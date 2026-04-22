Zöld ketchup és kólakatasztrófa: világmárkák nagy bukásai

A gyártók világszerte termékek ezreit fejlesztik, és dobnak piacra, majd vonnak ki, ha mégsem érdekli a fogyasztókat az újdonság. Ezek az esetek nem pusztán elszigetelt hibák, hanem jól kirajzolódó mintázatokat mutatnak, hogy milyen tényezők vezetnek egy termék kudarcához. Világmárka is bukhat, íme a lista.

Minden világmárka történetében vannak téves termékfejlesztések

Mi okozza egy-egy világmárka bukását?

Az élelmiszer- és italgyártás hatalmas összegeket költ reklámra, iparági elemzők szerint míg 2022-ben 72,5 milliárd dollárt költöttek, addig 2027-re már 112 milliárd dollárral számolnak. Óriási pénzek forognak, így a bukás is sokba kerül, ha nem sikerül az új termék bevezetése - írja a Foodnavigator.

Az egyik leggyakoribb probléma a rossz termék–piac illeszkedés. Sok vállalat abból indul ki, hogy valóban létezik az a fogyasztói igény, amelyre megoldást kínál, ám a valóságban kiderül, hogy mégsem. Vagy nem elég erős ahhoz, hogy vásárlásra ösztönözzön. Ilyenkor még egy erős márkanév sem képes hosszú távon életben tartani a terméket, hiszen az nem kínál valódi értéket a fogyasztóknak.

Szintén gyakori hiba a zavaros vagy félrevezető pozicionálás. Ha egy termék üzenete nem egyértelmű – például egészségesnek tűnik, de az összetevői ezt nem támasztják alá –, a fogyasztók könnyen elveszítik az érdeklődésüket. A mai gyors döntési környezetben különösen fontos, hogy a vásárlók azonnal megértsék, mit kapnak, és miért érdemes azt választaniuk.

A márkához nem illő innováció szintén komoly kockázatot jelent. Amikor egy vállalat kilép a saját identitásából, és olyan kategóriába lép be, amely nem illik hozzá, az könnyen megingathatja a fogyasztói bizalmat. A márkák értéke ugyanis nagyrészt a következetességükből fakad; ha ez sérül, az a teljes portfólió megítélésére is hatással lehet.

Jókor, jó helyen, jó élmény

Az időzítés kérdése sem elhanyagolható. Egy túl korai vagy túl radikális újítás akkor is kudarcot vallhat, ha egyébként jó ötlet. Ha a piac még nem áll készen – legyen szó technológiai feltételekről vagy fogyasztói szokásokról –, a termék nem tud gyökeret verni. Az innováció tehát nemcsak kreativitást, hanem pontos piaci érzéket is igényel - de néha még ez is kevés.