Rendkívüli

Újabb olajblokád, Oroszország elzárja a Barátság kőolajvezetéket

Ezt látnia kell!

Putyin megszólalt a választásról, amit mondott, az mindenkit megdöbbentett

nemzeti fizetőeszköz

Hiába a brutális aranyfedezet, mégis alig ér valamit ennek a fantasztikus országnak a pénze

A zimbabwei valuta rendkívüli módon alulértékelt, és a valós értékének nagyjából mindössze a felén forog az ország jegybankjának elnöke szerint. Az egymást követő gazdasági válságok az elmúlt időszakban igencsak megtépázták a Zimbabwe nemzeti valutájába vetett hitet, és az elért gazdasági eredmények ellenére a jegybankelnök szerint még mindig ott tartanak, hogy próbálják újjáépíteni ezt a bizalmat.
Zimbabwe közelmúltban bevezetett – az egymást követő gazdasági válságok nyomán immár sokadik – új pénzneme, a ZiG rendkívül alulértékelt, a valós értékének majdnem a felét éri – nyilatkozta az ország jegybankjának elnöke, hivatkozva a nemzeti fizetőeszköz mögött álló deviza- és aranytartalékokra, amelyek biztos fedezetet nyújtanak annak számára. Zimbabwe aranyfedezetű valutája, a ZiG, jelenleg 25-28 dolláron forog.

Harare, Zimbabwe
Harare, Zimbabwe fővárosa 
John Mushayavanhu, a Zimbabwei Központi Bank (RBZ) elnökének számára nehéz feladat volt meggyőznie az ország lakosait és a vállalkozásait arról, hogy az elmúlt időszakban a pusztító hiperinflációról és az összeomlott nemzeti valutákról elhíresült dél-afrikai ország sikeresen tudja alkalmazni a ZiG-et fizetőeszközként – írja a Bloomberg.

Az RBZ elnöke két évvel ezelőtt, az új pénznem bevezetése előtt kezdte meg a munkáját, és közel három évtized után először sikerült stabilizálnia a nemzeti fizetőeszköz árfolyamát, valamint az inflációt egy számjegyűre csökkenteni. „Ez a piac jegybankba vetett bizalmának függvénye, és mi még mindig ott tartunk, hogy próbáljuk újjáépíteni ezt a bizalmat” – mondta Mushayavanhu a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank washingtoni tavaszi üléseinek alkalmából adott interjúban. 

Zimbabwéban az elmúlt időszakban több új pénznemet is bevezettek, így próbálva megoldást találni a hiperinfláció és a pénzügyi instabilitás által jelentett nehézségekre. A Zimbabwei Központi Bank forgalomba hozta többek között a zimbabwei dollárt és annak több változatát. A legújabb innováció pedig az aranyfedezetű digitális token (ZiG), amellyel 2024 áprilisától lehet fizetni. Ezt a pénznemet a folyamatos valuta-instabilitásra adott válaszként vezették be, és már a hatodik kísérlet volt a nemzeti fizetőeszköz stabilizálására 2008 óta. Az RBZ meghatározása szerint "a ZiG egy fizikai aranytartalékkal fedezett digitális valuta, amelynek célja, hogy alternatív értékmegőrzést biztosítson a lakosság számára". Ezzel a valutával a gazdaság stabilizálása a cél, azáltal, hogy a korábbiaknál megbízhatóbb valutaopciót kínál a mögötte lévő aranyfedezet révén.

Az ország gazdasága továbbra is komoly kihívásokkal küzd, a lakosság pedig bizalmatlan a helyi fizetőeszközökkel szemben, és a tranzakciók jelentős részében továbbra is az amerikai dollárt részesíti előnyben. 

Zimbabwe: sorozatos válságok után gazdasági sikerek

Az viszont jelentős eredmény, hogy az éves inflációs ráta márciusban 4,4 százalék volt, ami ugyan emelkedést jelez az egy hónappal korábbi 3,8 százalékponthoz képest, meredek csökkenést mutat viszont a zimbabwei jegybankelnök hivatalba lépésekor jellemző több mint 50 százalékhoz képest. 

Zimbabwe
Természeti csodákban gazdag ez a dél-afrikai ország 
Az ország gazdasági helyzetét tekintve ugyanakkor az is fontos információ, hogy a központi bank a múlt hónapban tartott kamatdöntő ülésén 35 százalékon tartotta a jegybanki alapkamatot.  

A jegybankelnök beszámolója szerint az országnak közel 1,4 milliárd dollár értékű devizatartaléka van, ami elegendő ahhoz, hogy megvédje pénzügyi stabilitását az esetleges válságoktól, illetve a pénzügyi rendszerre nehezedő nyomástól. 

Az sem elhanyagolható tényező, hogy Zimbabwe aranytermelése 8,3 százalékkal, 9312 kilogrammra nőtt az év első negyedében, 

  • ami 843,3 millió dollár bevételt jelentett az országnak, 
  • szemben a 2025-ös év azonos időszakában elért 395,9 millió dollárral.

Eközben a jegybank várakozásai szerint az inflációt sikerül kordában tartani, és idén egyszámjegyű marad az iráni háború negatív hatásai ellenére is. A gazdaság pedig várhatóan 5 százalékkal fog növekedni ebben az évben, jóllehet, ez jóval alacsonyabb mérték a tavalyi 8 százalékhoz képest.

 

