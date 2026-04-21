Hiába a brutális aranyfedezet, mégis alig ér valamit ennek a fantasztikus országnak a pénze

Zimbabwe közelmúltban bevezetett – az egymást követő gazdasági válságok nyomán immár sokadik – új pénzneme, a ZiG rendkívül alulértékelt, a valós értékének majdnem a felét éri – nyilatkozta az ország jegybankjának elnöke, hivatkozva a nemzeti fizetőeszköz mögött álló deviza- és aranytartalékokra, amelyek biztos fedezetet nyújtanak annak számára. Zimbabwe aranyfedezetű valutája, a ZiG, jelenleg 25-28 dolláron forog.

Harare, Zimbabwe fővárosa

John Mushayavanhu, a Zimbabwei Központi Bank (RBZ) elnökének számára nehéz feladat volt meggyőznie az ország lakosait és a vállalkozásait arról, hogy az elmúlt időszakban a pusztító hiperinflációról és az összeomlott nemzeti valutákról elhíresült dél-afrikai ország sikeresen tudja alkalmazni a ZiG-et fizetőeszközként – írja a Bloomberg.

Az RBZ elnöke két évvel ezelőtt, az új pénznem bevezetése előtt kezdte meg a munkáját, és közel három évtized után először sikerült stabilizálnia a nemzeti fizetőeszköz árfolyamát, valamint az inflációt egy számjegyűre csökkenteni. „Ez a piac jegybankba vetett bizalmának függvénye, és mi még mindig ott tartunk, hogy próbáljuk újjáépíteni ezt a bizalmat” – mondta Mushayavanhu a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank washingtoni tavaszi üléseinek alkalmából adott interjúban.

Az ország gazdasága továbbra is komoly kihívásokkal küzd, a lakosság pedig bizalmatlan a helyi fizetőeszközökkel szemben, és a tranzakciók jelentős részében továbbra is az amerikai dollárt részesíti előnyben.