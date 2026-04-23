Hatalmas változásokat jelentett be a Wizz Air a magyarországi járatoknál

Az elmúlt időszakban korszakos változást hozott a Brexit és a turisztikai szokások megváltozása a Wizz Air járatainál: öt év után átadta vezető helyét az Egyesült Királyság a légitársaság számára egyik legfontosabb szegmensben. A legnépszerűbb nyaralási célpont tavaly is Spanyolország volt, Egyiptom pedig évről évre egyre népszerűbb a Wizz Air kínálatában.
Wizz Airúti céljáratokdesztinációlégitársaság

Miközben a brit úti célok népszerűsége csökken, a Wizz Air hálózatában elérhető olasz városokat egyre többen látogatják a magyar utasok. A legnépszerűbb nyaralási célpont 2025-ben Spanyolország volt, Egyiptom pedig évről évre egyre népszerűbb.

A Wizz Air Airbus A321-271NX is on the runway for takeoff, while another aircraft from the same company prepares to land at Barcelona-El Prat Airport, in Barcelona, Spain, on August 27, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto)
A Wizz Air hálózatában elérhető olasz városok egyre népszerűbbek a magyar utasok körében
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Wizz Air Budapestről induló, vagy Budapestre tartó járataira 2025-ben már közel 2 millió foglalás érkezett csak a nyári hónapokban. A növekedés hosszú évek óta folyamatos, évente 10-20 százalékos ütemű – derül ki a cég közleményéből.

A leggyakrabban családot látogatni repülnek a magyarok

A Wizz Air alapvetően négyfajta utazási típust különböztet meg, a családlátogató, üdülő, városlátogató célú és az üzleti repülést méri. Ezen belül a legnagyobb arányt a családlátogatók teszik ki, az utasok közel fele utazik ilyen céllal. Ebben a szegmensben a legfontosabb változás, hogy a célországok versenyében trónfosztás történt. 2021-ben az Egyesült Királyság még uralta a szegmenst – több mint kétszer annyi foglalást generálva, mint a második helyezett Spanyolország. 

Miközben az abszolút foglalásszám évről évre bővült, az Egyesült Királyságba szóló foglalások aránya folyamatosan csökkent az utóbbi öt évben, és 2025-ben meg is történt a fordulat: Olaszország átvette a vezetést a britektől. 

A Magyarországról Itália irányába tartó családlátogató forgalom négy év alatt a hatszorosára nőtt. 

Spanyolország és Németország stabilan őrzi helyét a családlátogatás céljából az öt leggyakrabban foglalt célország között – viszont említésre méltó még, hogy ebben a kategóriában Románia a semmiből 2025-re egyszer csak az az ötödik helyre ugrott, ami a légitársaság erdélyi magyar diaszpóra felé irányuló járatbővítésének egyértelmű visszaigazolása.

Újabb rekord nyár, klasszikus célállomásokkal

A Wizz Air nemrég jelentette be, hogy idén minden eddiginél több járatot indít Budapestről. A légitársaság 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel, és közel hárommillió ülőhellyel vág neki a nyári hónapoknak. 

A Wizz Air magyarországi utasai körében Spanyolország egyértelműen uralta és uralja most is ezt a kategóriát. 

A legnépszerűbb nyaraló desztinációk közé tartozik még Olaszország és Görögország is. 

A nagy meglepetés Egyiptom előretörése: míg 2022-ben nem is szerepelt a Wizz Air magyar utasainak tíz legkedveltebb nyaraló célpontjai között, 2024-ben és 2025-ben már a hatodik legnépszerűbb volt.

Folyamatosan tör előre a hétvégi városlátogatás

Egyre népszerűbb utazási forma a hétvégi kiruccanás, nemzetközi zsargonnal city break. A Wizz Air gépeivel a legnépszerűbb nyaraló helyszínek, mint Spanyolország, Olaszország, és Görögország mellett 2025-ben Németországba, Franciaországba, Romániába és Törökországba utaztak a legtöbben kizökkenni a megszokott hétköznapokból.

Idén két új, adriai üdülőhelyet vettek fel a kínálatba:  

  • Dubrovnikba június 8-tól, 
  • Zadarra június 9-től 

lehet már a légitársasággal repülni. 

Egyre többen üzleti útra is a Wizz Airrel mennek

Öt év alatt jelentősen nőtt az üzleti céllal utazók aránya, bár tény, hogy a bázis viszonylag alacsony volt. 

Olaszország itt is stabilan vezet a szintén dobogós Spanyolországot és az Egyesült Királyságot pedig pár száz foglalás választja el egymástól évről évre. 

Az élmezőny mögött a legnagyobb meglepetés Törökország: 2022-ben egyáltalán nem szerepelt az üzleti úti statisztikákban, 2025-re viszont a 4. helyre ugrott – a két ország közötti gazdasági kapcsolatok gyors erősödésének bizonyítékaként.

 

