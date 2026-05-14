Békülés vagy harc várható a kínai-amerikai csúcson?

Miközben mindenki a Hormuzi-szorosban zajló macska-egér játékra figyel, és igyekszik nem kifutni az olajból és a gázból, Donald Trump amerikai elnök 2026. május 13-15. között Kínába látogat.

Peking, 2026. május 14. Donald Trump amerikai (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök a pekingi Mennyei Béke templomának épületegyütteséhez tartozó Jó Termésért Szóló Ima csarnoka előtt 2026. május 14-én. Fotó: MTI/AP/Mark Schiefelbein

Az USA kísérletei a kínai gazdaság összeroppantására és a technológiai feltartóztatására eddig inkább visszafelé sültek el

Hszi Csinping kínai államelnök-pártfőtitkár legutóbb 9 éve fogadta Donald Trumpot Pekingben, de eddig összesen hatszor találkoztak. A kibontakozó „kereskedelmi háborút” felfüggesztő, tavaly októberi Kuala Lumpur-i konszenzus után az amerikai elnök a legközelebbi találkozón már számára sokkal jobb feltételeket akart kialkudni Kínától. Ezért látványosan kezdetét vette Peking távoli, majd egyre közelebbi szövetségeseinek semlegesítése: januárban Nicolás Maduro venezuelai elnököt rabolták el egy mesterien megtervezett katonai akció során, majd február utolsó napján a tengely leggyengébbnek tartott láncszemét, Iránt támadták meg az amerikaiak.

Az iráni olaj 80-85%-át ugyanis Kína vásárolja meg, sőt olajszükségleteinek 45%-a halad át a lezárt Hormuzi-szoroson.

Peking eddig türelmes volt a Hormuzi-szorosnál akadozó ellátási láncok miatt, de ha az abból származó vesztesége hosszú távon meghaladja a szituáción máshol realizált nyereségét, akkor nyomást tud gyakorolni az USA-ra és Izraelre.

Az áprilisi termelői árindex 45 hónapos csúcsra emelkedett a dráguló nyersanyagok miatt, ami már az évek óta tartó deflációt fordította meg.

Kína elesik ugyan a kedvező üzemanyagexportjától, amit a nyersolaj hiánya miatt megtiltott, de így az éppen kivérző arab (és délkelet-ázsiai) légitársaságok alternatíváivá váló kínai repülőkbe jut kerozin, egyelőre.

A globális gazdaságra mért súlyos károk miatt a nemzetközi közvélemény Trump ellen fordult, ami most Peking pozícióit javítja.

– így revans helyett inkább békülés várható a kínai-amerikai csúcson.

Ma már nem decouplingról, azaz a két gazdaság szétválasztásáról beszélnek Washingtonban sem, hanem az irányított kereskedelemről. Ezt támasztja alá, hogy Trumppal utazott többek közt Tim Cook, az Apple leköszönő vezérigazgatója, továbbá a Boeing, a BlackRock, a Qualcomm, a Micron, a MasterCard, a Visa és a Tesla vezetője, Elon Musk is – írja az Oeconomus.