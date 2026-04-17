Gyakran kereskedik a Vinteden? Mutatjuk, kell-e adóznia utána

Elképesztő sikertörténetet tudhat magáénak a 2008-ban Litvániában alapított online piactér. A Vinted tavalyi forgalma már meghaladta az egymilliárd eurót, és a magyarok is egyre többen adják el a már nem használt, felesleges dolgaikat a platformon. Noha az adózást nem befolyásolja az eladás helyszíne – legyen az a Vinted, vagy épp más online vagy offline piactér – bizonyos szempontokra figyelni kell az értékesítés során.

Bizonyos bevétel felett a használt cikk értékesítése a Vinteden már adóköteles. Fotó: Jean-Marc Barrere / Hans Lucas via AFP

Miért ritka az adókötelezettség a Vinted-eladók esetében?

A személyes tárgyak eladása általában nem adóköteles.

Ha az eladásokból származó éves nyereség kevesebb mint 200 000 Ft, akkor nem kell adózni utána.

Általában csak a nyereséget termelő üzleti eladóknak kell adózniuk. (a nyereség azt jelenti, hogy egy terméket többért értékesítette az eladó, mint amennyiért vette)

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy annak kell adóznia, aki egy év alatt 30 olyan tranzakciót bonyolított le, amiben ő volt az eladó, és termékeinek összértéke meghaladta a 600 ezer forintot – írják a Vinted oldalán

Tehát,

ha egy év alatt a megunt dolgok eladásából nem folyik be több mint 600 ezer forint, akkor nem kell adóbevallást készíteni és adót sem kell fizetni.

600 ezer forint bevétel fölött azonban ki kell számolni a jövedelmet. A Bevétel – költség = jövedelem. A költség a megszerzésre fordított összeg (pédául a vételi ár), plusz az esetleges értéknövelő beruházás, valamint a szerzéssel és az eladással kapcsolatos kiadás – tisztázza a NAV.

Mekkora jövedelemig nem kell adózni?

A jövedelem 200 ezer forintig adómentes. E fölött adót kell fizetni, amely a jövedelem 15 százaléka. A 15 százalék személyi jövedelemadót az adott évet követő május 20-ig, az szja-bevallásban kell megfizetni. Fontos, ugyanakkor, hogy az előbbi szabályok az alkalmankénti, nem az üzletszerűen történő eladásokra vonatkoznak.

Mi számít üzletszerűségnek?

A tartós vagy rendszeres haszonszerzéssel járó árusítás már gazdasági tevékenység, amire nem a felsorolt szabályok érvényesek. Ennek legjellemzőbb példája, ha az eladó másoktól kifejezetten azért vásárol vagy gyűjt össze különböző, akár használt dolgokat, hogy azt haszonnal továbbadja.