Hatalmas változásokat jelentett be a Wizz Air a magyarországi járatoknál

Miközben a brit úti célok népszerűsége csökken, a Wizz Air hálózatában elérhető olasz városokat egyre többen látogatják a magyar utasok. A legnépszerűbb nyaralási célpont 2025-ben Spanyolország volt, Egyiptom pedig évről évre egyre népszerűbb.
A Wizz Air Budapestről induló, vagy Budapestre tartó járataira 2025-ben már közel 2 millió foglalás érkezett csak a nyári hónapokban. A növekedés hosszú évek óta folyamatos, évente 10-20 százalékos ütemű – derül ki a cég közleményéből.
A leggyakrabban családot látogatni repülnek a magyarok
A Wizz Air alapvetően négyfajta utazási típust különböztet meg, a családlátogató, üdülő, városlátogató célú és az üzleti repülést méri. Ezen belül a legnagyobb arányt a családlátogatók teszik ki, az utasok közel fele utazik ilyen céllal. Ebben a szegmensben a legfontosabb változás, hogy a célországok versenyében trónfosztás történt. 2021-ben az Egyesült Királyság még uralta a szegmenst – több mint kétszer annyi foglalást generálva, mint a második helyezett Spanyolország.
Miközben az abszolút foglalásszám évről évre bővült, az Egyesült Királyságba szóló foglalások aránya folyamatosan csökkent az utóbbi öt évben, és 2025-ben meg is történt a fordulat: Olaszország átvette a vezetést a britektől.
A Magyarországról Itália irányába tartó családlátogató forgalom négy év alatt a hatszorosára nőtt.
Spanyolország és Németország stabilan őrzi helyét a családlátogatás céljából az öt leggyakrabban foglalt célország között – viszont említésre méltó még, hogy ebben a kategóriában Románia a semmiből 2025-re egyszer csak az az ötödik helyre ugrott, ami a légitársaság erdélyi magyar diaszpóra felé irányuló járatbővítésének egyértelmű visszaigazolása.
Újabb rekord nyár, klasszikus célállomásokkal
A Wizz Air nemrég jelentette be, hogy idén minden eddiginél több járatot indít Budapestről. A légitársaság 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel, és közel hárommillió ülőhellyel vág neki a nyári hónapoknak.
A Wizz Air magyarországi utasai körében Spanyolország egyértelműen uralta és uralja most is ezt a kategóriát.
A legnépszerűbb nyaraló desztinációk közé tartozik még Olaszország és Görögország is.
A nagy meglepetés Egyiptom előretörése: míg 2022-ben nem is szerepelt a Wizz Air magyar utasainak tíz legkedveltebb nyaraló célpontjai között, 2024-ben és 2025-ben már a hatodik legnépszerűbb volt.
Folyamatosan tör előre a hétvégi városlátogatás
Egyre népszerűbb utazási forma a hétvégi kiruccanás, nemzetközi zsargonnal city break. A Wizz Air gépeivel a legnépszerűbb nyaraló helyszínek, mint Spanyolország, Olaszország, és Görögország mellett 2025-ben Németországba, Franciaországba, Romániába és Törökországba utaztak a legtöbben kizökkenni a megszokott hétköznapokból.
Idén két új, adriai üdülőhelyet vettek fel a kínálatba:
- Dubrovnikba június 8-tól,
- Zadarra június 9-től
lehet már a légitársasággal repülni.
Egyre többen üzleti útra is a Wizz Airrel mennek
Öt év alatt jelentősen nőtt az üzleti céllal utazók aránya, bár tény, hogy a bázis viszonylag alacsony volt.
Olaszország itt is stabilan vezet a szintén dobogós Spanyolországot és az Egyesült Királyságot pedig pár száz foglalás választja el egymástól évről évre.
Az élmezőny mögött a legnagyobb meglepetés Törökország: 2022-ben egyáltalán nem szerepelt az üzleti úti statisztikákban, 2025-re viszont a 4. helyre ugrott – a két ország közötti gazdasági kapcsolatok gyors erősödésének bizonyítékaként.