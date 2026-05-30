Így juthat a legolcsóbban repülőjegyhez: mutatjuk a hét melyik napján vásárolja meg

A légitársaságok árképzési módszerei az utóbbi években sokat fejlődtek, manapság már a kereslet és kínálat is folyamatosan változtatja a tarifát. Ez azt jelenti, hogy ugyanannak a repülőjegynek az árai akár többször is változhatnak egyetlen nap alatt, azonban még így is vannak kedvezőbb időpontok a repülőjegy foglalására.

A Money Saving Expert (MSE) szerint a hétfő illetve a kedd lehet a legjobb nap a foglalásra. A Skyscanner adatai szintén ezt mutatják. A vállalat weboldalán található útmutató szerint:

a légitársaságok gyakran hétfő estétől vagy kedd reggeltől indítják az akciókat, és az árak általában a hét előrehaladtával emelkednek.

Ugyanakkor garancia azért nincs arra, hogy a hét első napján kapjuk a legjobb ajánlatot, hiszen végső soron a repülőjegyek árát a kínálat és a kereslet határozza meg. Egy dolog azonban nem befolyásolja az árakat: a keresési előzmények – ez csupán egy mítosz. Egy adott járat iránti érdeklődésnek ugyanis nincs hatása az árára –írja az Express.

Az utazás napja gyakran jobban befolyásolja az árat, mint a foglalás napja

Tehát az olcsó repülőjegy keresésekor a rugalmasság az egyik legfontosabb szempont.

Ami a repülés dátumát illeti:

a péntekre, vasárnapra és hétfőre szóló jegyek sokszor drágábbak az üzleti és hétvégi utazási kereslet miatt, míg a kedd és a szerda általában a legolcsóbb napok a felszállásra.

Az utazási szakértők szerint, általános irányelvként elmondható, hogy a legtöbb útvonal esetében 1-3 hónappal indulás előtt a legkedvezőbbek az árak, a nemzetközi járatoknál pedig akár 2-6 hónappal előre is érdemes figyelni a jegyeket. Az olyan csúcsidőszakok, mint például a karácsonyi ünnepek és iskolai szünetek mindig magasabb jegyárakkal járnak, viszont a korai foglalással ilyenkor is lehet spórolni.

Továbbá az olyan eszközök, mint a Google Flights és a Skyscanner szintén megkönnyíthetik az olcsó jegyek keresését azáltal, hogy naptárba csoportosítva jelenítik meg az árakat, sőt lehetővé teszik az árértesítések beállítását is az egyes útvonalakhoz.