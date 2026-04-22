Zöld ketchup és kólakatasztrófa: világmárkák nagy bukásai

A gyártók világszerte termékek ezreit fejlesztik, és dobnak piacra, majd vonnak ki, ha mégsem érdekli a fogyasztókat az újdonság. Ezek az esetek nem pusztán elszigetelt hibák, hanem jól kirajzolódó mintázatokat mutatnak, hogy milyen tényezők vezetnek egy termék kudarcához. Világmárka is bukhat, íme a lista.
Mi okozza egy-egy világmárka bukását?
Az élelmiszer- és italgyártás hatalmas összegeket költ reklámra, iparági elemzők szerint míg 2022-ben 72,5 milliárd dollárt költöttek, addig 2027-re már 112 milliárd dollárral számolnak. Óriási pénzek forognak, így a bukás is sokba kerül, ha nem sikerül az új termék bevezetése - írja a Foodnavigator.
Az egyik leggyakoribb probléma a rossz termék–piac illeszkedés. Sok vállalat abból indul ki, hogy valóban létezik az a fogyasztói igény, amelyre megoldást kínál, ám a valóságban kiderül, hogy mégsem. Vagy nem elég erős ahhoz, hogy vásárlásra ösztönözzön. Ilyenkor még egy erős márkanév sem képes hosszú távon életben tartani a terméket, hiszen az nem kínál valódi értéket a fogyasztóknak.
Szintén gyakori hiba a zavaros vagy félrevezető pozicionálás. Ha egy termék üzenete nem egyértelmű – például egészségesnek tűnik, de az összetevői ezt nem támasztják alá –, a fogyasztók könnyen elveszítik az érdeklődésüket. A mai gyors döntési környezetben különösen fontos, hogy a vásárlók azonnal megértsék, mit kapnak, és miért érdemes azt választaniuk.
A márkához nem illő innováció szintén komoly kockázatot jelent. Amikor egy vállalat kilép a saját identitásából, és olyan kategóriába lép be, amely nem illik hozzá, az könnyen megingathatja a fogyasztói bizalmat. A márkák értéke ugyanis nagyrészt a következetességükből fakad; ha ez sérül, az a teljes portfólió megítélésére is hatással lehet.
Jókor, jó helyen, jó élmény
Az időzítés kérdése sem elhanyagolható. Egy túl korai vagy túl radikális újítás akkor is kudarcot vallhat, ha egyébként jó ötlet. Ha a piac még nem áll készen – legyen szó technológiai feltételekről vagy fogyasztói szokásokról –, a termék nem tud gyökeret verni. Az innováció tehát nemcsak kreativitást, hanem pontos piaci érzéket is igényel - de néha még ez is kevés.
Az élelmiszerek esetében különösen kritikus az érzékszervi élmény. Egy furcsa vagy taszító koncepció – legyen az szokatlan íz, állag vagy megjelenés – könnyen elriaszthatja a vásárlókat, még akkor is, ha az ötlet papíron érdekesnek tűnik. A fogyasztók ezen a területen kevésbé hajlandók kompromisszumot kötni, sokkal konzervatívabbak, mint gondolnánk.
A gyenge kivitelezés vagy minőségi problémák szintén gyors bukáshoz vezethetnek. Az élelmiszeripari szektorban a negatív tapasztalatok gyorsan terjednek, és könnyen rombolják a márka reputációját. Ehhez kapcsolódik a túlzott marketing kérdése is: ha a hype nincs összhangban a valós teljesítménnyel, a csalódás szinte elkerülhetetlen.
Végül, de nem utolsósorban, a fogyasztói trendek figyelmen kívül hagyása is komoly hiba. Az egészség, a fenntarthatóság vagy az egyszerűség iránti igények egyre erősebbek, és azok a márkák, amelyek nem alkalmazkodnak ezekhez, könnyen lemaradnak a versenyben.
Összességében a nagy márkák bukásai arra emlékeztetnek, hogy a siker nem pusztán innováció kérdése. A terméknek egyszerre kell relevánsnak, érthetőnek és hitelesnek lennie. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, még a legerősebb háttér sem garantálja a sikert.
A világmárkák nagy bukásai
- Coca-Cola – New Coke (1985)
Ok: radikális receptváltás egy ikonikus terméknél.
A fogyasztók érzelmileg kötődtek az eredeti ízhez, így az új, édesebb, lágyabb, simább verziót elutasították. Annyira kiakadtak a vásárlók, hogy tiltakozni kezdtek, és a hagyományos, üveges termékeket elkezdték felhalmozni.
- Kellog's - OJs gabonapehely
OK: a vállalat C-vitaminnal dúsított narancsízű reggelizőpelyhet dobott piacra, de a fogyasztók egyáltalán nem lelkesedtek érte.
- PepsiCo – Crystal Pepsi
Ok: zavaros pozicionálás.
A színtelen, koffeinmentes kóla ugyan megelőzte korát, de akkor nem illett a fogyasztók elvárásaihoz, az íz és a megjelenés disszonáns volt.
- Kraft Heinz – Heinz színes ketchup
Ok: furcsa termékkoncepció.
A szokatlan színek (pl. zöld ketchup) kezdeti érdeklődést váltottak ki, de gyorsan elvesztették vonzerejüket.
- McDonald's – McPizza
Ok: operációs és stratégiai illeszkedési probléma.
A pizza elkészítési ideje nem illett a gyorséttermi modellhez.
- Starbucks – Mazagran (szénsavas kávéital)
Ok: túl korai és szokatlan innováció.
A fogyasztók nem voltak nyitottak a kávé és szénsav kombinációjára.
- General Mills – Progresso Soup Drops
Ok: félresikerült innováció.
A „leves cukorka formában” ötlet nem volt vonzó a fogyasztók számára.