Most nézze át villanyszámláját, fordulat az üzemanyagok árazásában - heti összefoglaló

Minden eddiginél szélesebb körben részesülhetnek támogatásban a nemzeti értékeink megőrzését szolgáló kezdeményezések. Az Agrárminisztérium további 500 millió forint többletforrást biztosít a hungarikum pályázatokhoz, így a teljes keret 1 milliárd 150 millió forintra emelkedett – jelentette be Nagy István agrárminiszter. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évek munkájának köszönhetően már 100 hungarikumot, 164 kiemelkedő nemzeti értéket és több mint tizenháromezer nemzeti értéket tartunk nyilván. A forrásbővítésnek köszönhetően jelentősen nő a támogatott projektek száma: több mint száz további pályázat részesülhet támogatásban.
Figyelmesen nézze át áprilisi villanyszámláját! – fontos információt közöl az MVM
Megkezdődött a kedvezményt tartalmazó villanyszámlák kiküldése azoknak az ügyfeleknek, akik már nyilatkoztak, hogy a rezsistopot villamosenergia-fogyasztásukban kérik érvényesíteni. Az MVM-hez eddig 475 ezer nyilatkozat érkezett be, melyek feldolgozása folyamatosan zajlik. Fontos, hogy a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe – hívták fel a figyelmet.
Az áramszámlában érvényesítési igényéről nyilatkozni 2026. április 30-ai határidővel, kizárólag
- az MVM által biztosított űrlapon lehet az MVM Next online ügyfélszolgálatán,
- személyre szabottan, az MVM Next mobilalkalmazásban,
- szintén személyre szabottan, az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon,
- valamint e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon
Fékezőben a magországok gazdasági teljesítménye – Magyarország kilátásai több nemzetközi szervezet szerint is biztatóak
Meghatározó nemzetközi tervezetek dinamikusabb gazdasági növekedést prognosztizálnak az idei évre Magyarországra, mint az euroövezet vagy az Európai Unió egészére. Hazánknak erősebb növekedési kilátási vannak az IMF és az OECD szerint is, mint Németországnak, Franciaországnak, Olaszországnak vagy Ausztriának, ahol erre az évre 0,8–0,9 százalék körüli értékek látszanak. Az adatsorok gyorselemzését Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai műhelyének vezetője végezte el.
Európa egyik gyártóbázisa lehet Magyarország
A bel-budapesti milliárdosok lenézik a vidéki gyárakban dolgozó embereket, miközben nélkülük nem lenne tudásalapú gazdaság Magyarországon, amire jó példa a Fastron Hungária Kft. új beruházása is Tolnában – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a városban. A világ legnagyobb autóipari, elektronikai és orvostechnológiai vállalatainak beszállító Fastron nem pusztán többet fog itt termelni, hanem egy technológiai ugrást hajt végre, gyára így egy modern, magas hozzáadott értéket képviselő európai gyártóbázissá válik Magyarországon.
a német tulajdoni hátterű elektronikai vállalat 4,2 milliárd forint értékben bővíti a kapacitását, illetve energetikai fejlesztést hajt végre, amihez a kormány 1,4 milliárd forint támogatást nyújt, így segítve 350 munkahely bebiztosítását és harminc új munkahely létrejöttét, részben a kutatás-fejlesztés területén.
Jókora fordulat történt a hazai kutakon – erről jobb, ha tud
Péntektől csökkentek a piaci árak mind a benzin, mind a gázolaj esetében a hazai töltőállomásokon. Így azok is olcsóbban tankolhatnak, akik nem vehetik igénybe a védett árakat.
A Holtankoljak összesítése szerint a piaci átlagárak csütörtökön a következők voltak:
- 95-ös benzin: 702 Ft/liter
- Gázolaj: 812 Ft/liter
A védett árak természetesen nem változtak:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter
Soha nem látott fordulat jöhet a magyar turizmusban, ez mindent átírhat
Történelmi rekordot döntött tavaly a magyar idegenforgalom, és az idei első hónapok adatai is további erősödést jeleznek. Az ágazat vezetése szerint a hazai turizmus következő nagy feladata már nem pusztán a vendégszám növelése, hanem az, hogy Magyarország a biztonságra, a minőségre és a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatásokra építve erősítse tovább pozícióját. Magyarország külföldi vendégszám-növekedése közel
- kétszeresen haladja meg Ausztriáét,
- több mint ötszöröse Horvátországénak,
- és jelentősen magasabb Csehországénál is.
Az év elején különösen a belföldi turizmus teljesített erősen, a magyarok egyre szívesebben választják hazai úti céljaikat. Ezt a Szép-kártya is támogatja, amelynek felhasználása elérte a 34,5 milliárd forintot, 18 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit.