiapiaci válságon keresztül a globális gazdasági növekedés lassulását vetítve előre. Ha csak a kőolajpiaci vonatkozásokat tekintjük, annak kapcsán érdemes felidézni, hogy Ázsia és Afrika egyes országai nagyon komoly kihívásokkal szembesülnek a Perzsa-öböl térsében eluralkodó bizonytalanság miatt – miként az Origón megírtuk, Kenyában a kialakuló üzemanyag-ellátási válságnak először csak a helyi vállalkozások, ám hamarosan akár a turizmus is kárát láthatja. Most pedig hivatalosság vált: Nairobi külső pénzügyi segítséget kér.

A forrásigény „jelentős” – mondta csütörtökön Kamau Thugge, Kenya jegybankelnöke, a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi üléseinek margóján, konkrét összeget azonban nem közölt. A Nemzetközi Valutaalap vezetője, Kristalina Georgieva szerint legalább 12 ország kért segítséget az intézménytől a válság kezelésére.

Elemzők üdvözölték a lépést, szerintük az növelheti a befektetői bizalmat és enyhítheti a piaci nyomást.

„Bár Kenya külső tartalékai jelentősek és elegendőek, az ország a térségben az egyik leginkább kitett az iráni árrobbanásnak, mivel nagymértékben függ az olajimporttól” – mondta Andrew Matheny, a Goldman Sachs vezető közgazdásza. „A kenyai shillinget leértékelődési kockázatok fenyegetik, különösen akkor, ha a sokk elhúzódik, és az olajárak tartósan magasak maradnak.”

A Világbank hitelcsomagja kiegészítené azt a költségvetési támogatást nyújtó kölcsönt – az úgynevezett fejlesztéspolitikai műveleteket –, amelyről a felek már a válság kitörése előtt tárgyaltak – tette hozzá Thugge.