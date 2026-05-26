Meglepő rangsor látott napvilágot: ezekben az országokban a legjobb élni 2026-ban

Noha egyetlen országot a világ abszolút legjobbjának nevezni talán kissé közhelyes kijelentésnek hangozhat, azonban az US News által készített rangsor meglehetősen alapos elemzésen alapul. Az index a kormányzáson, közegészségügyön és a turizmuson át a gazdaságfejlesztésig számos tényezőt figyelembe vett.

Svájcot 2026-ban a világ legjobb országának nevezték, ugyanakkor fővárosa Zürich évek óta első a világ legdrágább városa rangsorban Fotó: Unsplash

Íme a világ 10 legjobb országa 2026-ban:

A US News elemzésében száz országot hasonlított össze olyan szempontok alapján, mint az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a környezeti állapot, a kulturális élet vagy éppen a társadalmi stabilitás. A lista összeállításánál azt is figyelembe vették, hogy mennyire élhető, kiszámítható és biztonságos egy adott ország a mindennapokban.

Svájc Dánia Svédország Németország Hollandia Norvégia Egyesült Királyság Finnország Luxemburg Ausztria

A győztes Svájc összességében 78,8 pontot ért el, amely különösen a politikai stabilitás, a gazdasági sokszínűség és az életszínvonal területén teljesített kiemelkedően. A második helyet Dánia szerezte meg, amely összességében 77,2 pontot ért el, és különösen jól teljesített a közegészségügy és az infrastruktúra kategóriákban. Érdekesség, hogy a teljes top 10 kizárólag európai országokat foglal magában, Ausztrália az első a régión kívüli ország, amely a 14. helyen szerepelt. A teljes top 100-as lista az US News oldalán, ide kattintva tekinthető meg.

Noha Svájc a rangsor szerint a világ legjobb országa, érdemes megemlíteni azt is, hogy egyben a legdrágább. A Numbeo indexe szerint 2026-ban Zürich vezeti a világ legdrágább városainak listáját. A svájci városban az alapvető megélhetési költségek – beleértve az élelmiszereket, a szolgáltatásokat és a közlekedést – jelentősen meghaladják a világ legtöbb nagyvárosának árszintjét. A Numbeo rangsorának élmezőnyét egyébiránt szinte teljes egészében svájci városok uralják, ami jól mutatja az ország magas árszínvonalát.