Írországban eladó ez a meseszép falu – korábban egy rosszhírű üzletember volt a tulajdonosa

Ha valaki egy békés faluról álmodozik a modern metropoliszok zajos, kaotikus viszonyai után, és persze rendelkezik hozzá kellő tőkeerővel, akkor akár egy egész ír falut is megvásárolhat. A Village at Lyons egy 20 hektáros birtok, melynek árát 20 millió euróra (kb. 7,9 milliárd forint) becsülik, és a fővárostól, Dublintól 30 perces autóútra található, Kildare megyében.

Eladó az írországi Village at Lyons

A Euronews beszámolója szerint a falu egy fákkal szegélyezett úton keresztül közelíthető meg, és jelenleg egy ötcsillagos szálloda, a Cliff at Lyons üzemelteti.

A szálláshely 32 szobát kínál több történelmi épületben, valamint öt önellátó, kétszobás nyaralót.

A szállodában fedett és szabadtéri wellnessközpont – a Well in the Garden –, valamint számos étterem is található, köztük az Aimsir, és egy, a híres séf, Jordan Bailey által vezetett, két Michelin-csillagos fine dining étterem is működött itt, ez azonban 2025 elején bezárt.

A Village at Lyons ingatlant a Sotheby's International Realty értékesíti, a hirdetésben feltüntetett egyéb szolgáltatások között szerepel egy könyvtár, egy házimozi, egy művészeti stúdió, egy jógaterem és egy szabadtéri pezsgőfürdő is.

Mindezek mellett a falu szabadtéri gyógyfürdővel is rendelkezik.

A Village at Lyons története

A Dublint a Shannon folyóval összekötő Grand Canal partján fekvő Lyons falu története a 18. század végéig nyúlik vissza.

Fénykorában a településen működött egy malom – amelyet egykor Joseph P. Shackleton, a hírneves antarktiszi felfedező, Sir Ernest Shackleton rokona üzemeltetett –, de volt itt egy laktanya, egy kovácsműhely és természetesen számos házikó.

Miután azonban a malom leégett, a falu hanyatlásnak indult, sok épület, amelyeket elhagytak a lakói és romos állapotba kerültek.

A Ryanair alapítója, Tony Ryan 1996-ban vásárolta meg a falut, majd 1999 és 2008 között fáradságos munkával és komoly befektetéssel felújíttatta az épületeket és környezetüket.